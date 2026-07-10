Фигуристы едут за границу делать визы? Трусова и Захарова — американские, другие — шенген

Совсем недавно российские фигуристы официально узнали о возможности участвовать в международных соревнованиях с начала предстоящего сезона-2026/2027. Чтобы не столкнуться с проблемами, которые уже возникли у многих спортсменов — гимнастов, фехтовальщиков и других, фигуристы решили позаботиться о себе заранее.

Многие из-за вопросов безопасности или потенциального сглаза прямо не подтверждали это аудитории, но неожиданно оказались в тех местах, где россиянам сейчас удобнее всего оформлять визы. Это всё говорит о том, что наши спортсмены серьёзно настроены на участие в турнирах на разных континентах — даже на самых отдалённых.

Трусова ездила в Варшаву, а Захарова — в Астану ради американских виз

Одной из самых обсуждаемых поездок последних недель стало путешествие Александры Трусовой. Сначала серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 отметила свой 22-й день рождения в Милане, а затем оказалась… в Варшаве. С туристической точки зрения это довольно специфический город для семейного путешествия с мужем Макаром и маленьким ребёнком, особенно в условиях отношения некоторой части польского населения к русским.

Сама фигуристка не сообщала, что поездка связана с другими вопросами — например, с визовыми. Однако стоит указать, что сейчас россияне не могут спокойно податься на американскую визу в Москве. Для российских заявителей на неиммиграционные визы США существуют две основные локации — Варшава и Астана. Именно туда приходится ехать на собеседование тем, кто хочет получить визу в Штаты.

Поэтому появление Трусовой в Польше вполне могло быть связано с желанием в скором времени поехать в Америку. Особенно с учётом того, что в новом международном сезоне сразу несколько турниров категории «Б», на которые без отборов смогут заявиться россияне, пройдут в США. Это Cranberry Cup (4-9 августа) для одиночников и парный John Nicks (11-12 декабря).

Похожая история у бронзового призёра чемпионата России – 2026 Марии Захаровой. Фигуристка сначала оказалась в Астане, а потом приняла участие в шоу Донована Каррильо в Мексике. С одной стороны, она могла оказаться в Казахстане транзитом. С другой – эта локация достаточно необычная. Несмотря на соседство, казахстанские аэропорты редко используются как хабы при дальних перелётах из России из-за сложной логистики. К тому же в Мексику летят через другое полушарие — Турцию, Европу и Атлантический океан.

В Астане Мария проводила время вместе со своим отцом и тренером Станиславом Захаровым, который работает в группе Светланы Соколовской. О желании получить визу спортсменка также прямо не говорила, однако совпадение снова выглядит интересным. Особенно с учётом того, что фигуристка вскоре была замечена на катке Great Park в Калифорнии вместе с Софьей Самоделкиной — там же, как известно, тренирует Рафаэль Арутюнян.

На самом деле, это довольно удобный и разумный вариант. Даже если спортсмен пока не знает, поедет он на конкретные турниры или нет, неплохо было бы иметь американскую визу в загашнике. И вопрос здесь не только в соревнованиях, но и в потенциальном участии в сборах за океаном, шоу или даже постановках программ. Сил, времени и денег для получения американской визы надо отдать много, зато дают её, как правило, сразу на несколько лет, поэтому по ней можно будет въехать хоть в следующем, хоть в ещё более отдалённом году.

Сейчас своей визой вдоволь пользуется действующий чемпион России участник Олимпийских игр в Милане Пётр Гуменник. Уже второй год подряд он проводит сборы у Арутюняна, в этот раз — очень долгие, практически на всё лето. За это время он успел не только потренироваться и хорошо провести время вне льда вместе со своей возлюбленной Елизаветой Туктамышевой, но и также заняться постановкой короткой программы с именитым канадским хореографом Ше-Линн Бурн, которая прилетела к россиянину в Калифорнию. Так что наши именитые фигуристки, похоже, решили последовать его примеру и заняться бюрократическими вопросами загодя.

Пары и одиночники проводят сборы в странах, где больше шансов получить долгий шенген

Второй важный вопрос — шенгенские визы. Именно они нужны для большей части турниров года, которые всё-таки проходят в Европе. В будущем сезоне именно там состоятся и главные турниры, на которые ФФККР отправит лучших россиян. Чемпионат Европы состоится в швейцарской Лозанне, а чемпионат мира — в финском Тампере.

В наше время в России посольства лишь нескольких стран до сих пор выдают визы. Некоторые из них показывают очень большой процент одобрений, однако вопрос в другом: с 8 ноября 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз для большинства граждан России. Существуют некоторые категории исключений, но под них вряд ли попадают наши фигуристы. При этом возможность получить мультивизу существует, если податься в посольства вне России. Гарантий, что дадут именно долгие визы, никаких нет, однако это единственный шанс хотя бы попытаться их получить.

Конечно, для обычного человека однократная виза под конкретную поездку — неприятная, но не катастрофическая ситуация. А вот для фигуриста это серьёзная проблема. Сезон, помимо ЧЕ и ЧМ, включает в себя этапы Гран-при во Франции и в Финляндии, а также важные «челленджеры» в Италии, Германии и Словакии. Если под каждую поездку заново собирать документы, записываться в визовый центр, отдавать паспорт и ждать решения консульства, нормальный сезон у фигуриста может просто развалиться.

Именно поэтому для спортсменов так важен мультишенген, который позволяет несколько раз (а не однократно под конкретные даты поездки) въезжать в страны Шенгенской зоны в течение срока её действия. Для фигуристов это максимально удобный вариант: можно спокойно планировать старты, сборы, перелёты и не зависеть каждый раз от нового визового решения.

Из-за этого складывается впечатление, что некоторые фигуристы будут пытаться оформить документы во время зарубежных сборов. Не зря же многие российские группы этим летом работают за границей. Евгений Рукавицын проводил сборы в Грузии. Среди спортсменов там были Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Дмитрий Алиев, Анна Фролова и другие. Теперь в этой стране к новому сезону готовятся Александра Бойкова и Дмитрий Козловский под руководством их тренера Станислава Морозова.

Сейчас в Италии проходят сборы и у известного французского хореографа Бенуа Ришо. В них участвует двукратный чемпион России Евгений Семененко вместе со своим наставником Алексеем Мишиным. В Китае какое-то время готовилась группа Софьи Федченко, потом специалист заехала и к Ришо, пока её главная ученица Алина Горбачёва проводила время после восстановления от травмы в Германии и Словакии. Во всех этих местах вполне можно подать документы и попытать своё счастье с получением мультивизы.

Пока можно уверенно сказать только одно: после нескольких лет паузы российские фигуристы снова должны готовиться не только к программам и прыжкам, но и к большой визовой гонке. И в ней ошибка может стоить не меньше, чем падение на льду.