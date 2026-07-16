В Россию приехал ещё один топ-француз! Лагерь для фигуристов от мастера конька Амодио

Мировое фигурное катание всё более радушно относится к российскому – теперь не только наши спортсмены ездят на заграничные стажировки, но и иностранные специалисты приезжают в нашу страну. В мае в Новогорске трудился над постановками Бенуа Ришо, а в июле в Москву отправился ещё один талантливый французский постановщик – Флоран Амодио.

Как прошёл кэмп чемпиона Европы в Москве – в материале «Чемпионата».

Как развивается тренерская карьера Амодио?

Спортивную карьеру Флоран завершил одно десятилетие назад, в 2016 году. Лучших результатов как одиночник он добился на чемпионате Европы: в 2011 году на своём дебютном евро француз выиграл золото. После этого успеха Флоран ещё не раз поднимался на пьедестал ЧЕ. На чемпионате мира Амодио сумел добраться до топ-5 в сезоне-2011/2012, выступил на двух Олимпиадах – в Сочи и в Ванкувере.

Флорана в первую очередь запомнили как отличного катальщика и исполнителя ярких программ. С 2018 года фигурист работает тренером во французском Вожани, где открыл собственную академию. Его учениками в разные годы были представительница Польши Екатерина Куракова, французы Люк Экономидес и Франсуа Пито, британка Кристен Спурс, американец Даниэль Мартынов.

С Россией Амодио связывает многое – основные успехи в карьере Амодио случились при работе под руководством Николая Морозова. Впоследствии француз сотрудничал с российскими спортсменами как постановщик – к примеру, ставил программу чемпионке Европы Софье Самодуровой. В академию Амодио регулярно приезжают российские специалисты, к примеру, хореограф Артём Федорченко, в этом году запланированы летние сборы с Елизаветой Туктамышевой в Турции.

На Олимпиаду в Милан Флоран Амодио привёз ученицу Екатерину Куракову Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Почему тренер не побоялся приезжать в Россию?

Московский лагерь Амодио организовали на базе группы Александра Волкова на катке в Апрелевке.

«Я говорил с Флораном ещё в январе, он сразу откликнулся на наше предложение. Мы определились со сроками. И тут мы подумали, что в нынешней ситуации далеко не у всех наших фигуристов есть возможность поехать на сбор за границу, поэтому пришла идея, а почему бы не провести летний подготовительный кэмп у нас на катке, в России, чтобы как можно больше фигуристов и из других школ смогли в нём участвовать», – отметил Александр Волков в беседе с ФФККР.

По сути, приезд Амодио в Москву совпал с возвращением российских фигуристов на международные старты, но только на это тренеры не ориентировались – для Флорана в первую очередь было важно поработать с детьми. Сам Амодио рассказал, были ли у него сомнения перед поездкой в Москву:

«Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья. И потом, понимаете, мы — тренеры. Наша работа — помогать детям. Поэтому мне не столь важно, о какой стране идёт речь. Мы говорим о детях. Они просто хотят заниматься фигурным катанием, хотят тренироваться — и всё. Остальное мне не важно. Это дети. Если детям нужна моя помощь, я, конечно же, приеду и буду помогать».

Угожаев врывается в сезон с международным постановщиком

Николай Угожаев – уже третий наш топ-одиночник, который выходит в сезон с программой от зарубежного хореографа. Пётр Гуменник поработал в Калифорнии с Ше-Линн Бурн над короткой программой, Евгений Семененко оттачивает новую произвольную от Бенуа Ришо на сборах в Европе, новый опыт получил и ещё один российский фигурист.

Николай остался в восторге от работы с Флораном. В интервью ФФККР он признался, что у французского специалиста отличная фантазия, при этом очень серьёзно задумывается о смысле программы, о выражении его через движения:

«Флоран заранее спросил, какую программу, музыку я бы хотел. Написал: «Скидывай свои идеи». Но в итоге предложил свой вариант музыкальных композиций, объяснил, что это будет хорошо, что такого давно ни у кого не видел, и эта программа «сядет» на меня. В переписке он просил прислать ему видео выступлений, чтобы иметь представление о моём катании. Я выбрал несколько прокатов последних двух сезонов, отправил ему. Но когда мы встретились в первый день на катке, то в течение часа он просто смотрел, как я катаюсь, что делаю, и только потом мы приступили к постановке короткой программы.

В анонсе программы звучит композиция певицы Rosalia – Berghain, и это похоже один из новых трендов сезона. В начале апреля Елизавета Туктамышева презентовала очень пронзительную программу о домашнем насилии на «Русском вызове», затем эту песню для короткой программы взяла двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина. Интерпретация Угожаева точно будет отличаться, тем более что о смысле постановки фигурист обещал рассказать позднее, уже на контрольных прокатах.

«Короткая будет отличаться от того, что я катал. Программа сложная, по музыке – часть более классическая, другая, как сказал Флоран, музыка нового поколения. Программа будет «разгоняться» под конец. Мне самому она очень нравится, я её слышу и чувствую», – отметил фигурист.

Всё это пригодится фигуристу уже совсем скоро: стало известно, что спортсменам сборной России (а Угожаев входит в её резерв) разослали для заполнения анкеты, нужные для получения нейтрального статуса. Не исключено, что уже в этом сезоне у фигуриста получится блеснуть на каких-то международных соревнованиях.