Синхронное катание на Олимпиаде — это круто или провал? Оценивают наши чемпионки мира!

Поговорили с Елизаветой Кодушкевич и Вероникой Исламовой, которые не один год вносили свой вклад в победы «Парадиза».

В олимпийской семье стало больше видов фигурного катания. С 2030-го добавится и синхронное – об этом, кажется, долгое время мечтали тысячи фигуристок по всему миру. Долгие годы «синхрон» был как будто на отдалении от классического фигурного катания, но в ближайшие годы всё изменится – нас ждут и совместный чемпионат мира ISU в 2028 году, и первый олимпийский турнир.

Игры в 2030 году – шикарный шанс сделать вид более популярным и интересным. Но при этом бессменный тренер петербургской команды «Парадиз» Ирина Яковлева отреагировала на новости смятением – казалось бы, наконец-то синхронное катание будет на главном турнире четырёхлетия, однако как будто бы там окажется совершенно другой вид спорта…

А что думают об этом фигуристки, которые всю свою карьеру мечтали о включении синхронного катания в олимпийскую программу? Ужесточится ли конкуренция за место в составе? Как вообще будет выглядеть новый формат? Об этом – в материале «Чемпионата».

«Мечта стала реальностью!»

Российская фигуристка-синхронистка, экс-капитан петербургского «Парадиза» Елизавета Кодушкевич застала времена, когда петербургская команда доминировала не только в нашей стране, но и на международной арене. В 2019 году фигуристка в составе команды выиграла чемпионат мира в Хельсинки.

Елизавета Кодушкевич на ЧМ-2019 в Хельсинки Фото: Из личного архива фигуристки

По сути, те соревнования стали последним крупным международным стартом для синхронисток на данный момент. Их изоляция началась гораздо раньше – в 2020 и 2021 годах чемпионаты мира по синхронному катанию не проводили из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м началось отстранение российских спортсменов. В этот период синхронистки мечтали хотя бы просто попасть на международные старты, и вот сейчас летом грянули сразу две хорошие новости – и о допуске от ISU, и о попадании вида на Олимпиаду.

В период бана Елизавета завершила спортивную карьеру и начала тренировать. И олимпийские новости стали для неё настоящим счастьем, пусть сейчас она уже и не соревнуется.

– Как вы отреагировали, когда увидели новость о включении синхронного катания в программу ОИ-2030?

– Думаю, моя реакция была схожа со всеми представителями синхронного катания. Это, безусловно, долгожданная, радостная новость — когда это опубликовали, счастливы были все! Те, кто уже внёс вклад как спортсмен и ушёл из спорта высоких достижений, те, кто продолжает трудиться и будет стремиться к этой уже цели, а не мечте в виде Олимпийских игр, тренеры, судьи и все неравнодушные болельщики. Новость ломилась отовсюду, публиковал это каждый второй. Мечта стала реальностью!

– Как вам олимпийский формат синхро-9?

– Данный формат я увидела впервые на прошедшем чемпионате мира 2026 года, мне было непривычно видеть миниатюрную команду, если так можно выразиться. Хоть восприятие и настроено визуально к численности не менее 12 человек, считаю, что синхро-9 – это неплохо! Думаю, данный формат – отличный старт для дальнейшего расширения и развития нашей дисциплины на последующие олимпийские циклы. Очень интересно посмотреть на композиции, которые подготовят команды к Олимпийским играм во Франции.

– Пробовали ли вы в своей карьере кататься в команде из девяти человек?

– Как сейчас помню, в конце сезона-2020/2021 мы переделывали старую произвольную программу с предыдущего сезона и катали в составе 12 спортсменок. Разумеется, это было удобнее и, следовательно, чище, чем когда на льду 16 человек. Однако зрелищность, сложность и риск повышаются, если на льду 16 девушек – в этом и есть идея синхронного катания.

– Сильно ли возрастёт, на ваш взгляд, конкуренция в командах, учитывая, что олимпийский формат отличается от стандартного?

– Конкуренция была всегда, и даже при условии, что она вырастет, это только послужит очередным толчком к прогрессу. На команды это может повлиять положительно, теперь будет больше конкуренции внутри, а значит, лучшие спортсмены будут отобраны в составы. Возможно, теперь прекратится текучка кадров и девушки станут, как прежде, кататься более продолжительное время. У тренеров и хореографов появится новое поле для творчества.

«Думаю, конкуренция точно ужесточится, попасть в основной состав будет сложнее»

Вероника Исламова – семикратная чемпионка России в составе «Парадиза». Практически вся её взрослая карьера пришлась на период отстранения россиян, но международные успехи всё-таки были: ещё в составе екатеринбургской «Юности» Вероника выиграла чемпионат мира среди юниоров.

Год назад фигуристка приняла решение о завершении карьеры, сейчас она занимается тренерской деятельностью и учится в двух вузах – спортивное образование получает в университете Лесгафта, а техническое – в ИТМО. В беседе с «Чемпионатом» Вероника поделилась мыслями об олимпийском формате синхро-9 и оценила грядущие изменения в своём виде фигурки.

Вероника Исламова Фото: Из личного архива фигуристки

– Когда прогремела новость о включении синхронного катания в олимпийскую программу, какие чувства у вас были?

– Первая реакция, конечно, мурашки и радость, так как это очень неожиданная и при этом долгожданная новость. Но и сразу возникло очень много вопросов, так как сократили число спортсменов на льду, теперь их девять, в отличие от привычных 16, а это уже совсем новая категория.

– Формат синхро-9 – это скорее хорошо или плохо? Какие у него есть плюсы и минусы, на ваш взгляд?

– На данный момент ещё не проводились ни одни соревнования в категории синхро-9, были только показательные выступления от трёх команд. Новый формат позволил включить синхронное катание в программу Олимпийских игр, что точно поспособствует развитию и популяризации нашего вида спорта.

На мой взгляд, команда из девяти человек позволяет усилить команду с точки зрения мастерства катания отдельных спортсменов. Однако пока очень сложно представить, как будут выполняться привычные для синхронного катания элементы, так как девять не делится ровно ни на пары, ни пополам, ни на четыре. Непонятно, как будут выглядеть пересечения, тодесы, поддержки и многие другие элементы. Также, убрав со льда семь человек, можно потерять масштабность, заполняемость катка, а в этом главная красота синхронного катания.

Но с другой стороны, такое изменение дает огромный потенциал для развития и усиления программ. Я думаю, в программах могут появиться и тройные прыжки. Командам точно придется придумывать что-то абсолютно новое для фигурного катания.

– Пробовали ли вы сами кататься в варианте синхро-9?

– Я в команде из девяти человек не каталась, только в количестве 12, что мне визуально очень понравилось.

– Увеличится ли конкуренция за место в составе после такого урезания числа участников? Или же придётся создавать совершенно новые коллективы?

– Думаю, конкуренция точно ужесточится, попасть в основной состав будет сложнее, требования к спортсменам ещё увеличатся. Я думаю, что все команды будут действовать по-разному, кто-то создаст новую команду из девяти человек, кто-то урежет старую, а может, национальная федерация создаст одну главную команду из самых сильных фигуристов страны второго и третьего эшелонов. Это нам только предстоит узнать. До Олимпиады-2030 ещё четыре года, которые должны дать огромный толчок мощному развитию новой категории синхро-9.