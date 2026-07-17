Два победителя, но одна медаль. Как Семененко и Гуменник набрали одинаковые баллы на ЧР

Казалось, что первый чемпионат России в условиях отстранения не будет привычно ярким и интригующим. В Красноярске разыгрывался лишь титул чемпиона страны, а не путёвки на международные старты. Да и Олимпиада 2022 года с полным составом сборной и её лидерами уже осталась позади. Но в мужском одиночном катании впервые в истории произошла сенсация — оба лидера набрали одинаковую сумму баллов, а победителем стал только один из них. В нашей еженедельной рубрике «Фигурные драмы» разбираем триумфальные 295,07 балла Евгения Семененко и Петра Гуменника на чемпионате России — 2023.

Семененко не мог уйти со льда после падения, а Гуменник штурмовал четверной аксель

В межсезонье на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге Евгений Семененко получил страшную травму. Фигурист неудачно зашёл на четверной тулуп из-за урезанной площадки, ударился головой, не смог самостоятельно подняться со льда, а затем вовсе потерял сознание. Спортсмена сразу же унесли со льда на носилках и увезли в больницу. Там врачи поставили диагноз — сотрясение мозга, но это не остановило молодого амбициозного фигуриста. Совсем скоро он снова вернулся на лёд и приступил к тренировкам: напрыгивал четверные тулуп, сальхов и риттбергер.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

В это время Пётр Гуменник находился в США на сборах у Рафаэля Арутюняна. Тогда же он заявлял о желании выучить четверной аксель. С наставником Нэйтана Чена российский фигурист сотрудничал уже не первый год. После олимпийского сезона Гуменник вновь начал работать с американским специалистом. В его арсенале тогда были все четверные прыжки, кроме акселя и флипа. Позже у фигуриста обнаружили коронавирус, что не позволило ему выступить на контрольных прокатах сборной.

Первым турниром для Петра в том сезоне стал этап Гран-при России в Сочи, где он уступил только Марку Кондратюку и Алексею Ерохову. Тогда Гуменник сразу замахнулся на сложнейший контент с четверными лутцем, риттбергером и сальховом. После неудачной программы фигурист заявил: «Может быть, если рационально подумать, мне не стоит столько четверных прыгать, но тогда станет скучно, это будет не так интересно».

Первая очная ставка петербургских спортсменов состоялась на этапе Гран-при России в Москве. Для подопечного Алексея Мишина это был первый турнир в сезоне: соревновательный старт Евгения решили сдвинуть из-за травмы и отказались от участия в этапе Гран-при России в Казани, чтобы не форсировать подготовку. В Москве первым стал Пётр, обойдя Евгения на восемь баллов даже без четверного лутца. Ошибались тогда оба: были недокруты на риттбергере и сальхове, однако контент Семененко оказался проще, чем у Гуменника, что не позволило ученику Алексея Мишина обойти соперника.

Гуменнику для победы не хватило одного оборота

К чемпионату России оба фигуриста подошли в хорошей форме и явно рассчитывали на место на пьедестале. Пётр Гуменник в короткой программе оказался сильнее за счёт более сложного контента. Он чисто исполнил четверные сальхов и риттбергер, тогда как Семененко ограничился сальховом и тулупом. В непрыжковых элементах ученик Алексея Мишина тоже оказался слабее: не получил ни одного четвёртого уровня. После короткой программы преимущество Гуменника составляло около пяти баллов — весьма внушительный запас.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Всё решила произвольная программа. Первым на лёд вышел Евгений. Под композиции любимой корейской группы он отпрыгал все три четверных прыжка без грубых ошибок, но четвёртый уровень сложности получил только за одно вращение. Пётр в это время смотрел прокат соперника у борта и готовился к своему выходу. Начал Гуменник с чистого каскада четверной сальхов — тройной тулуп, затем исполнил четверной риттбергер, а после началось роковое. На сольном сальхове фигурист коснулся льда руками и ещё мог претендовать на безоговорочную победу, однако в последнем каскаде вместо заявленного тройного лутца смог скрутить лишь двойной и не докрутил финальный риттбергер. Шансы на золото значительно снизились, но всё ещё оставались реальными.

Во время подсчёта баллов спокойным был только Александр Самарин: он уже понимал, что остаётся с бронзовой медалью после тяжёлого старта сезона. Алексей Николаевич Мишин тоже сохранял спокойствие и даже немного ухмылялся, тогда как Семененко заметно нервничал. После объявления оценок за произвольную программу Гуменник начал в уме считать итоговую сумму, однако компьютер оказался быстрее — на экране высветилась вторая позиция и одинаковая сумма баллов у обоих лидеров, вплоть до сотых — 295,07.

Правила не предполагают двух победителей

В такой развязке хотелось вручить две золотые медали, но пункт 17.5 правил «Определение окончательных результатов» гласит: «В случаях получения равных окончательных результатов в баллах участник/пара/танцевальный дуэт/команда с наивысшим результатом в баллах в произвольной программе получает первое место».

То же самое после соревнований «Чемпионату» подтвердил Александр Коган: «В случае одинаковой суммы баллов выигрывает тот, кто выигрывает произвольную программу. Произвольную программу выиграл Семененко, поэтому он получил первое место, а Гуменник — второе. Хотя это достаточно уникальный случай, но не везде прописанный в правилах соревнований». Случай действительно был уникальным. Раньше подобное могло произойти только на детских соревнованиях, где набор элементов в программе практически одинаковый у всех юных фигуристов.

На традиционное интервью с победителем соревнований для Первого канала остались оба спортсмена. Гуменник согласился со своим вторым местом и не смог назвать прокат чемпионским: «Когда на четверном сальхове на заезде я немножко дёрнулся, пошатнулся, понял, что сейчас будет прыжок вообще не пойми какой, как я приземлюсь, даже не мог вообразить. В этот момент я понял, что весь свой запас в баллах потерял и что больше у меня не может быть ни одной ошибки. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает».

Семененко рассказал, что сначала и не понял, что стал первым: «Когда Пете выставили оценки, не понимал — вроде ему столько и надо для лидерства. А потом вижу, что баллы одинаковые. Думаю, все были в шоке». После соревнований оба петербургских спортсмена согласились, что здесь золота были достойны все, в том числе бронзовый призёр Александр Самарин, героически вернувшийся на пьедестал почёта в 24 года.

Первый чемпионат России в эпоху отстранения не был принципиальной битвой за поездку на чемпионат Европы или мира, однако точно удивил каждого зрителя. С тех пор изменилось многое, но не соперничество петербургских фигуристов. Они боролись за чемпионский титул и на чемпионате России в Челябинске, годом позже в Омске Пётр остановился в шаге от бронзы, которую тогда взял Евгений, а в феврале 2025 года в финале Гран-при России в том же Красноярске Пётр триумфально выиграл не только соревнования, но и путёвку на Олимпийские игры в Милане.

Теперь российские спортсмены, пусть и в нейтральном статусе, вновь допущены до международных стартов в полном составе, а значит, борьба фигуристов из Северной столицы совсем скоро наверняка украсит крупнейшие мировые турниры.