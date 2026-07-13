История Загитовой и Медведевой повторилась в теннисе! Молодость снова победила опыт?

История восьмилетней давности, произошедшая с Загитовой и Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане, до сих пор живёт. Из фигурного катания она метко переметнулась на другие виды спорта. И тут после финала Уимблдона, где 21-летняя Линда Носкова обыграла более опытную соотечественницу и взяла титул «Большого шлема», столь знакомая болельщикам история вспомнилась вновь.

Медведеву вели к золоту весь цикл, но Загитова забрала его за один сезон

В теннисных эфирах и соцсетях после финала Уимблдона многие неожиданно вспомнили Олимпиаду-2018. Тогда в женском одиночном катании почти все ждали победы россиянки Евгении Медведевой. Она была двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, побеждала в финалах Гран-при, стала лидером предыдущих сезонов и фигуристкой с уже сложившимся образом и большой армией фаната. Долгое время Евгения не проигрывала. У неё был статус главной фигуристки цикла, её олимпийское золото казалось самым логичным завершением спортивного пути.

Но в сезоне-2017/2018 на взрослых соревнованиях появилась ещё одна россиянка — 15-летняя Алина Загитова. Полученная в начале сезона травма выбила Евгению из привычной спортивной колеи, а Алина в итоге выиграла финал Гран-при, чемпионат России, а затем и первенство Европы. Так, в Пхёнчхан юная фигуристка приехала уже в качестве той, кто реально может навязать борьбу за самые высокие места.

Главное преимущество Алины было в технической составляющей. В произвольной программе она исполняла все прыжковые элементы во второй половине. По правилам того времени это давало бонус к базовой стоимости, и команда Этери Тутберидзе использовала систему максимально выгодно. Медведева, понимая ценность этого решения, в начале также пыталась примерить на себя это правило. Однако проблемы со здоровьем и возрастные изменения не позволили ей уверенно исполнить задуманное. В итоге было решено вернуться к более лёгкому, но зато накатанному контенту.

В короткой программе Медведева набрала 81,61, этим поставив мировой рекорд. Правда, Загитова побила его уже через несколько минут и увидела солидные 82,92 балла. В произвольной они получили одинаковые 156,65. Но из-за прыжков во второй половине техническая оценка за эту программу у Загитовой была выше — 81,62 против 79,18 у Медведевой. Евгения компенсировала этот разрыв более высокими компонентами, поэтому по сумме за произвольную они сравнялись. Однако преимущество в короткой программе всё равно выводило Алину вперёд, чем принесло ей победу на Олимпийских играх — 2018. Результат — 239,57 против 238,26. Разница — всего 1,31 балла.

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: РИА Новости

В этом и была главная драма Пхёнчхана. Медведева выглядела фигуристкой, которая весь цикл шла к заветному для себя олимпийскому золоту. Однако Загитова буквально ворвалась во взрослое одиночное катание, идеально попала в правила и с ходу забрала главный титул. В этот день молодость и техничность окончательно победили опыт, всеобщую любовь фанатов и регалии. И показали, что это возможно повторить каждому.

Мухова была любимицей фанатов, но Носкова победила благодаря своей молодости

Женский финал между Муховой и Носковой на Уимблдоне-2026 вызвал похожие ощущения. Каролина — более опытная, тонкая и разнообразная теннисистка. За неё легко болеть: она умеет менять ритм, выходить к сетке, играть не только мощью, но и руками, паузами, нестандартными решениями.

Изначально Линда Носкова выглядела иначе. Ей 21 год, она моложе, резче и мощнее физически. Мало кто мог предсказать её подобный триумф до начала травяного мэйджора. Но молодая чешка с каждым днём проходила всё дальше и дальше по сетке. А атмосфере финала Уимблдона её скиллы вообще подошли просто невероятно. В итоге Носкова победила Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3 и впервые для себя выиграла турнир «Большого шлема». Во втором сете она упустила пять матчболов, однако в третьем снова собралась и довела матч до победы.

Каролина Мухова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сравнивать теннис с фигурным катанием довольно сложно, так как у первого не существует той самой прямой «математики», благодаря которой когда-то выиграла Загитова. Но спортивный конфликт в обеих ситуациях оказался очень похожим.

Мухова была игроком с более красивой историей, которая, как были уверены многие, попросту заслуживала титул. Она уже играла в финале французского «Шлема», где в очень упорном бою уступила находившейся тогда на пике польке Иге Швёнтек. Впоследствии Каролина столкнулась с серьёзными травмами, из-за которых пропустила долгие месяцы игрового сезона. Казалось бы, что судьба должна была воздать ей за все старания. Тем более с ней на корте находилась девушка, которой пока было нечего терять в спортивном плане.

Но Носкова показала, что не обязана проигрывать только потому, что её история в теннисе пока что короче. Она взяла первый сет, пережила тяжёлую концовку второго, упустив пять матчболов, однако не развалилась. В третьем сете Линда оказалась сильнее именно в момент, когда у более опытной соперницы был шанс окончательно перевернуть матч в свою пользу. Молодую чешку не сломило и то, что большинство зрителей явно болели не за неё. Кульминацией стал кадр, когда 21-летняя теннисистка была вынуждена закрывать уши, чтобы не слышать, как весь центральный корт поддерживал именно Мухову.

Линда Носкова Фото: Shi Tang/Getty Images

После таких финалов всегда обсуждают не только счёт. Обычно начинается спор о том, кого «ограбила судьба», кто «заслуживал больше» и почему победа одной спортсменки будто бы автоматически превращается в трагедию другой. Так было после Пхёнчхана, когда золото Загитовой ещё долго рассматривали через боль Медведевой. Теперь похожая реакция возникла и вокруг Муховой с Носковой.

Для победительницы это тоже непростая роль. Ей приходится не просто радоваться титулу, а будто доказывать, что она не украла чужую сказку. Загитова с этим столкнулась почти сразу после Олимпиады. Носкова, судя по реакции трибун и соцсетей, тоже получила не только кубок, но и чужое разочарование в придачу.

Именно поэтому история Пхёнчхана всё ещё на слуху. Однако не из-за того, что юная обыграла более опытную — это довольно частая ситуация. А потому, что зрители до сих пор пытаются примирить результат с собственным ожиданием красивого финала. Уимблдон-2026 показал, что этот конфликт никуда не делся. Просто теперь он случился не на льду, а на траве.