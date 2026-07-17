Арутюнян не теряется после ухода Малинина: позвал в США Гуменника, Шайдорова и Захарову

После олимпийского сезона-2025/2026 Рафаэль Арутюнян оказался в необычной ситуации. Он завершил сотрудничество с Ильёй Малининым, а тот, в свою очередь, задумался о паузе в спортивной карьере. Но даже после этого решения каток именитого тренера в Калифорнии не опустел. Наоборот, туда один за другим отправились фигуристы, которые, как кажется, будут готовы дать бой американскому вундеркинду в наступающем цикле.

Пока всё это ещё не классическая тренерская группа в привычном понимании этого слова, но уже и не просто разовые консультации. Арутюнян постепенно формирует вокруг себя новый международный кэмп: некоторые приезжают к нему на стажировки, другие работают с ним постоянно, а кто-то совмещает тренировки в США с постановками программ.

Гуменник снова тренируется у Арутюняна и в этот раз ставит там программы

Пётр Гуменник сотрудничает с Рафаэлем Арутюняном уже не первый год. Ещё в прошлое межсезонье российский фигурист ездил на трёхнедельную стажировку в Калифорнию, а затем готовился там и к декабрьскому чемпионату России — 2026 — последнему крупному старту перед Олимпийскими играми в Милане.

В этом году поездку туда снова заранее включили в план подготовки спортсмена. Тренер Гуменника Вероника Дайнеко ещё весной рассказывала, что штаб уже расписал работу фигуриста на новый сезон: «Мы с тренерским штабом распланировали всю подготовку Петра Гуменника к следующему сезону. Он вместе с Даниилом Глейхенгаузом ставил новую программу. Очередная стажировка у Рафаэля Арутюняна тоже есть в наших планах. Пётр поедет в США в течение лета», — приводит слова тренера Sport24.

Гуменник действительно прилетел в США в конце весны и до сих пор находится там. Он проходит стажировку у Арутюняна, работает над прыжками и техникой, а также активно отдыхает. Компанию ему в этом составляет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, роман с которой фигурист рассекретил совсем недавно.

Рафаэль Арутюнян и Пётр Гуменник Фото: Из личного архива Петра Гуменника

Кажется, этот момент не был включён в планы тренерского штаба, из-за чего последовала яркая реакция Вероники Дайнеко: «Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра — стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и всё. И я уверена, что, какие бы фото ни выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не для того, чтобы устраивать свою личную жизнь», — написала тренер в комментариях группы «Фигурное катание» во «ВКонтакте».

С другой стороны, сомневаться в осознанности Петра никому не приходится. Он всегда отличался своей собственной «стратегией». Да и сейчас, кроме работы с Арутюняном, он уже успел поставить новую короткую программу с легендарной Ше-Линн Бурн. Канадский хореограф раньше сотрудничала с Юдзуру Ханю, Нэйтаном Ченом, Ильёй Малининым и Евгенией Медведевой, а в этот раз работала вместе с нашим парнем в США.

Сам Гуменник очень ярко отзывался об этом опыте: «Сделал новую короткую программу! Не могу дождаться, чтобы показать её — надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо Ше-Линн Бурн, для меня было очень важно поработать с ней, она вдохновляет и вызывает большой интерес!» — написал Пётр в соцсетях.

Шайдоров приехал в США без личного тренера и может остаться у Арутюняна насовсем

Ещё один звёздный спортсмен, появившийся у Арутюняна в это межсезонье, — Михаил Шайдоров. Олимпийский чемпион 2026 года из Казахстана ещё в июне опубликовал несколько фотографий из США, а позднее поделился публикацией и с известным специалистом. Подробностей об их совместной работе пока нет.

Обычно громкая на публикации Федерация фигурного катания Казахстана, которая за последние месяцы успела засветиться в нескольких скандалах, связанных в том числе и с самим Шайдоровым, на этот раз тоже молчит. Интересен и тот факт, что пока о новом сотрудничестве не распространяется и многолетний наставник Михаила Алексей Урманов, который привёл его к золоту Олимпиады, а также постановщик Иван Ригини.

Рафаэль Арутюнян и Михаил Шайдоров Фото: Из личного архива Михаила Шайдорова

Некоторые уверены в том, что Шайдоров не просто прилетел в США на очередную стажировку, а намерен задержаться там подольше. Даже появились слухи, что он может сменить тренерский штаб и начать на постоянной основе работать с Арутюняном.

Как и Гуменник, Шайдоров уже поработал с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой. Об этом фигурист также сообщил в соцсетях.

«Готовлюсь к новому сезону. Огромная честь и крутой опыт — поработать на льду с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой. Очень благодарен за эту совместную работу. Как думаете, в каком стиле будет новая короткая программа?» — написал Шайдоров.

Также казахстанский фигурист сообщил, что поставил новый показательный номер на сезон-2026/2027 под музыку Майкла Джексона. Помогал ему в этом Иван Ригини, который ранее был персональным хореографом спортсмена. Со всеми перипетиями в жизни Шайдорова неизвестно, остался ли специалист в таком статусе по сей день и увидим ли мы произвольную программу следующего сезона из под его пера. Но специально для постановки показательного Ригини прилетел в США.

Российская федерация отправила на стажировку в США бронзового призёра ЧР

К Арутюняну этим летом приехала и Мария Захарова. Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 проводит в США двухнедельную стажировку по инициативе ФФККР.

«Да, проходит в течение двух недель. Предложила Федерация фигурного катания на коньках России в лице Антона Тариэльевича Сихарулидзе», — приводит слова Царёвой «Матч ТВ».

Софья Самоделкина и Мария Захарова Фото: Из личного архива Марии Захаровой

Захарова тренируется у собственной мамы, поэтому речи о полном переходе в группу Арутюняна идти не может. Но сама стажировка показательна: российская федерация уверена, что этот опыт будет важен для одной из самых перспективных российских фигуристок в связи с нашим выходом на международную арену, поэтому готова отправлять к одному из лучших «технарей» мира не только лидеров мужского одиночного катания, но и сильных девушек.

На арене в США Захарова появилась вместе с Софьей Самоделкиной. В отличие от Марии, экс-российская фигуристка уже провела в качестве ученицы Арутюняна целый сезон. После перехода под флаг Казахстана она сменила тренировочную базу и решила начать работу у советско-американского специалиста. Под его руководством она стала 10-й на Олимпийских играх в Милане.

Учитывая многочисленные истории успеха учеников Арутюняна, среди которых и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, в ближайшие годы к нему на тренировки на постоянной основе могут потянуться и другие фигуристы. В итоге его каток в США может стать одной из важных точек нового олимпийского цикла — наряду с танцевальной академией Монреаля, катком Бенуа Ришо в итальянской Курмайоре и Москвой, Питером и Пермью в России.