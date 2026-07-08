Допуск россиян должен взбодрить приостановивших карьеру. Вернётся ли Щербакова в спорт?

Есть несколько фигуристов, которые могут ворваться на международную арену даже после долгого простоя. У этих топов будут большие амбиции.

Долгожданный допуск россиян на международную арену наверняка взбодрил не только действующих фигуристов, которые долгие годы были вынуждены искать мотивацию для выступления на внутренних стартах, но и тех спортсменов, у которых либо опустились руки, либо подошло время. Завершившие или приостановившие карьеру вполне могут отменить собственное решение и включиться в гонку за места на крупнейших турнирах.

Не только же Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Алёне Косторной эпатировать публику! Что насчёт Анны Щербаковой и остальных?

Туктамышева сотворит чудо или Щербакова — камбэк?

Конечно, хотелось бы увидеть закольцованную историю, когда главное трио Тутберидзе вернётся на лёд полным составом, но для этого у Анны Щербаковой должен быть крайне весомый повод вновь уйти с головой в тренировки. На самом деле он есть — шанс наконец-таки взять «Большой шлем» за счёт победы в финале Гран-при. Во время ограничений сделать это Ане не представлялось возможным, а биться за титул чемпионки России, имея в активе золотые медали как этого старта, так ещё и Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы (последнего — за счёт дисквалификации Камилы Валиевой), Щербаковой было не с руки.

Отойдя от дел, фигуристка, вероятно, не ожидала отмены бана, полностью погрузившись в медиаработу. Теперь же её вектор развития может измениться. Вот только захочет ли спортсменка менять уже устроенную жизнь и изнурять себя сложной физической работой, да и позволит ли это её тело?

Камбэк Щербаковой был бы чудом, не меньшим, чем возвращение Елизаветы Туктамышевой. Императрица только-только завершила карьеру и потенциально могла бы отменить собственное решение, но шансов на это не так много. Во-первых, ученица Алексея Мишина объективно уже достигла предельного возраста, после которого продолжать кататься как одиночница невероятно трудно. Во-вторых, кажется, Лиза серьёзно увлеклась тренерской деятельностью.

Забытое трио Тутберидзе вернётся на соревнования?

Женское одиночное от скуки могло бы спасти другое, менее известное трио Тутберидзе Акатьева — Хромых — Усачёва. Последние две, как и Туктамышева, сейчас практикуют как тренеры. Даша получает большое удовольствие от своей работы и активно делится результатами, зато новостей от Майи меньше. Её травма была менее болезненной, чем у коллеги по цеху, которая после злополучного падения в Японии оказалась в инвалидной коляске. В теории Хромых могла бы вернуться — без ультра-си, но с её интересным, выразительным катанием.

То же самое касается Сони. Акатьева де-юре никуда и не уходила, но её присутствие на последних стартах было незаметным. Спортсменка продолжала бороться со своим телом, и даже иногда был заметен прогресс, но не сильный. Новые обстоятельства могут подстегнуть Соню улучшаться, особенно если проблемы со здоровьем отойдут на второй план.

Худайбердиева и Базин как раз ждали открытия арены

Проще всего, конечно, будет вернуться фигуристам, результаты которых не зависят от прыжковых элементов. Да, в танцах на льду действует правило очереди, но что, если вновь выйдут на лёд одни из прошлых лидеров? Елизавета Худайбердиева и Егор Базин были одними из тех, кого подкосило отсутствие мотивации.

«Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Всё это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора двигаться дальше. Внутри России целей, наверное, уже не ставили. То, что хотели выиграть, — мы выиграли. Установка на сезон была кататься так, как мы не катались до этого. Мной всегда двигала цель кататься так, чтобы при просмотре мне самому понравилось. И с этим пунктиком на чемпионате России — 2025 я разобрался. Тем самым смог с собой полностью внутри договориться, чтобы закончить карьеру», — говорил Егор «Матч ТВ».

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока оба в дуэте не углубились в тренерскую деятельность, у них есть возможность вновь зайти в большой спорт. И при условии, что у главных конкурентов могут возникнуть трудности с нейтральным статусом, это решение будет аргументированным.

Из танцоров вполне могли бы активизироваться Валерий Ангелопол и Арина Ушакова. Первый уже давно превратился в мем в фигурном катании, но талант этого спортсмена нельзя отрицать. У Ушаковой как раз не сложилось с Ангелополом. «Да, я ушла сама. Решила, пусть цирк дальше гастролирует без меня», — писала она не без иронии. Но её «точку на спорте ещё не поставила» намекает, что возвращение может оказаться на повестке дня.

Новым партнёром для Арины мог бы стать Илья Яблоков, который мало того что переходил в танцы, так ещё и ставил карьеру на паузу, чтобы всё переосмыслить. Возможно, этот процесс подошёл к концу.

Дмитрий Алиев Фото: РИА Новости

Алиев готов продолжить карьеру даже после болезни?

Единственной дисциплиной, где Россия не испытывает дефицита кадров, является мужское одиночное катание, но даже здесь мы могли бы заметить новые старые лица. Речь о двух ветеранах. Александр Самарин, по его словам, ушёл без сожалений, зато стадия принятия у его тренера — Светланы Соколовской — ещё не прошла:

«Как-то я всегда плюс-минус говорил, как оно есть, не юлил. Время пришло. Но честно могу сказать, Светлана Владимировна Соколовская ещё испытывает такие, смешанные эмоции. Мы периодически разговариваем на эту тему и прекрасно понимаем, что сделали всё так, как должно было быть. Всё вовремя, всё хорошо. Но когда я выхожу на лёд, там, к шоу подготовиться или ещё как-то, вижу в её глазах грусть, тоску, переживание сильное», — говорил Самарин в программе «Произвольная программа».

А вот Дмитрий Алиев до недавнего времени был лишь одной ногой за порогом. Тяжёлая болезнь, выгорание и проблемы на личном фронте повлияли на Диму и подвели его к совершенно логичным мыслям об уходе. Тем не менее, судя по всему, прощаться Алиев ещё не готов. После перенесённого туберкулёза спортсмен восстановил четверной тулуп — так не делают те, кто не будет бороться.