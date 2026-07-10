Побеждали весь цикл, но проиграли Олимпиаду. Как Сизерон всего за сезон обошёл Чок/Бейтс?

Олимпийское золото, которое долгое время казалось почти гарантированным, а на главном старте карьеры проплыло мимо — одна из главных линий в спорте. В фигурном катании таких историй довольно много. Однако одна из самых острых — драма Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, которые несколько лет упорно шли к главной победе в карьере, но в решающий момент уступили дуэту, образовавшемуся всего за сезон до Игр. Особой остроты добавил тот факт, что француз Гийом Сизерон, вышедший на соревнования с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри, долгие годы являлся одним из лучших друзей американцев. Они вместе тренировались, проводили отпуска и важные семейные празднества. А потом не поделили золото Олимпиады. В нашей еженедельной рубрике «Фигурные драмы» — ещё одна драма Игр 2026 года в Милане.

Чок/Бейтс побеждали весь цикл, но уступили силе недавно образовавшегося дуэта

После Олимпиады в Пекине танцы на льду фактически остались без прежних лидеров. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон взяли золото, затем поставили карьеру на паузу, а позднее окончательно расстались. Виктория Синицина и Никита Кацалапов были отстранены вместе со всей сборной России, а Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью ушли из спорта. На этом фоне занявшие на Играх в Пекине четвёртое место Чок и Бейтс получили шанс наконец-то стать главной парой мира в наступающем цикле.

И они им сполна воспользовались. Американцы выиграли чемпионат мира — 2023 в Сайтаме, затем защитили титул в 2024 году в Монреале, а потом и в 2025-м снова стали сильнейшими на мировом первенстве. Для пары, которая много лет находилась рядом с пьедесталом, но долго не могла стать номером один, это был практически идеальный цикл. Именно поэтому перед Олимпиадой в Милане Чок и Бейтс выглядели явными фаворитами. Это были уже не просто опытные претенденты, а действующие лидеры танцев, которых невозможно победить практически ни на одном соревновании. К тому же для них Олимпиада-2026 могла стать первым и последним шансом выиграть личное золото.

Но весной 2025 года расклад резко изменился. Действующий олимпийский чемпион Гийом Сизерон объявил о возвращении в большой спорт, только уже с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри. Раньше фигуристка представляла Канаду с Николаем Сёренсеном, однако после распада прежнего дуэта и скандала, связанного с личной жизнью спортсмена, начала кататься за Францию.

Новая пара оказалась собрана почти в экстремальных условиях. У них не было многолетней совместной базы, как у Чок/Бейтс. Не было большого запаса времени. Не было нескольких сезонов для постепенного роста. До Олимпиады оставалось меньше года, а им нужно было получить право выступать за Францию, подготовить качественные программы, выйти на международные старты и попытаться сразу встроиться в борьбу за медали.

Однако само имя Сизерона мгновенно меняло ситуацию. Он уже был олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, одним из самых влиятельных танцоров не только своего поколения, но и всего вида спорта. Поэтому Фурнье Бодри и Сизерон с самого начала воспринимались не как эксперимент, а как реальная угроза.

Уже на первых совместных стартах французы продемонстрировали невероятный класс. Они забрали оба этапа Гран-при с огромными баллами, победили на чемпионате Европы и почти без раскачки вошли в число главных претендентов на олимпийское золото. Единственным крупным стартом, где они уступили Чок/Бейтс до Олимпиады, стал финал Гран-при. Но и там проигрыш случился только из-за падения Лоранс, которая во время произвольного танца зацепилась за собственную юбку. Не случись этого, кто знает — возможно, французы уже там впервые обошли бы своих главных соперников.

В итоге перед Олимпиадой складывалась следующая картина: американцы лидировали весь цикл, однако в последний год получили очень необычных соперников. Их не получалось так легко, как прочие дуэты, обыгрывать и подминать под себя. Так что было понятно одно — Фурнье Бодри и Сизерон появились поздно, но сразу пришли за главным.

Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон Фото: Tim Clayton/Getty Images

Лучшие друзья и партнёры по тренировкам стали главными врагами на льду

Дополнительную драму этой истории придавал тот факт, что Чок/Бейтс и Фурнье Бодри/Сизерон вместе тренировались в одной академии и очень хорошо знали друг друга. Для Сизерона американцы вообще были довольно близкими людьми: они много лет дружили и занимались в Монреале, вместе ездили на отдых и отмечали семейные праздники. Французы перед Олимпиадой также подчёркивали, что Чок и Бейтс поддержали их с самого начала совместных выступлений. Лоранс и Гийом Сизерон говорили, что не могли бы мечтать о лучших партнёрах по тренировкам и конкурентах на соревновательном льду.

Но, как это бывает, в Милане эта красивая формулировка быстро сошла на нет. На льду два дуэта вместе боролись за одно и то же золото. Всё началось с командного турнира, где они первый раз встретились. Американцы выглядели сильнее и в ритм-танце обыгрывали французов аж на 1,08 балла, что в рамках танцев на льду довольно внушительно.

Но в личном турнире ситуация с самого начала складывалась по-другому. Уже после ритм-танца Фурнье Бодри и Сизерон неожиданно для многих вышли вперёд. А финальный день вообще получался невероятно плотным. Чок и Бейтс откатали свой произвольный танец на лучший результат сезона. Их программа с фламенко и образом матадора выглядела ярко, мощно и очень эмоционально. Однако этого им не хватило. Фурнье Бодри и Сизерон смогли удержать преимущество и в произвольном танце, даже несмотря на некоторые помарки. Они получили 225,82 балла по сумме двух танцев. Чок и Бейтс — 224,39. Итоговая разница составила всего 1,43 балла.

Для французов это было золото в первый же сезон совместных выступлений. Для Сизерона — второе олимпийское золото в танцах на льду, уже с другой партнёршей. Для Чок и Бейтс — серебро вместо главной победы, к которой они шли всю взрослую карьеру.

Мэдисон Чок/Эван Бейтс Фото: Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

Победа французов стала сенсацией, но не обошлась без споров

Олимпийский результат сразу вызвал много дискуссий. Во-первых, из-за самого сюжета: пара, образованная меньше чем за год до Игр, обошла действующих трёхкратных чемпионов мира и лидеров цикла. Во-вторых, из-за оценок. Болельщики и журналисты обратили внимание на судейские протоколы, особенно на оценки французского судьи. В американских медиа писали, что её баллы для Чок/Бейтс оказались заметно ниже, чем у большинства панели, а оценки для Фурнье Бодри/Сизерона — выше средней линии.

Международный союз конькобежцев (ISU) позднее заявил, что разброс оценок между судьями является нормальной частью системы и что в правилах есть механизмы, сглаживающие такие различия. Союз также подчеркнул, что доверяет выставленным баллам и привержен принципам справедливого судейства.

Споры усиливались ещё и из-за общего фона вокруг французского дуэта. Незадолго до Олимпиады вышла книга Габриэлы Пападакис, где она жёстко описала их прежнее партнёрство. Сизерон отвергал обвинения и, называя происходящее кампанией против него, даже грозился подать в суд. Фурнье Бодри тоже выступала на фоне скандалов. Они были связаны с обвинениями в сторону её бывшего партнёра Николая Сёренсена, с которым она в том числе состоит в романтических отношениях.

В итоге французская победа оказалась спортивной сенсацией и одновременно поводом для обсуждений далеко за пределами льда. Но факт остался фактом: в Милане именно Фурнье Бодри и Сизерон выиграли личное олимпийское золото. Для Чок и Бейтс эта драма была особенно жестокой. В командном турнире они всё-таки стали олимпийскими чемпионами, причём уже во второй раз после Пекина. Однако личное золото, которого желает каждый спортсмен и ради которого пара продолжала карьеру после всех предыдущих циклов, снова прошло мимо них.