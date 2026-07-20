Последняя из великого трио Тутберидзе выходит замуж! Щербакова счастлива с хоккеистом

Понедельник в фигурном катании несёт порой и радостные инфоповоды, но всё такие же неожиданные. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова практически ничего не сообщала о своей личной жизни, и вот она сбросила на поклонников очередную бомбу — вечером в воскресенье она заявила, что выходит замуж! А уже на следующий день оказалась завалена поздравлениями.

Последняя из легендарного трио Этери Тутберидзе опубликовала фото с кольцом на пальце, подписав публикацию 19.07.2026 — именно в этот день фигуристке сделали предложение руки и сердца.

А затем Аня рассекретила имя жениха, и им оказался хоккеист, а не футболист, как могли подумать некоторые.

Щербакова внезапно объявила о помолвке

Фанаты фигурного катания всё никак не могут нарадоваться предстоящей свадьбе Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова, искренне переживают за семейную жизнь Анастасии Мишиной и Андрея Пушнякова, а ещё гадают, не заигрывает ли с публикой Алина Загитова, не раз намекавшая на то, что и сама планирует примерить белое платье в скором времени.

Никто и не предполагал, что главный сюрприз этого лета преподнесёт другая олимпийская чемпионка — Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка не привыкла распространяться о подробностях своей личной жизни, однако внезапно решила сделать исключение. Но её можно понять — повод-то серьёзный!

Самая скрытная из легендарного трио Этери Тутберидзе опубликовала серию фотографий, которыми рассекретила свой долгий роман. На них Аня показала помолвочное кольцо, а затем и лицо своего возлюбленного, который неожиданно оказался не футболистом, а хоккеистом.

Избранник Щербаковой — экс-хоккеист

В 2024 году появились слухи, что Щербакова встречается с игроком футбольного «Пари НН» Максимом Шнапцевым. По информации источника, спортсмены состояли в отношениях более года. Тем не менее, судя по всему, на тот момент Аня и Максим уже разошлись — фигуристка опровергла роман, но не сказала, что никогда не была знакома с футболистом и не общалась с ним близко.

«Никогда не говорила о своей личной жизни. Но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьёзных отношений у меня не было, и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — писала она.

Шнапцев предпочёл согласиться с Щербаковой:

«Думаю, можно процитировать её слова: «Что-то было, но несерьёзно». Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своём мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придёт время, всё станет ясно», — сказал он «Чемпионату».

Вероятно, случился разрыв, и молодые люди пошли каждый своей дорогой. Неизвестно, в какой момент жизнь свела Аню с Артёмом Шакировым, но, видимо, их отношения сложились лучше. Именно этот 27-летний хоккеист и стал избранником олимпийской чемпионки. Он играл в молодёжной хоккейной лиге за «Атлантов», а также выступал во Всероссийской лиге за хоккейный клуб «Рязань». К сожалению, дальше карьера не пошла, и Артём не выходил на лёд с 2020 года.

Из забавного — Аня и Артём, вероятно, начали встречаться не сразу или же долго хранили свой секрет. Родственники Шакирова отрицали роман между фигуристкой и хоккеистом:

«Он ей не бойфренд. Артём давно встречается с другой девушкой, Аня для него просто подруга. Между ними нет ничего, что им пытаются приписать. Не стоит додумывать за людей».

Хотя, надо признать, это было некое лукавство с их стороны, ведь по фото, выложенным Щербаковой, стало понятно, что Аня и Артём проводили много времени вместе: ездили на Игры в Милан, праздновали дни рождения друг друга и просто ездили в отпуск за границу.

Анна Щербакова с женихом Фото: Из личного архива Щербаковой

Трусова и Косторная придут на свадьбу?

Теперь притворяться не придётся — спортсменка решила показать своё счастье всему миру. Ещё, кажется, совсем недавно Щербакова в компании своих подруг Александры Трусовой и Алёны Косторной боролась за медали крупнейших стартов, а теперь все три девушки строят семьи.

Трусова воспитывает сына с Макаром Игнатовым и готовится к возвращению на международную арену. Косторная также примерила на себя роль мамы и заботится о сыне с Георгием Куницей. А Щербакова лишь собирается познать семейный быт.

Аня присутствовала на свадьбах Саши и Алёны, однако будет ли ответный визит? Зато нет почти никаких сомнений в том, что на торжестве в честь олимпийской чемпионки Пекина будет победительница Игр Пхёнчхана. О тёплой дружбе с Алиной Загитовой известно давно, и именно она одной из первых поздравила Щербакову с помолвкой:

«Я счастлива, что стала свидетелем зарождения любви», — написала спортсменка, и с ней трудно не согласиться. Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям Анны и Артёма!