«Что это у вас за мальчик?» Как семья Костылевых разглядела талант в дочери

Зачастую на первом плане мелькают сами фигуристы и их тренеры, а тот, кто приводит их в спорт, поддерживает каждый день и помогает становиться настоящими звёздами, остаётся в тени. Речь о родителях спортсменов, которые играют немаловажную роль в их становлении — помогают преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием. Представляем вам новый добрый проект «Чемпионата», посвящённый мамам и папам наших фигуристов, — «Семейный каскад»!

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Иными словами — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей. Новым героем нашего проекта стала мама победительницы первенства России среди юниоров Елены Костылевой Ирина. Она самая известная родительница, которую знает, пожалуй, каждый в мире фигурного катания. Мы же попытались раскрыть её с другой стороны. Она же всё-таки мама!

«Ира, твой муж – хоккеист, пусть берёт ребёнка с собой на лёд»

Ирина Костылева родилась и училась в Воронеже. Школу она окончила с золотой медалью, а после пошла учиться в музыкальную академию, но по профессии никогда не работала. Её отец — мастер спорта по футболу, а мама — преподаватель математики. В 19 лет Ирина вышла замуж и родила старшую дочь Екатерину. Какое-то время Костылева-старшая работала нянечкой в детском саду, а потом вместе с супругом открыла свой бизнес — салон по пошиву штор.

Муж Ирины и отец Елены Валерий занимался любительским хоккеем и часто водил дочь на лёд. По словам Ирины, именно он в детстве занимался спортивным развитием дочери: «Муж мой занимался Леной, а я занималась бизнесом. Я уходила – они спали, я приходила – они спали. И в очередной раз, когда у Леночки был бронхит, очень тяжёлое лечение было, врачи не знали, справятся они или нет, мы повели Лену к бабушке-еврейке, и она сказала: «Ира, твой муж – хоккеист, пусть берёт ребёнка с собой на лёд».

Они пошли туда, нашли там начинающего тренера, который поставил Лену на коньки. Ей это очень нравилось. И вот они так ходили где-то несколько месяцев. Её на льду увидел другой тренер, более опытный, и спросил меня: «А что это? Сколько вашему мальчику лет?» Я говорю: «Да вот 3 года 3 месяца. Только это не мальчик, а девочка». Он говорит: «Какая она у вас шустрая, классная. Приходите ко мне в группу». И мы пришли».

Большую роль в карьере Елены Костылевой сыграла и старшая сестра — именно она подарила маленькой Лене на новый год коньки.

«У меня было волнение страшное, это чёрная магия»

— Помните первые соревнования Лены?

— Конечно, это было буквально через несколько месяцев, как она вышла в феврале в группу. Наш тренер сказал: «Так, ставим программу». Папа наш нашёл музыку «Маша и Медведь», потому что Лена была похожа на Машу. Это такая гордость была, такое счастье, вы не представляете! Лена не испугалась огромного количества людей. Она была вне конкурса, потому что в её возрастной категории не было других участниц. Но она даже не хотела уходить со льда.

— Во время первых соревнований Лены вы осознавали, что всё может настолько далеко зайти, что фигурное катание будет делом её жизни?

— Никогда, вот поверьте. Она ходила с мужем на лёд во время и после его хоккейных тренировок. Там папа Лены встретил своего друга, он сказал: «Слушай, какая она у тебя будет прелесть». Она меньше кнопки, но уже видно, что талантливая. Он сказал это, я так ещё на него посмотрела, думаю: «Ничего себе».

— Ирина, а расскажите: вот сейчас вы наблюдаете за всеми соревнованиями – что чувствуете во время проката Лены?

— Я молюсь, об этом знают все, кто сидит рядом, это слышно. Я беру икону в руки, подхожу к борту, если это возможно. Держу иконку в руках и молюсь по «Отче наш». Это ограждает ото всех отрицательных посылов, которые идут со всех сторон на Лену, а таких много.

Но и положительного тоже очень много. Господи, сколько за эти три года я слышала положительного от людей, от детей, от родителей, от тренеров, которые подходят, просто жмут руку и говорят: «Какая вы молодец, какая у вас девочка, то, что вы делаете для неё, не делает никто».

— Вы же посещаете тренировки, участвуете как-то в тренировочном процессе?

— Сейчас никак не участвую. Только когда тренировки за деньги — тогда могу что-то сказать. Когда это тренировки в «Ангелах Плющенко», родители не находятся на льду — мы сидим за стеклом на втором этаже. Никто не считает, что родитель имеет право что-то говорить. Когда мы посещали платные тренировки, у меня выходило полмиллиона каждый месяц. Тогда я могла выразить своё желание и что-то сказать.

— Во время соревнований вы как-то настраиваете Лену на старт?

— Сейчас у Лены в основном крупные старты, куда родителей не пускают. То есть мы приходим из гостиницы, заходим в холл, спортсмены идут налево, родители — направо. На льду она всегда ищет глазами, где я сижу. Она очень любит осмотреть зал, трибуны. Когда Лена выходит на лёд, всегда смотрит на обстановку, как зрители принимают, как девочки катаются. Этому её я научила, чтобы она так настраивалась.

У Лены очень спокойная психика, мы сделали из неё бойца в детстве. Для неё каждый старт — это праздник. Она очень любит накраситься, навести красоту, потом после соревнований пойти в кафе, где-то отпраздновать. Для неё соревнования — это не наказание, а радость!

— Вы же на соревнованиях тоже переживаете? Как сами себя успокаиваете?

— Несколько раз у меня было волнение страшное. Я считаю, что оно шло извне, от человека, который сидел рядом, это чёрная магия. Я клянусь: на прыжковом турнире передо мной ровно на один ряд сидел мужчина в сером пальто, у него был чёрный кулёк с чем-то. Я когда это заметила, села прямо перед ним и потихоньку начала читать молитву, говорить: «Господи, помоги моей девочке». Таким образом, я себя успокоила. Лена выступила, он поднялся и ушёл.

— Последний сезон Лены можно же назвать в целом удачным? Как вы реагировали на её победы на главных стартах? Какие слова ей говорили, когда узнавали, что она первая?

— Я кричала от радости, когда понимала, что уже всё. Когда она выходила со льда, оставалось только обнять и поцеловать.

— А если случаются какие-то трудности, как помогаете Лене с ними справляться?

— У меня достаточно строгие методы, я стараюсь её мотивировать. Фигурное катание — это в первую очередь дисциплина.

— Быть мамой фигуристки — это для вас гордость?

— Да, это для меня большая гордость. У меня дочь — лучшая фигуристка страны, конечно, я этим очень горжусь! И я делаю всё, чтобы Леночка могла кататься, выходить на старты и побеждать.

«Я уже больше года заблокирована в «Телеграме». Может, это к лучшему»

— Может быть, какой-то есть прокат Лены, который для вас самый памятный?

— Это было в январе 2022 года в Москве. За месяц до соревнований Лена даже не знала, куда ей ехать во время программы. Всё было совершенно не отработано, тренеры никак не тренировались с Леной. У неё были шикарные прыжки, но они нарабатывались во время индивидуальных занятий за отдельные деньги.

Мы сразу после Нового года, 1 января, вышли на лёд работать над программой, отрабатывали дорожку шагов вместе с другим тренером. В итоге на соревнованиях Лена получила за эту дорожку четвёртый уровень. А мне потом передали, что судьи были от неё в восторге. Этого результата она добилась всего за месяц! Она большая молодец: собрала программу с шикарной дорожкой и хорошими четверными прыжками.

— Есть какие-то выступления, какие-то прокаты Лены, которые вы часто пересматриваете?

— Пересматриваю дорожку из программы Тони Брэкстон, «Болеро». Люблю очень прокат с мемориала Жука, когда она в первый раз стала чемпионкой. Очень много всего пересматриваю: и «Кармен», и первое её выступление в синем платье. Все выступления Леночки очень люблю и с удовольствием смотрю.

— Я понимаю, что вы следите за новостями о Лене и комментарии наверняка тоже читаете. Расскажите, что чувствуете, когда всё это видите?

— Хочется иной раз ответить точно так же гадко и мерзко некоторым комментаторам, когда говорят про нас неправду. Я уже больше года заблокирована в «Телеграме» и никому не могу ответить. Может быть, это к лучшему.

— Я общалась с Леной на стартах, и всегда журналисты отмечают её способности мыслить, рассуждать и грамотно отвечать на вопросы…

— Этот навык у неё с детства, мы этим специально никогда абсолютно не занимались. Она очень любила с детства снимать разные видео, она там много говорила, выкладывала в интернет. Вот так как-то и научилась строить свою речь, но задатки изначально у неё природные.

— Совсем недавно мы все узнали радостную новость, что нас наконец-то допустили до международной арены. Вы как сами отреагировали? И как Лена отреагировала?

— Я спокойно. Только немного расстроилась, что в нейтральном статусе, без флага и гимна, но ничего. Лена тоже отреагировала спокойно. Совсем скоро будут контрольные прокаты, мы к ним готовимся и надеемся, что сможем отобраться на международку.

Она у нас уникальная спортсменка, я в неё верю. Она способна раскатать коньки после заточки за 15 минут, никто так не может, кроме неё. Евгений Викторович один раз сказал фразу, которая характеризует Лену как спортсмена: «Костылева — это Олимпиада, это бойцовский характер».

— А у вас лично какие ожидания от международного грядущего сезона?

— Вы знаете, я давно привыкла ничего не загадывать в фигурном катании. Я отбрасываю от себя эти мысли. Единственное, что я Лене сказала: если не получится в этом сезоне выступить на международных стартах, то мы поедем на море и будем там тренироваться. С утра — лёд, а вечером будем купаться и отдыхать.

— Ирина, а вы закладывали какие-то цели в спорте для Лены?

— Да. Была ситуация, когда Лене маленькой приснился сон, она мне рассказывала: «Я сижу с каким-то дядей тренером, и говорят: «Елена Костылева — чемпионка Европы». А ещё мы смотрели вместе детский проект Ильи Авербуха «Ледниковый период», там были Соня Акатьева, Арсений Федотов, Люба Рубцова, Вероника Жилина. Я тогда Лене сказала: «Не горюй, ты вырастешь, и они ещё будут на тебя смотреть так же, как и ты сейчас на них».

— Что бы вы хотели посоветовать родителям, которые только думают отдавать ребёнка в фигурное катание?

— Я очень много вижу девочек, которые по телосложению не подходят для фигурного катания. Это самое грустное, обидное и горькое, что только может быть. Когда было столько потрачено времени, сил, здоровья. Про деньги я молчу, деньги всегда можно заработать, а вот здоровье — никогда.

Я советую родителям, когда они приводят своего ребёнка в фигурное катание, смотреть на тело ребёнка: будут ли у него длинные ноги, будет ли он высокого роста. Фигурное катание — это спорт для коротких. Нельзя ошибиться, чтобы потом не было так печально.