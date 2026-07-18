«Очень трепетно отношусь к детям». Загитова нашла дело жизни после золота Олимпиады?

Фигуристка запустила реалити-шоу, где делится опытом с юными спортсменами, а совсем скоро должна открыться её школа.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает запускать собственные проекты. В прошлом году мы увидели рок-мюзикл «Ассоль», а сейчас фигуристка, кажется, с головой ушла в детские и тренерские проекты. Совсем недавно в свет начало выходить её реалити-шоу «Формула льда», где Загитова делится опытом с юными спортсменами.

«Очень трепетно отношусь к детям, это моя слабость», – отметила фигуристка в одном из выпусков. Возможно, Алина наконец нашла дело, которому хочет посвятить всё своё время?

Всего в проекте планируется пять выпусков: Загитова отобрала юных спортсменов из разных уголков России, чтобы помочь им в достижении их спортивной мечты. Как отмечала сама спортсменка, она получила более 200 заявок, каждую просмотрев лично.

Героем первого выпуска стал петербуржец Илья Андреев. Он достаточно поздно начал заниматься фигурным катанием, но при этом Алина отметила, что фигурка испытывает дефицит в парнях. «В процентном соотношении это примерно 70 на 30 в пользу девочек. Как говорит Татьяна Тарасова, в фигурном катании на 10 девочек – один мальчик. Поэтому передо мной стоит ответственная задача – улучшить технику, возможно, будущего олимпийского чемпиона», – подчеркнула Загитова.

В рамках первого выпуска Алина поделилась с учеником некоторыми тонкостями и зарядила его мотивацией на дальнейшую работу над собой. Героиней второго выпуска стала шестилетняя Стефания, она тоже из Санкт-Петербурга. Для получения своего первого разряда, третьего юношеского, маленькой фигуристке не хватало либелы, вместе с Алиной над этим элементом удалось упорно поработать.

В конце выпуска Алина дарит ученику именную медаль. Любопытно, что такой ход есть и в шоу Евгении Медведевой на YouTube: каждому участнику вручают две серебряные медали в конце выпуска, их получила и Алина Загитова после съёмок в «Бес комментариев».

Алина Загитова Фото: vk.ru/zagitovaalina

Такие индивидуальные мастер-классы, возможно, не дадут совершить радикальный скачок в умениях, однако они отлично работают на мотивацию. Илья после премьеры первого выпуска поблагодарил чемпионку за занятие – ему всё-таки удалось добить двойной аксель: «Алина, спасибо тебе огромное, после встречи с тобой я запрыгал свой первый дупель». Наверное, в этом плане расстраивает короткий хронометраж выпусков – в рамках тренировки можно было бы показать множество интересных тонкостей фигурного катания, которые подмечает только профессионал.

Возможно, Загитова скоро станет полноценным тренером

«Формула льда» – не единственная возможность для фигуристки поделиться своим опытом. Совсем скоро должен стартовать ещё один проект Загитовой, связанный с детским фигурным катанием. 1 сентября 2026 года в Казани должна открыться её собственная школа. Фигуристка долго вынашивала идею проекта, в 2025 году всё-таки началось строительство катка, на которое выделили больше 1 млрд рублей.

Ещё в 2023 году Загитова говорила, что хочет не просто открыть свою школу в регионе, но и тренировать там самостоятельно. «Я хотела бы очень сильно. Я хочу выстроить весь график тренировок, для начала найти нужных, правильных тренеров», – рассказывала олимпийская чемпионка в интервью Ляйсан Утяшевой.

Недавно фигуристка выкладывала видео со стройки собственного центра.

Посмотрим, во что выльется этот проект и получится ли у Алины на постоянной основе тренировать в Казани. В этом году Загитова как раз стала дипломированным тренером – весной она защитила выпускную работу в РГУФКСМиТ, так что всё для старта новой карьеры есть.