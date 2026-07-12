Казалось, кто-то крикнет: «Галя, у нас отмена». Колонка Анны Щербаковой про допуск россиян

Конец июня порадовал фигурнокатательное сообщество радостной новостью: хмурые тучи расступились — стало известно, что международная федерация допустила российских спортсменов до соревнований на мировой арене под нейтральным статусом, причём во всех возрастных категориях! О первых предпосылках этого решения, необычной реакции моей группы и о том, что нас ждёт дальше, по моему скромному мнению, читайте ниже — в колонке фигуристки.

Лёд начал таять: путёвки на Олимпиаду

Пожалуй, первые признаки изменений после отстранения появились ещё в прошлом году, когда россиянам дали возможность поехать на квалификационный турнир на Олимпийские игры. Ну и борьба же тогда разгорелась за возможность поехать на этот старт, ух! Специалисты высказывали экспертное мнение о лучших кандидатах, болельщики голосовали в различных группах, жарко спорили и дискутировали в комментариях. Спортсмены и тренеры же надеялись, что фортуна развернётся именно в их сторону — и усиленно готовились.

Помню, что и я тогда не отказала себе в удовольствии строить теории и бросаться догадками. С близкой подругой мы даже заключили пари и выдвинули своих фаворитов. И что вы думаете? Мой нюх оказался острее, я победила! Не зря всё-таки с юных лет на льду — стала немного разбираться.

Аделия Петросян Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

По ряду причин счастливчиков, получивших шанс участвовать в отборе, оказалось лишь двое — Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Именно эти ребята стали первыми из фигуристов, кто вышел за «железный занавес». Хоть и под нейтральным статусом, они достойнейшим образом представили нашу страну как на квалификационном турнире в Пекине, так и на самих Олимпийских играх.

Думаю, что это событие сплотило весь отечественный мир фигурного катания — мы все объединились в поддержке Адели и Пети. Признавайтесь, кто тоже не спал ночью и с замиранием сердца на прыжках смотрел прокаты ребят? Если это вы — добро пожаловать в клуб!

Естественно, после частичного допуска на главный турнир четырёхлетия у многих появились лучик надежды и вера в то, что и в сезоне-2026/2027 российские спортсмены будут выступать на мировой арене. Осталось лишь дождаться того самого решения от Международного союза конькобежцев (ISU)!

Конгресс ИСУ: волнительное ожидание и робкая надежда

И вот наступил июнь. Главные лица мирового фигурного катания собрались на Тенерифе. Однако по окончании мероприятия, которое длилось несколько дней, решение об участии российских спортсменов в международных стартах так и не было озвучено.

На мой взгляд, именно этот факт дал возможность нам всем робко верить в лучшее. После всех совещаний, которые были до этого, обычно сразу говорили категорическое «нет», а тут — затаились. Как компания на вечеринке перед тем, как крикнуть «сюрприз» имениннику.

Волнительное ожидание длилось две недели. Журналисты предлагали различные сценарии развития событий, болельщики вновь жарко спорили, спортсмены и тренеры перешёптывались между собой, обмениваясь мнениями. У нас с Егором ни одна тренировка не проходила без обсуждения этого насущного вопроса. И придерживались мы кардинально разных позиций: я, будучи оптимисткой, верила в успешный исход.

А Егор же, являясь реалистом-скептиком, не был столь уверен: он приводил мне контраргументы и пытался снять с меня розовые очки. Что оказалось безуспешно, товарищи, веру в лучшее из меня не выбить!

Анна Щербакова и Егор Гончаров Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Ю-ху» или долгожданный допуск!

И вот 30 июня. С утра ISU объявил своё решение: они открыли дверь для российских спортсменов в мир, позволив им принимать участие в международных турнирах под нейтральным статусом. И не только юниорам (о чём ранее утверждали многие), но и взрослым.

Наверное, вы подумаете, что спортсмены и тренеры ревели от восторга, услышав эту новость, обнимались и кричали громогласное «Ура!». Честно признаюсь: если бы я писала сценарий для голливудской мелодрамы, именно так бы всё и было. Однако реальность оказалась куда прозаичнее. Хотя за всех фигуристов я, конечно, не ручаюсь.

В тот момент у нашей группы проходили сборы в Новогорске. Все были на льду: обычный день, рутинная проработка программ. И тут в момент передышки прозвучали совершенно обыденные с лёгкой, с едва заметной улыбкой, слова Екатерина Борисовны Рублёвой: «Поздравляю, нас допустили. Юниоров и взрослых». И как, вы думаете, мы отреагировали? Смех, улыбка до ушей, слёзы радости? Не угадали. Замешательство и смятение. Страх, что это всё лишь общий гипноз, из которого тебя в следующий миг выведут.

Анна Щербакова с партнёром Егором Гончаровым и тренерами Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Казалось, что сейчас кто-то крикнет «Галя, у нас отмена». Однако минуты шли, а новости о принятом решении никто не опроверг, они не растворилась в воздухе, как нечто волшебное и нереальное, а наоборот, продолжали мелькать в различных изданиях. Мозг немного начал принимать ситуацию, до него стало доходить: «Мол, добро! Можно верить».

Что интересно, бурных оваций так и не прозвучало, но новость будто дала каждому из нас дополнительную батарейку. Тренировка возобновилась. Каждая пара продолжила чистить программы (ох уж эта моя «любимая» межсезонная рутина), как будто не произошло ничего особенного.

Ну что я вам говорила, никаких фанфар и фейерверков не было. Наша группа выразила весьма скромную реакцию, хотя чуть позже бабочки в животе у нас определённо летали.

Что нас теперь ждёт?

Честно — предполагать что-либо пока трудно. Известно лишь то, что для начала каждый спортсмен должен будет пройти проверку ISU и получить свой нейтральный статус.

Лично мы с Егором просто продолжаем работать. Готовимся не спеша: шаг за шагом, с холодной головой. В общем, следуем поговорке: «Делай что должен, и будь что будет». Однако какой я буду оптимисткой, если под конец не подслащу вам пилюлю?

Друзья, мой вердикт таков: нас ждёт невероятнейший сезон, скорее всего, один из самых ярких и непредсказуемых за последнее время. При хорошем раскладе, в который мы все дружно верим, стартов станет намного больше.

Болельщики, только представьте своих любимых спортсменов на международной арене! Лишним точно не будет — визуализация имеет волшебный эффект. Подумайте, как вы будете болеть за них через экран, или ещё лучше — на трибунах, очная поддержка в сто раз приятнее!

К тому же в связи с новым, дополнительным стимулом готовность спортсменов к началу сезона будет серьёзнее. Конкуренция определённо возрастёт, и развернётся нешуточная борьба за место под солнцем. Поэтому, дорогие поклонники фигурного катания, запасайтесь солнцезащитным кремом и панамой — грядёт очень жаркий сезон!