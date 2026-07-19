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Продолжит ли Трусова карьеру после допуска россиян на международную арену, фигуристка заявила, что хочет второго ребёнка

Получили допуск и Трусову в прайме, но Саша хочет ещё детей! А как же спорт?
Екатерина Авдонина
Продолжит ли Трусова карьеру после допуска россиян
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Последние месяцы фигуристка показывала невероятные результаты на тренировках. Но королева квадов заявила, что хотела бы ещё одного ребёнка.

Новости о допуске россиян на международную арену всколыхнули мир фигурного катания, а особенно тех, кто потерял мотивацию бороться за самые высокие результаты. В последние годы в России в женском одиночном катании начался спад, однако возвращение одной-единственной спортсменки могло изменить всё.

Выход на лёд после рождения сына Саши Трусовой и отмена бана ISU — сами по себе эти события невероятны, но то, что они случились на одном отрезке времени, — благословение для нашей дисциплины. Серебряный призёр Олимпиады в Пекине не просто заявила о намерении продолжать карьеру, но и подтверждала его многочисленными ультра-си на тренировках. Казалось, вот-вот начнётся новая эра королевы квадов.

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Однако затем Трусова шокировала новостями о том, что мечтает о втором ребёнке. Значит ли это, что мы так и не увидим чемпионское шествие Саши?

Трусова хочет второго ребёнка, но это не предел

Помимо мечты о золоте Олимпиады, у фигуристки всегда была и другая — иметь большую дружную семью, и в этом плане Трусова добилась большего прорыва, когда в её жизни появился сын Миша. Счастью Саши и её супруга Макара Игнатова не было предела. В роли мамы спортсменка оказалась донельзя органичной — заботливой и любящей. Но, видимо, чувств оказалось так много, что дарить их только одному ребёнку показалось неверным.

Саша заявила, что задумывается о том, чтобы расширить их с Макаром семью.

«Недавно были на гендер-пати Влада и Анри! Очень обрадовалась, когда узнала, что у ребят будет мальчик — только недавно думала, с кем Мише играть в футбол.

А ещё… Я опять хочу ребёнка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они прекрасные. Смотрела на ребят и думала, какой сделаю свою следующую гендер-пати. Это определённо мой любимый тип вечеринок.

Планы на большую семью никуда не делись, но жаль, что кататься и рожать детей одновременно невозможно», — написала Трусова на своей странице в социальных сетях.

Александра Трусова с сыном

Александра Трусова с сыном

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Причём желание завести второго ребёнка не является стихийным, как подумали многие. Фигуристка говорила о желании иметь много детей давно.

«До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом — трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», — вот что она сообщала «Спорт-экспрессу».

«Давайте начнём с одного, дальше пока не будем загадывать. Идеальная картинка? Много собак и минимум два ребёнка», — а это ответ Sport24.

«Ну, не прямо сейчас, конечно. Я считаю, что у каждого ребёнка должно быть своё время, когда он побыл вот этим одним любимым. Мне нравится разница в возрасте, как у нас с братьями. Конечно, планируем однозначно. Я не хочу останавливаться на одном ребёнке, но пока что карьера будет», — наконец, сказала Трусова корреспонденту «Чемпионата» Маргарите Сальниковой.

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Трусова не будет бороться за следующую Олимпиаду?

Вопрос с карьерой как раз и возникает после таких слов спортсменки. Допуск россиян до международных стартов практически дал карт-бланш Саше в попытке взять ту самую заветную олимпийскую медаль высшего достоинства. Даже несмотря на отмену правила возвращенцев и то, что рейтинг придётся улучшать через выступления на стартах более низкого уровня, шансы Трусовой победить в соревновательной гонке высоки. За рубежом больших конкурентов на данном этапе нет (при всём уважении к Алисе Лью и другим), да и на внутренней арене — тоже.

Дело в том, какую невероятную форму стремительно набрала Саша: не успев практически отойти от родов, она восстановила сложнейшие ультра-си, штамповала квады — с каждым разом выглядя всё убедительнее. С её огромным опытом участия в соревнованиях, с отличной базой по технике и хореографии Трусова заочно является одной из сильнейших одиночниц мира.

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