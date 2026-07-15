Плющенко перезапускает «замершие» карьеры Яметовой и Синицыной. Чем они удивят?

В преддверии нового сезона Ксения Синицына и Вероника Яметова решились на кардинальные перемены и почти друг за другом перешли в тренерский штаб Евгения Плющенко.

Фигуристки, абсолютно разные по стилю катания и набору навыков, оказались в схожем безвыходном положении: либо уйти из спорта, либо найти специалиста, который решит их многочисленные проблемы. Им стал двукратный олимпийский чемпион, который хоть и отмечал деградацию в российском фигурном катании, однако взялся за спасение карьер спортсменок.

Так что же способен дать Плющенко Ксюше и Веронике и поможет ли им это бороться за топ во время допуска россиян на международные старты, когда конкуренция неоднократно возрастёт?

Синицына и Яметова хотели завершить карьеру

В последние годы женское одиночное катание в России заметно стагнировало, и на это указывали не только не самые выдающиеся результаты фигуристок из двух ведущих школ страны — Тутберидзе и Плющенко. Более показательными были выступления спортсменок, которые признаны «середняками» — с потенциалом, но без заметного прогресса. Такими одиночницами как раз и являлись Ксения Синицына и Вероника Яметова.

Обе удивляли прокатами в прошлом, причём совершенно по-разному. Ксюша стала эталоном артистичного мягкого катания, где ставка делается на программу, сложную хореографию и мягкий конёк. Вероника же брала энергией, скоростными вращениями и эффектным слайдингом, дополняя всё это мощными, хоть и всего лишь тройными прыжками.

Первое время это работало — эксперты раздавали фигуристкам авансы и ждали от них прорыва, но, увы, его не случилось. Синицыной по большей части мешали проблемы со здоровьем, а Яметовой – проявившийся пубертат. Обеим не хватало формы для чистых выступлений.

Ксения Синицына Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Однако была и ещё одна проблема — долгоиграющее сотрудничество с одним тренером. Ксюша работала со Светланой Пановой, а Вероника «засиделась» у Владимира Гнилозубова и Елены Левковец. В среде специалистов обсуждалось, что обе спортсменки не показывают серьёзных ни артистических, ни технических обновлений.

Вероятно, это почувствовали и они сами, раз примерно в одно и то же время задумались о завершении карьеры.

«Самое тяжёлое было не в элементах, а в голове. После финала Гран-при этого сезона я реально задумалась: а хочу ли вообще кататься дальше? У меня был такой момент, когда выбирала между двумя вариантами — вернуться в Екатеринбург или остаться в Москве», — рассказала Яметова MyWaySport.ru.

«Наш вид спорта — это каждодневный труд, рутинная работа, которая иногда изматывает, иногда вызывает в голове какие-то размышления. Тем более мне уже 21 год, всё равно уже возраст. И хочется, возможно, что-то поменять в своей жизни, потому что я уже катаюсь, получается, 17 лет. Это очень много.

Иногда мысли о завершении закрадываются, но с конца того сезона я как будто ожила, влюбилась в свою работу, мне это стало приносить удовольствие, именно тренировки. Стараюсь выкладываться по максимуму», — в свою очередь, говорила ТАСС Синицына.

Обе фигуристки пришли к Плющенко за ультра-си

Переход в академию «Ангелы Плющенко» должен стать новым рубежом для Ксюши и Вероники, и очевидно, что первопричина их трансфера именно к двукратному олимпийскому чемпиону в том, что это специалист, умеющий работать с ультра-си.

Элементов повышенной сложности как раз и не хватает Синицыной и Яметовой для борьбы за медали на крупных стартах. А им очень нужно научиться побеждать внутри страны, чтобы иметь возможность попасть на международные соревнования. После допуска ISU конкуренция среди россиян неизбежно усилится, и теперь тем, кто и без него был в серединке, придётся поднапрячься.

К счастью, Плющенко не придётся работать с нуля, ведь база у фигуристок есть. Однако нельзя сказать, что Евгению достаточно «зачистить» элементы. Попытки ультра-си у Ксюши и Вероники были, но в основном на тренировках. Синицына боролась с трикселем и квад-тулупом, Яметова — также с 3А и разными четверными. При этом Вероника обращалась и к Олегу Татаурову (для консультации), и к Сергею Давыдову (у которого тренировалась после Гнилозубова и Левковец и до Плющенко), однако какого-то яркого результата не добилась.

Сейчас обе одиночницы активно работают над тройным акселем — штаб Плющенко показал видео с тренировки, где они исполняют элемент на удочке. Чуть позже Яметова призналась, что триксель у неё готов на 70%, и добавила, что также она изучает четверные лутц и сальхов.

Вероника Яметова Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

В успех Яметовой верится больше, чем в прогресс Синицыной

Если Ксения и Вероника справятся с давлением и представят новый технический набор, то их шансы на самые высокие места резко возрастут. А стоит добавить к этому оригинальные образы и современную хореографию, и они ворвутся в топ.

Однако всё же нельзя сказать, что в их успех с Евгением верится безоговорочно. Стили у одиночниц слишком разные, чтобы однозначно утверждать, что с ними справится двукратный олимпийский чемпион. Статистика показывает, что в штабе Плющенко расцветают атлетичные фигуристки. Александра Трусова, Вероника Жилина, Елена Костылева — это всё спортсменки, чья физика позволяет экспериментировать с прыжковым набором, с упором на это и ставились программы для них. В связи с этим Яметова кажется той, с кем у тренера действительно может зародиться «химия».

Что же касается Синицыной, то для неё специалист должен подготовить совершенно новое амплуа, что будет не так просто сделать, ведь одна из самых артистичных фигуристок России уже примерила на себя много разных образов и, что важно, была в них на все 100% органична. Плющенко сможет преобразить Ксюшу, если вспомнит опыт работы с другой талантливой в части интерпретации спортсменкой — всё-таки Софья Муравьёва в пиковые годы была чудесна — с глубокими программами и прекрасным тройным акселем.