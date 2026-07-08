Кого приобрели и кого потеряли Плющенко и Тутберидзе? Трансферные итоги в фигурном катании

Можно уже подводить итоги фигурного межсезонья в плане трансферов. Окно переходов закрылось, все группы разъехались по сборам, пора активно готовиться к новому сезону! Допуск российских фигуристов в нейтральном статусе до международных соревнований только подогрел интерес к предстоящим стартам.

Кто из фигуристов решил бросить себе вызов в начале олимпийского цикла и нашёл нового наставника? Подводим итоги фигурных переходов с «Чемпионатом».

Софья Муравьёва Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Первой громкой новостью межсезонья стал уход Софьи Муравьёвой из группы Алексея Мишина. Казалось, уже всё было распланировано на грядущий сезон, впереди маячил допуск до международных стартов… Но всё поменялось в одночасье. «Да, я прекратил сотрудничество с Соней Муравьёвой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с её жизненной позицией», – заявил тренер.

Пока известно только то, что фигуристка написала заявление об отчислении из сборной России, форму она поддерживает на катке недалеко от своего дома. Фактически получилось так, что Муравьёва ушла в никуда – конкретного предложения от другой федерации или тренерского штаба у неё не было. Если процесс смены спортивного гражданства запустится, то, скорее всего, в наступающем сезоне мы не увидим спортсменку на стартах.

При этом команда Алексея Мишина пополнилась одним очень сильным одиночником. В июне стало известно, что решение о переезде в Петербург принял Арсений Федотов. 10 лет этот фигурист пробыл в группе Этери Тутберидзе, но похоже, что настало время перемен. Переход случился только в июне, уже после закрытия трансферного окна, так что официально он пока не оформлен.

Артём Федотов, младший брат Арсения, тоже покинул группу Этери Тутберидзе, но в этом случае, по сообщениям СМИ, инициатором расставания стал тренерский штаб. Новое место тренировок нашлось для Артёма в Москве: фигурист пополнил состав команды Юлии Липницкой.

Команда Этери Тутберидзе в это межсезонье пополнилась опытным одиночником: из «Ангелов Плющенко» пришёл Макар Игнатов. Вслед за своей супругой Александрой Трусовой спортсмен перебрался из посёлка Горки-10 в Ясенево. Переход назревал всю весну, и наконец в июне Макар вышел на лёд ЦФК. Теперь чета Игнатовых снова вместе – такой исход в каком-то смысле даже логичен, ведь Саша и Макар воспитывают маленького сына.

«Ангелы Плющенко» после ухода Игнатова не опустели: в школу этой весной перешли сразу три взрослых одиночника. Вероника Яметова покинула штаб Сергея Давыдова, Ксения Синицына ушла от Светланы Пановой, а Артём Ковалёв – от Александра Волкова. И Ксения, и Артём прошли со своими тренерами огромный путь, казалось, они никогда не покинут свои группы, но теперь они работают с Евгением Плющенко.

Ещё в начале весны команда Светланы Соколовской расширилась: от Алексея Четверухина в группу перешёл Роман Савосин. На недавних видео от академии «Наши надежды» на том же льду был замечен и Александр Мельников, но его переход пока официально не подтверждён.

В Петербурге случилось ещё несколько перестановок. Фёдор Зонов после почти полного пропуска сезона сменил наставника. Почти 10 лет он проработал под руководством Валентины Чеботарёвой, а с этой весны перебрался в группу Дмитрия Хромина в клубе Тамары Москвиной. К Хромину перешла и Маргарита Качанова, раньше эта одиночница занималась в группе Алексея Мишина.

В парном катании тоже переходов немало. Анна Ляшенко ещё совсем недавно выступала в финале Гран-при России как одиночница, а уже активно пробует себя в парном катании. Ученица Юлии Липницкой приняла решение перейти в группу Этери Тутберидзе, бытие спортивных пар она будет изучать под руководством Станислава Морозова.

«Мне давно хотелось попробовать себя в парах. А тут выпал реальный шанс, да ещё в группе Станислава Александровича Морозова, вот я им воспользовалась! Ну почему нет? Жизнь — это множество дорог, и у каждого она своя, в этом наш опыт и ценность», – рассказала Ляшенко «Чемпионату».

Ещё одно пополнение в группе Морозова – международное. Правда, это пока называют лишь стажировкой. Летнюю подготовку под руководством Станислава проводят Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, но кто знает – вероятно, грузинская пара так и осядет в Москве. «Причина в первую очередь логистическая. Из Москвы перелёты проще и короче. Мы часто бываем в Грузии, там сейчас построили новый каток с хорошими условиями. Да и на соревнования летать из Перми объективно сложнее. Ещё один фактор – хочется быть ближе к нашим семьям, тренировки в Москве позволят нам чаще видеться – для нас с Настей это очень важно», – рассказал Берулава.

Бойкова и Козловский, Метёлкина и Берулава – теперь две сильные пары у одного тренера Фото: РИА Новости/Getty Images

Фактически опустела группа Людмилы, Николая и Василия Великовых в Санкт-Петербурге. Алиса Блинникова и Алексей Карпов теперь тренируются в клубе Тамары Москвиной, а Дарья Андреева и Александр Акимов и вовсе уехали в Пермь, теперь их тренер – Павел Слюсаренко.

В зарубежной фигурке трансферов поменьше, но тоже есть заметные. Бронзовый призёр ЧМ-2026 Нина Пиндзарроне перебралась за океан – теперь фигуристка будет тренироваться в США в группе Деймона Аллена. Этот же специалист работает, например, с Эмбер Гленн. Ранее Нина работала под руководством бельгийского тренера Анше Бокландт.

Для многих такой трансфер стал шоком, но для Пиндзарроне он оказался необходимостью, хотя фигуристка и признаёт: именно Бокландт сделала её той фигуристкой, которой Нина сейчас является. «Фигурное катание больше не приносило удовольствия. У меня пропали мотивация и желание ходить на тренировки. Каждый день был одинаковым, хотелось перемен и новой обстановки. И если бы я не решилась на это, у меня так или иначе случилось бы выгорание. Необходимо было подумать о том, что будет лучше для меня», – рассказала спортсменка в интервью.

Случился трансфер и в итальянской сборной. Габриэле Франджипани и Даниэль Грассль теперь одногруппники, Франджипани принял решение перебраться в Турин и поработать с Эдоардо де Бернардисом. Сильных одиночников в сборной Италии не так много, и теперь двое будут работать на одном льду – вероятно, такая конкуренция поможет обоим спрогрессировать.