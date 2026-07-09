Наследники звёзд уже наступают на пятки! Кто из фигуристов готов к дебюту по взрослым?

Смена поколений после Олимпиады – обычное дело в любом виде спорта. Фигурное катание в этом смысле не является исключением: Каори Сакамото уже дебютировала в роли тренера, паузу взял Юма Кагияма, сезон пропустят Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Илья Малинин – на распутье…

Кто придёт на смену ушедшим звездам и сможет освежить мировое фигурное катание? Звёзд в списке немало – и они совершенно точно пошумят на взрослом уровне.

После четырёх лет доминирования на юниорском уровне во взрослые выходит Мао Симада. Фигуристка, которую назвали в честь легенды Мао Асады, в чём-то повторила её судьбу: Асада из-за возраста не попала на Олимпиаду-2006, хотя побеждала всех медалисток тех Игр по ходу серии Гран-при, а Симада из-за повышения возрастного ценза не смогла выйти во взрослые к Играм-2026, несмотря на то что владела и четверным тулупом, и тройным акселем – за счёт сложности программ она могла бы претендовать на самые высокие места.

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров получила два этапа Гран-при – Мао выступит в Канаде и Финляндии. Посмотрим, каким получится её прорыв по взрослым и удастся ли сохранить элементы ультра-си: к концу прошлого сезона стабильным оставался только тройной аксель, на четверном тулупе всё чаще и чаще Симада ошибалась. Опыт взрослых турниров у Мао уже есть – на чемпионате Японии она взяла уже четыре медали. Единственная фигуристка, которую Симада внутри страны не обыгрывала – Сакамото.

Мао Симада, Каори Сакамото и Монэ Тиба на чемпионате Японии Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Помимо Симады, во взрослые планируют выйти сёстры-близнецы из сборной Южной Кореи – Ким Ю Сон и Ким Ю Чэ. Обе спортсменки в прошлом году смогли выйти в финал юниорской серии Гран-при – и обе владеют тройным акселем, так что их нельзя недооценивать. Ким Ю Чэ получила два этапа Гран-при, Ким Ю Сон – пока один, но при удачном стечении обстоятельств сможет рассчитывать и на второй.

Американская квадистка Софи Джолин фон Фельтен тоже официально выходит во взрослые, она уже получила один этап Гран-при – Cup of China. На юниорском уровне Софи показывала и тройной аксель, и четверной сальхов, однако стать полноценной конкуренткой Симаде на юниорском уровне не вышло. Фон Фельтен преследовали ошибки при исполнении более простых прыжков после ультра-си, а на ЮЧМ её программы и вовсе разваливались.

По возрасту во взрослые может выходить и грузинская одиночница Инга Гургенидзе. Четыре года назад она сменила спортивное гражданство с России на Грузию, начала исполнять тройной аксель, но пока больших медалей в карьере фигуристки не было.

В мужском катании тоже созрели новые звёзды. На протяжении последних лет на юниорском уровне друг с другом за главные титулы бились японец Рио Наката и кореец Мингю Со. На юниорском чемпионате мира счёт по титулам в пользу Накаты – 2:1, в финале Гран-при у корейца золото и серебро, у японца – золото, серебро и бронза.

Мингю Со пока тяготеет к стилю старшего товарища по сборной Чун Хван Чха – это ставка на чистые прокаты с меньшим количеством четверных, но очень высокой второй оценкой. Пока на соревнованиях кореец демонстрировал только четверной сальхов. Наката же не ограничивает себя в сложности – он уже справился с набором из трёх четверных и двух тройных акселей и говорит о большем. Есть желание зайти даже на четверной аксель!

Также во взрослые выходит американец Лусиус Казанецки – его вы могли запомнить по костюму, напоминающему дизайн олимпийского платья Анны Щербаковой. Казанецки удалось стать третьим в финале Гран-при, там он собрал два четверных тулупа и тройной аксель в произвольной программе. На юниорском ЧМ Лусиус попал в топ-6.

Ждать ли усиления конкуренции в России?

Внутри России по возрасту уже может выйти во взрослые Лев Лазарев – сейчас он включён в резервный состав взрослой национальной команды. «Обсуждали с тренером и решили, что можно пробовать выходить во взрослые, катать короткую программу с четверными, чтобы понять, как я себя буду чувствовать», – отмечал фигурист после победы в финале Гран-при России среди юниоров.

У Льва есть большие шансы на международные юниорские старты, в прошлом году он победил на двух главных соревнованиях в своей категории. Но и на взрослых стартах мы можем его увидеть – не исключено, что фигурист попробует себя на этапе Гран-при России, возможно, протестирует свои силы и на чемпионате России в Челябинске.

В женском одиночном катании на взрослый уровень могут перейти сразу несколько сильных спортсменок. Елена Костылева точно будет выступать по юниорам минимум два года, а вот София Дзепка и Лидия Плескачёва проходят внутренний возрастной ценз. Фигуристки отмечали, что им было бы интереснее соревноваться по взрослым, но с решением ISU о допуске россиян эти планы могут поменяться.

Ученица Алексея Мишина Агата Петрова, похоже, будет стартовать уже по взрослым. Постановщик новой произвольной программы фигуристки Артём Федорченко отметил под отрывком постановки, что она сделана для выступления по мастерам спорта.

В парном катании очень вероятен выход во взрослые сразу двух перспективных дуэтов. В команде Филиппа Тарасова до этого уровня доросли Ольга Сабада и Павел Астахов, фигуристы, владеющие четверным выбросом. На главных стартах в прошлом сезоне у них не получилось показать себя в полную силу, однако четверной сальхов в соревновательном формате пара продемонстрировала.

В клубе Тамары Москвиной по возрасту на взрослые старты проходят София Диана Касинс и Александр Брегей. Им было непросто сражаться с дуэтами группы Тутберидзе, владеющими ультра-си, но и у петербургской пары есть зоны роста.