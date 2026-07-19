«Трусова и Валиева готовы к международной арене». Интервью с Даниилом Глейхенгаузом

Российское фигурнокатательное сообщество занимается приятной рутиной – активной подготовкой к новому сезону с мыслями о том, что в нём наконец-то будут заветные международные старты. Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в перерывах между постановками успел посетить студию «Чемпионата» на VK Fest и ответить на самые волнующие вопросы: кто из россиян уже готов конкурировать на международной арене, напрягает ли специалистов история с нейтральным статусом, в каком состоянии находится наше фигурное катание, пойдут ли на пользу изменения в правилах и почему подход Алисы Лью не годится для России.

«Наконец-то наши спортсмены смогут показывать своё мастерство»

— Аргентина или Испания?

— За футболом я слежу пристально. Это 50% моего спортивного времени. Фигурное катание, а потом идёт футбол. К сожалению, я болел за другие сборные. Болел за Португалию, а потом – за Францию. На воскресенье я забронировал огромный стол с друзьями, в итоге ни одна команда, за которую я болел, там не будет играть. Буду просто получать удовольствие. Между Испанией и Аргентиной, наверное, выберу Испанию.

— В противостоянии Роналду и Месси — выберете Роналду?

— Конечно же. Хотя бы из-за того, чтобы второй раз Месси не выиграл чемпионат мира.

Пётр Гуменник на Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

— Какие у вас ожидания от следующего сезона в фигурном катании? Владислав Дикиджи обещает бомбовую программу. Чего ждёте вы?

— Я жду того, что мы наконец-то выйдем на международную арену. Раз нас допустили, наконец-то наши спортсмены смогут показывать своё мастерство, нашу тренерскую работу и постановки на международной арене. Уже в более полном объёме, чем это было на последней Олимпиаде, где у нас было всего два спортсмена. И то с трудностями с музыкой.

Впереди четыре года подготовки к Олимпиаде. Нас допустили в этом году, все шансы за эти четыре года вернуть былые позиции и собрать полную команду, набрать рейтинг, чтобы команда участвовала в Олимпиаде — все шансы есть.

Сейчас идёт постановочный период программ на следующий сезон. Многие программы уже поставлены. Будет много треков, много и зарубежной музыки, и классической чуть-чуть. Следим и за трендами. В программу пока что тренд six seven (вирусный подростковый тренд, который сопровождают определённые движения руками. — Прим. «Чемпионата».) не вставляли, но всё возможно.

— Напрягает ли история с нейтральным статусом? Могут ли его кому-то не дать?

— Давайте уже с чего-то начинать. Уже хорошо, что так. А там посмотрим. Конечно, когда ты стоишь и смотришь, как на пьедестале стоит твой спортсмен, играет гимн и висит флаг — это другие эмоции. Но этого так давно не было! Мне кажется, когда я это снова увижу, слёзки точно пойдут.

«Чемпионат России в этом году будет очень боевой»

— Кто сейчас готовый фигурист или фигуристка для конкуренции на международной арене из россиян?

— Из наших девчонок — бо́льшая часть сборной. Саша Трусова и Камила Валиева, которая вернулась. Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова все эти годы доказывали, что они лучшие. Поэтому будет интересная борьба внутри страны. Особенно если учитывать, что всего одно место для того, кто поедет на чемпионат Европы и мира. Думаю, чемпионат России в этом году будет очень боевой.

— Что ждать от Валиевой и Трусовой? Стоит ли опасаться завышенных ожиданий?

— Всё зависит от ожиданий каждого человека. Они у всех разные. Мы как тренеры Саши в данный момент ожидаем того, над чем мы работаем. Мы видим, что можем сделать — просто нужно наработать это и показать программы и элементы. Может, не с первого раза. Период пропуска — он для спортсмена сложный. Потом, когда ты выходишь, ты в любом случае больше нервничаешь, подзабыл ощущения спортивного состязания. Время будет втянуться. Будут контрольные прокаты, этапы Гран-при. Будет огромное количество турниров, где можно будет вернуть стартовую форму — турнирную. И к чемпионату России подойти в максимальных кондициях.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Недавно Плющенко сказал, что российское фигурное катание деградирует. За фигурное катание вступились Ирина Роднина и Татьяна Тарасова. Ваше мнение?

— Считаю, что в мужском одиночном у нас только рассвет. После Ягудина и Плющенко у нас был прямо провал в мужском одиночном катании. Сейчас Петя Гуменник, Влад Дикиджи, Женя Семененко и остальные ребята показывают очень высокий уровень. За эти годы они раскрылись и прибавили в себе, в элементах. Здесь я спокоен за мужское фигурное катание.

В парном у нас тоже всё прекрасно. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов могут выходить и практически бороться. В парах тоже всё шикарно. В девочках я соглашусь, что был чуть-чуть не то что спад… Тот уровень, что показали на Олимпиаде в Пекине Саша, Аня, Камила… То количество четверных, идеальные выступления… Увидим ли мы когда-то ещё в женском одиночном пять четверных в программе? Не факт. На взрослом уровне мне кажется, что мы дошли до такого пика в 2022 году. А начиналось это всё в 2014-2018-м. В любом случае должно было пойти чуть вниз, но чтобы потом снова пойти вверх.

«Подход Алисы Лью нам в России по менталитету не подходит»

— Как вам изменения в фигурном катании? Правила, изменения контента. Понимаете, зачем это сделано?

— Мне как тренеру не нравится упрощение технического контента. Как хореографу-постановщику… Стало на один прыжок меньше, хореографические вращения тоже занимают меньше времени — получается, больше возможностей для творчества и для хореографии. Очень часто мы не успеваем показывать всю идею, всё, что ты хочешь в хореографии, из-за того, что элементы, вращения, дорожки и прыжки — занимают бо́льшую часть времени программы.

— Алиса Лью на Олимпиаде в Милане покорила всех своей свободой и тем, что она кайфует на льду. Вам близок такой подход?

— Думаю, нам в целом в России такой подход по менталитету не подходит. Это не наш вариант. Тем более когда ты едешь представлять нашу страну, от тебя миллионы ждут победы — это уже давление. Как Алиса так научилась относиться к тому, что она делает, то, что это так сработало — уникальный случай. Нет такого, что все спортсмены приезжают на Олимпиаду на чиле и расслабоне и не думают, что это главный старт в их жизни. Мы видели ту же Сакамото — настоящая спортсменка и прошла не одну Олимпиаду. После второго места у неё были слёзы. Конечно, она ехала туда за победой. Мне кажется, эмоции, которые были у Саши Трусовой, у Жени и Каори, когда ты не смог победить, но эта была твоя цель — это больше про спорт и больше справедливо.

— В 2030 году будет синхронное катание. Какое у вас отношение к этому? Интересно ли это вам?

— Я даже узнавал: могу ли я там поучаствовать. Но выяснилось, что синхро-9 — это только девять девочек, к сожалению. А так я уже подумал, что за четыре года… В других дисциплинах — один мальчик и остальные девочки. Подумал, что я за четыре года успею подготовиться и стать, возможно, чемпионом олимпийским в синхронном катании (смеётся).

— Что для вас самое сложное в общении с профессиональными спортсменами?

— Для тренера самое сложное — это терпение. Им нужно просто обладать. Должна быть бездонная яма, где ты хранишь своё терпение. Нет такого, что приходишь и настроен что-то умное выдать или ты продумал план и выдаёшь его спортсмену. Не факт, что вы совпали по настроению и он настроен сегодня тебя слушать, делать то, что ты ему говоришь. Тренерская мудрость — научиться справляться с эмоциями спортсменов. Свои эмоции ставить на второе место и стараться подстроиться. Может, где-то схитрить и обойти какие-то углы, но донести свою мысль таким способом.

— Чем вы вдохновляетесь?

— Я стараюсь в свободное время много черпать вдохновение во всём окружающем. Если я сейчас услышу хороший трек или бит, который вызовет у меня эмоции… Даже разговаривая здесь, я прислушиваюсь — где и что играет. Если надо, то узнаю, что играет. Фильмы, театр, опера, сериалы. Просто искать новые музыкальные композиции. Постоянно ты должен находиться в поиске чего-то. Иногда — находить время сесть в тишине и подумать, придумать новую идею. Иногда она возникает, когда услышишь музыку, а иногда ты сначала придумываешь идею и потом уже на неё ищешь подходящий трек.