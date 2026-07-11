Валиева и Трусова должны ехать на международку! Им предстоит сломать предрассудки о России

Фигуристки, из-за которых начались споры о «попрыгуньях Тутберидзе», могут вернуться и переписать историю. Но им придётся немного подождать.

Допуск российских фигуристов на международные старты породил много вопросов о том, кто из них должен посетить самые важные из них.

Минимальное количество квот как на взрослом, так и на юниорском уровне ожесточит соперничество на внутренних стартах и на «бэшках», но и также поставит ФФККР перед трудным выбором. А ведь ещё есть осложняющее обстоятельство в виде контроля нейтрального статуса.

Разбираемся, кому из наших спортсменов предпочтительнее ехать за рубеж и каковы шансы вернуться в обойму у возвращенцев в лице Трусовой и Валиевой.

Костылева и Лазарев «разорвут» серию Гран-при?

Как ни парадоксально, наиболее непростая ситуация вырисовывается у юниоров. У них больше возможностей для участия в серии Гран-при, несмотря на то что некоторые федерации уже выступили против участия россиян и белорусов в соревнованиях. Литовские чиновники раскритиковали решение об отмене бана, а латвийские просто заблокировали поездку наших спортсменов, не выделив квоты. Тем не менее для юных фигуристов не всё потеряно — те же китайцы позволят выступить россиянам во всех четырёх дисциплинах на этапе в Сиане. Если прокаты случатся в полном объёме, то у одиночников и танцоров останется по одному этапу Гран-при, а у спортивных пар — два.

Решение, кто поедет на эти этапы, будет приниматься федерацией фигурного катания. По словам Ирины Костылевой, в Новогорске в конце июля пройдут контрольные прокаты, на которых специалисты определят будущих участников соревнований. Им будет необходимо отобрать не только самых сильных атлетов и оценить их текущую форму, но и разъяснить им стратегию. Она, вероятно, будет представлять собой план по отбору в финал серии, а для этого оба этапа у одиночников и танцоров следует отдать одному и тому же претенденту, а вот в парах можно будет увеличить количество участников до двух. По две победы на двух этапах выведут наших фигуристов в финал и позволят бороться за титул. Происходить это будет также в Китае, так что результаты первого этапа в Сиане будут иметь большое стратегическое значение.

Кого же могут послать туда наши чиновники?

У девушек явным фаворитом выглядит Елена Костылева, которая является действующей чемпионкой России среди юниоров. Она обладает россыпью ультра-си и, кажется, не собирается сбавлять темп в их стабилизации, наконец справившись с последствиями травм.

У юношей лидером стал Лев Лазарев. Он сейчас также находится в оптимальной форме, штампуя на тренировках невероятные каскады с квадами и трикселями. Единственный смущающий факт заключается в том, что фигурист находится в резерве взрослой сборной России. Поедет ли Лев на юниорские старты в новом сезоне, остаётся под вопросом.

Подстраховать Лазарева в случае смены курса на взрослые турниры сможет Арсений Федотов, однако его позиции кажутся чуть менее сильными, чем у конкурента. Спад у спортсмена сподвиг его на смену тренерского штаба — сейчас Арсений адаптируется в группе Алексея Мишина и ищет новый стиль у Профессора. Успеет ли он подготовить Федотова для побед на международной арене перед группой менее лояльных зарубежных судей — большая интрига.

В танцах на льду вариант только один — Мария Фефелова и Артём Валов, которые получают вполне заслуженные авансы от российских арбитров. Дуэт выглядит максимально зрелым и сбалансированным, готовым к тому, чтобы побеждать не только на внутренней арене. Вероятно, именно с целью впечатлить иностранных судей и был нанят Бенуа Ришо для постановки произвольной программы.

В спортивных парах на два этапа логичнее было бы отправить триумфаторов прошлого сезона — Полину Шешелеву и Егора Карнаухова. Ученики Этери Тутберидзе выиграли первенство, финал Гран-при России, так ещё и делали это в стиле «Хрустального» — с ультра-си в виде четверной подкрутки. На оставшийся третий этап по спортивному принципу в данный момент претендуют вице-чемпионы страны среди юниоров Полина Сажина и Алексей Белкин.

Полина Шешелева/Егор Карнаухов Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

Валиева и Трусова больше не будут «куклами Тутберидзе»?

У взрослых фигуристов меньше способов пробиться на Гран-при. Отмена «правила возвращенцев» подпортила планы некоторым из наших топов — теперь им придётся добираться до этапов вместе с остальными участниками, а с учётом превосходства некоторых из них в виде активного рейтинга вполне вероятно, что полноценное возвращение для них будет невозможно в этому году.

Наши спортсмены наверняка начнут с турниров серии «челленджер», а вот на соревнования выше уровнем (Гран-при, чемпионаты Европы и мира) попадут только те, кто сможет набрать баллы на «бэшках», и то только в случае снятия участников из других стран.

Сейчас в очереди стоят Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые на правах участников Олимпиады, показавших «сизон бест», смогут претендовать на участие в Гран-при. Им же наверняка не придётся переживать по поводу прохождения проверки на нейтральный статус. Более жёсткую процедуру перед Играми они уже прошли, так что именно они продолжат быть главной надеждой россиян.

У пар и танцоров всё менее определённо из-за отказов ISU в прошлом нашим лидерам. И если Анастасию Мишину и Александра Галлямова органично смогут сменить Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые в текущих реалиях выглядят более конкурентоспособной парой, то Александра Степанова и Иван Букин — всё ещё сильнейший дуэт России… Вместе с тем их отказывали в участии в Олимпиаде дважды, а это мощная предпосылка к тому, чтобы присмотреться к Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Даже несмотря на то, что теперь отрицательное решение ISU можно будет обжаловать, шансов у Александры и Ивана не так много.

Реалии таковы, что проверка на нейтральность для российских фигуристов в ближайшее время будет важнее, нежели их физические и артистические данные. Любому придётся учитывать, будь то другие наши парни, которые так же, как и Пётр Гуменник, достойны выйти на международный лёд, или же наши женщины — те, кто вернулся, чтобы вновь писать историю.

Большая ирония в том, что Камила Валиева и Александра Трусова возобновили карьеру аккурат под снятие ограничений ISU. Очень своевременно. Ведь у них есть возможность реабилитировать не только себя (обе наверняка выходят на тренировки с мыслью об олимпийском золоте), но и всё российское женское одиночное катание. Именно с Саши и Камилы началась эпоха квадов в женской одиночке, они же продолжили безраздельное доминирование России в мире, и их же иностранные журналисты цинично называли «куклами Тутберидзе».

«Русские куклы преобразили фигурное катание. Но какой ценой?» — именно так назывался материал The Guardian, где пятикратная чемпионка Европы Киира Корпи рассуждала о методах работы Этери Тутберидзе, о жестокости в спорте, о проблемах травм и анорексии. Ещё много раз после этого противники российской школы фигурного катания искали недостатки в наших спортсменках, указывая на прыжковый стиль выступлений, на отсутствие качественной хореографии и так далее. Ну и, конечно, главный аргумент — отсутствие взрослых чемпионок с ультра-си.

У Валиевой и Трусовой, невольно ставших подтверждением слов экспертов-критиков, есть уникальный шанс показать, что они никогда не были «одноразовыми чемпионками». Уже сейчас, в более зрелом возрасте, судя по тренировкам, они готовы показывать тот же высочайший уровень катания. Их возвращение — это не просто претензия на золото, а попытка сломать предрассудки о России. Поэтому, даже если им придётся подождать, прежде чем попасть на крупнейшие международные старты, это будет того стоить.