Петросян ушла от Тутберидзе и может приостановить карьеру! Что об этом известно?

Понедельник – всё ещё тяжёлый день в фигурном катании. Аделия Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе – и это едва ли не главная новость межсезонья после известий о допуске российских фигуристов от ISU. Буквально на днях Аделия и хореограф Даниил Глейхенгауз были в Москве на VK Фесте, в базе ISU появилась информация о её нейтральном статусе…

Фигуристка объявила о своём решении сама, на своей странице в соцсетях, так что списать всё на фейк было никак нельзя.

«Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов всё будет хорошо», – написала Аделия.

Где теперь продолжит карьеру фигуристка и продолжит ли карьеру вообще? Попытаемся разобраться.

Прощание по телефону и отсутствие программ

Как сообщает агентство ТАСС, Петросян попрощалась с тренерским штабом только вчера, 19 июля. Произошёл долгий телефонный разговор, но Аделия всё же приняла решение покинуть группу. До этого она не тренировалась несколько дней.

По информации «РИА Новости», Петросян так и не поставили программы на грядущий сезон. Активную подготовку к предстоящему сезону она не проводила, посещая примерно одно-два занятия в неделю. От Аделии скорее ожидали объявления о пропуске сезона или же позднем старте, но никак не об уходе от тренера.

Как отмечает Sport24, Аделия была сосредоточена на восстановлении и залечивала травму бедра в межсезонье. Было у неё и стремление сосредоточиться на учёбе: фигуристка окончила первый курс в ГИТИСе, где она обучалась на заочной форме на балетмейстерском факультете. Нового тренера фигуристка не выбрала.

Пока всё выглядит так, будто Петросян ушла в никуда и важнее было уйти не к кому-то конкретному за лучшими условиями, а просто остановиться и понять, что она хочет делать. Олимпийский сезон оказался невозможно тяжёлым: травма за травмой, невыносимые нагрузки, огромное давление со всех сторон. В такой ситуации ранее никто не оказывался – без флага, без рейтинга, без какого-то взрослого международного опыта, без уверенности в своих козырях… Одна против всего мира.

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

По данным «РИА Новости», сейчас Петросян рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Возможно, совсем скоро мы узнаем, где Аделия продолжит свой спортивный путь.

Из-за чего Петросян решилась на такой шаг?

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник считает, что дело как раз в Олимпиаде. «Думаю, что причиной ухода Петросян стали проблема в её подготовке и результат на Олимпиаде. Со своей стороны могу заверить, что тренерский штаб делал максимум возможного в той ситуации, которая была», – отметил специалист.

Татьяна Тарасова не считает, что дело в завершении карьеры, ведь Аделия только что побывала на Играх. «Никого, кроме неё, не рассматривали на Олимпиаду, вопросов не было, кто поедет. Она была на тот момент лучшей. Может, и будут лучше потом, но мы пока ещё об этом не знаем. Переходят все. Тем более сейчас лето. Можно уйти и подумать, к кому перейти. Все переходили. И от Этери тоже много уходило – та же Женя Медведева, которая уехала в Канаду. И ко мне много народу приходило. От любви до ненависти один шаг», – сказала Тарасова.

Александр Жулин выдвинул своё предположение – триггером мог стать конфликт в группе. «Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить», – заявил тренер.

Конфликта могло и не случиться, а вот несколько последних интервью Этери Тутберидзе вряд ли прошли бы незамеченными. Наставнице не понравилось отношение Аделии к Олимпиаде – хотя со стороны казалось, что оно было слишком серьёзным… Исключительности в нынешнем поколении учениц Этери Георгиевна не видела, хотя это спорное заявление, ведь у девочек просто не было шанса зажечь на международном уровне.

Вполне возможно, поняв, что международный сезон реален, Аделия поняла, что дальше пойдёт по другому пути. Учёба учёбой, но фигуристка абсолютно точно ещё не всё сказала, амбициозности ей не занимать, а мир снова открыт. Искренне хочется пожелать ей успехов, какую бы траекторию она ни выбрала.