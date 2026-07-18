Плющенко заявил о деградации россиян, увёл сына в Азербайджан. И просит у страны деньги?!

Переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана и так стал одной из самых обсуждаемых тем межсезонья. Но ситуация стала ещё острее после того, как российских фигуристов допустили до международных стартов. Получилось, что Гном Гномыч уходил под один сценарий — чтобы спокойно появляться на международной арене без конкуренции, — а теперь может столкнуться там с теми же россиянами, от которых пытался уйти.

И именно на этом фоне Евгений Плющенко заговорил о деградации отечественного фигурного катания, а его академия почти сразу запросила у государства грант на новое шоу.

Плющенко объяснил трансфер сына деградацией россиян, но наш допуск всё осложнил

В мае стало известно, что 13-летний Александр Плющенко будет представлять Азербайджан. Трансфер оформили быстро: фигурист не выступал на турнирах под эгидой ISU, пропустил сезон и не состоял в сборной России, поэтому с формальной точки зрения препятствий не было.

Сам Евгений Плющенко объяснял решение желанием дать сыну международную практику:

«Я хочу, чтобы ребёнок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Все говорили, что он не тянет с российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, никто не обратил бы внимания».

Но дальше прозвучала фраза, которая и вызвала главный резонанс.

«Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Потому что у нас идёт деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», — заявил двукратный олимпийский чемпион.

Сама логика получилась спорной. Если в России действительно идёт массовая деградация, то почему Александр, по словам отца, «не тянет» именно с российскими спортсменами? И почему выход из этой ситуации — не борьба внутри сильной среды, а переход в сборную, где конкуренция просто отсутствует.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) Фото: РИА Новости

К 13 годам Гном Гномыч ещё не выступал на стартах под эгидой ISU. Из крупных российских турниров можно вспомнить первенство России младшего возраста — 2025, где он стал 18-м. В сезоне-2025/2026 Александр участвовал в одном региональном старте, где был единственным участником и набрал 192,91 балла за обе программы.

С июля 2026 года он уже может выходить на международные юниорские соревнования. В сборной Азербайджана нет такой конкуренции, как в России, поэтому Плющенко-младший сразу получил этапы юниорского Гран-при. Уже осенью он должен выступить в Анкаре и Батуми.

Но допуск россиян, случившийся в последние числа июня, резко сменил фон ситуации. Теперь российские юниоры вернутся на международную арену. В итоге главный аргумент про Киров, Пермь и Екатеринбург теперь выглядит особенно странно. Отныне внутренние старты — уже не единственная возможная реальность, а наоборот, — наше преимущество. Главные турниры внутри России, безусловно, останутся, но станут ещё сильнее — появится общая мотивация, каждый спортсмен сможет лишний раз выступить и подготовить себя к международным стартам.

В Азербайджане в связи с отсутствием сильной сборной и не то что «вторых», а даже топовых «первых» номеров такой возможности не будет. При этом, помимо домашних соревнований, российские юниоры уже осенью окажутся на тех же международных турнирах, что и перешедший под другой флаг Гном Гномыч. И на данный момент можно предсказать, в чью сторону будет это сравнение — но только уже не в интервью, а в протоколах.

Раньше Плющенко говорил обратное: Россия прогрессирует, а мир без нас слабеет

Слова Плющенко о деградации особенно заметны на фоне его прежних заявлений. Раньше он совсем иначе описывал состояние российского фигурного катания в условиях изоляции.

В 2022 году Евгений говорил, что нужно продолжать соревноваться внутри страны, повышать мастерство и готовиться побеждать на мировой арене. В том же году он прямо утверждал, что российское фигурное катание продолжает прогрессировать:

«Конечно, мы продолжаем прогрессировать. Мы точно прогрессируем, если мы говорим о моих спортсменах и моей школе. Есть спортсмены из других школ, которые тоже прогрессируют».

В январе 2023-го он называл международные старты без россиян «лайт-режимом»:

«Все прекрасно знают, что россияне — одни из самых мощных и сильных соперников. Лучше кататься с сильными, нежели побеждать в одни ворота».

В 2024 году Плющенко говорил уже не о деградации России, а о деградации мировой фигурки без россиян:

«Девочки не прыгают четверные прыжки, не прыгают сложные вещи. Международное фигурное катание вернулось в прошлое, в 1998-й, в 2000 годы».

А ещё в апреле 2025-го уверял, что после возвращения на международную арену россияне снова докажут свою силу:

«И я вас уверяю: нашим конкурентам будет очень сложно против нас во всех видах спорта».

Мы видим, что, пока Россия была отстранена, Плющенко говорил о силе отечественной школы и слабости мира без нас. Но как только его сын сменил спортивное гражданство, а российским фигуристам открыли дверь на международные старты, внутри страны внезапно обнаружилась деградация.

Критики уже вспомнили и другие противоречия. После начала отстранения Плющенко резко высказывался против идеи отказаться от России ради международных стартов. Позже, во время конфликта с судейством на чемпионате России среди юниоров, сам пригрозил, что его спортсмены могут уйти в другие страны, если их «не ценит федерация».

Теперь это уже не просто угроза. Сын Евгения Александр получил спортивное гражданство Азербайджана, туда же перешла ещё одна ученица академии двукратного олимпийского чемпиона Вероника Жилина, а Кире Трофимовой оформили переход в Беларусь.

На этом фоне особенно странно выглядит история с государственным грантом. Академия Плющенко запросила 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева» следующей зимой. Заявка появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив. При этом общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 193,2 млн рублей.

В обосновании проекта сделан акцент на патриотическое воспитание: «События нашего времени подчёркивают, насколько важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны. Через примеры вымышленных персонажей и настоящих героев необходимо передать молодому поколению любовь к своему государству и семье, актуализируя чувство гордости за свою Родину. Современные герои — это Герои России. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и с помощью искусства и спорта».

И здесь противоречие становится ещё заметнее. С одной стороны, сын Плющенко переходит под флаг Азербайджана, а сам тренер объясняет это деградацией российских фигуристов и необходимостью искать развитие на международной арене. С другой — его академия просит у России грант на проект, где прямо говорится о воспитании патриота и любви к Родине.

На это уже обратил внимание президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв:

«Я за популяризацию спорта. Если возможно развивать спорт и привлекать зрителей — я за. Это могут быть соревнования, тренировки, мастер-классы, в том числе спортивные шоу.

Но у меня другой вопрос. Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребёнка выступать за чужую страну (Александр Плющенко ранее перешёл в сборную Азербайджана. — Прим. «Чемпионата») и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, где продолжает жить и трудиться», — приводит слова Свищёва «Советский спорт».

Именно поэтому слова о деградации воспринимаются не как холодный анализ состояния спорта, а как попытка оправдать решение, которое стало менее убедительным сразу после нашего допуска. Плющенко хотел вывести сына на международную арену отдельно от российской конкуренции, но эта конкуренция, похоже, всё равно возвращается. А история с грантом добавляет ещё один слой: критиковать российскую систему, уводить сына под другой флаг и одновременно просить у этой же страны поддержку на патриотический проект — слишком уязвимая позиция, которая когда-то может сильно аукнуться.

Провокационные тексты Гном Гномыча о футболе выглядят как попытка перебить повестку

Ни на что не намекаем, но параллельно с обсуждением трансфера Александр Плющенко неожиданно стал одним из самых заметных спикеров во многих сферах жизни. Теперь он и фигурист, и медиафутболист, и кладезь советов по игре в футбол, например, для Месси. Так, во время чемпионата мира — 2026 он начал писать колонки с анализом этого турнира.

Тексты получились очень яркими. Гном Гномыч называл формат с 48 командами «стрёмом», признавался, что половину информации о футболе узнаёт из TikTok, а также заявлял, что для него Возинья лучше Льва Яшина как вратарь, потому что первого он наблюдал по телевизору, а игру второго не видел вживую.

Отдельно разошлись его слова об Аргентине: «Ненавижу, как она играет, просто противно. Очередную стадию прошла через какие-то разборки. Моё мнение — безусловно, её тащат».

С одной стороны, для 13-летнего спортсмена это необычный медийный ход. Он сам играет в футбол, выступает с отцом за медиакоманду «Союз чемпионов» и пытается выйти за пределы образа «сына Плющенко на льду».

Евгений и Александр Плющенко, Яна Рудковская Фото: РИА Новости

С другой — сложно не заметить тайминг. Как только трансфер в Азербайджан вызвал волну критики, вокруг Гном Гномыча резко стало больше футбольного контента, острых цитат и обсуждений уже не только о фигурном катании. Теперь он довольно коротко отвечает на вопросы о своём переходе, особенно с учётом допуска россиян до международных стартов:

«Нет, я не считаю, что поспешил. Никакого сожаления. У каждого свой путь, у меня он — великолепный. Мы всё ещё покажем».

Но зато подробно анализирует другие темы, раздавая множество комментариев и интервью. С учётом того, что мама Александра Яна Рудковская много лет считается одним из самых сильных продюсеров российского шоу-бизнеса и спорта, это выглядит не случайным фоном, а частью общей медийной стратегии.

Вопрос только в том, насколько она работает в плюс. Яркие колонки действительно перебивают новостную повестку. Но вместе с этим они, как и постоянные противоречия отца, которые говорят о деградации россиян и одновременно выпрашивают у них гранты, добавляют Александру ещё больше внимания, давления и поводов для критики — особенно в момент, когда его главный спортивный экзамен после смены флага ещё впереди.

Теперь доказывать свою «экспертность» ему придётся не в футбольных колонках и не в спорах о деградации, а на льду. Там уже не получится объяснить провал тем, что ты был не нужен федерации, не соревновался, не тренировался, ведь напротив тебя будут российские фигуристы, которые всё это время ездили в Пермь, Киров, Екатеринбург и «деградировали». Сравнение на главном поприще будет гораздо более жёстким, чем любые комментарии отца, способные отбелить любое твоё решение.