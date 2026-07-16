Статус «В игре». Петросян и Двоеглазова уже получили зелёный свет для зарубежных стартов!

Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус уже нескольким российским фигуристам — об этом сообщается на сайте организации. Среди них участница Олимпийских игр Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России Алиса Двоеглазова и чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва. И это, судя по всему, только начало! Омрачает ситуацию лишь тот факт, что Двоеглазова на данный момент восстанавливается после тяжёлой травмы — ранее источники сообщали, что она может даже пропустить начало сезона. Горбачёва же пропустила из-за повреждений весь прошлый сезон — но радует, что она уже вовсю тренируется на льду и пробует прыжки. И такие новости, безусловно, придадут сил нашим спорстменкам!

На данный момент известно, что статус присвоен уже восьми фигуристам. Информация по остальным, судя по опыту из той же художественной гимнастики, будет поступать постепенно. Так что в ближайшее время список счастливчиков могут пополнить и другие фигуристы. Бить тревогу по поводу отсутствия в текущем перечне нейтральных спортсменов Петра Гуменника или других ваших любимчиков точно не стоит! Просто нужно запастись терпением — вспомните, как гимнастки получали статусы: выдача была постепенной, партиями. А кому-то из них, как той же Лале Крамаренко, даже удавалось оспорить отказ.

Теперь о тех, кто в принципе может оказаться в списках. Как сообщили коллеги из «СЭ», на получение статуса были поданы представители сборной России — как основного, так и резервного состава. Всем процессом подачи заявлений рулит Федерация фигурного катания России — она же впоследствии будет заниматься распределением спортсменов по турнирам. И, скорее всего, право выбора будет у наиболее успешных по итогам минувшего сезона фигуристов.

Также известно, что Александра Трусова и Камила Валиева есть в числе фигуристов, заявки на нейтральный статус которых были поданы в Международный союз конькобежцев — об этом сообщили источники ТАСС. И, судя по всему, Русская ракета уже даже успела решить вопросы с документами: совсем недавно Саша вместе с супругом Макаром Игнатовым отметила день рождения в Милане, а затем посетила Варшаву. Именно в столице Польши россияне нынче получают американские визы.

Что теперь? Нам остаётся лишь ждать. Ближайший крупный старт для взрослых — это Cranberry Cup International. Традиционный международный турнир по фигурному катанию ежегодно проводится в США на арене «The Skating Club of Boston» в городе Норвуд, штат Массачусетс. Соревнования пройдут с 6 по 9 августа. И уже сейчас мы можем предположить, кого из наших звёзд реально там увидеть.

Американская виза есть у Петра Гуменника, который второй месяц находится в Штатах на стажировке у Рафаэля Арутюняна. Также там пребывает Мария Захарова — не так давно бронзовый призёр чемпионата России приехала на стажировку к всё тому же Арутюняну. Есть право на въезд в США и у Дмитрия Козловского, который проводил там свой отпуск. А его партнёрша Александра Бойкова отдыхала в Нью-Йорке год назад. Так как американская сторона, как правило, если и дает визу — то не на один год, можно предположить, что у действующих чемпионов России в парном катании есть возможность выступить на Cranberry Cup.

Александра Трусова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Совсем недавно из США вернулись танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые уже не в первый раз проходили там в стажировку. А если ещё вспомнить Александру Трусову, совсем недавно посетившую основной для оформления американских виз россиянам город, то состав на турнире может получиться по-настоящему топовым.

Так что теперь нашим фигуристам остаётся лишь запастись терпением и дождаться получения нейтрального статуса. По данным всё того же «СЭ», условия для получения выглядят вполне лояльными — и шансы есть даже у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые ранее получали отказ. Ну и внушает оптимизм опыт художественной гимнастики: там в какой-то момент были пересмотрены правила получения нейтрального статуса – и нашим спортсменам удавалось обжаловать отказы. Сомнений, что наши фигуристы попадут на международные старты уже совсем скоро, практически нет.