Наши фигуристы — официально на Гран-при ISU! С кем сразятся Костылева и Лазарев?

Всё ещё не верится, но это правда: российские фигуристы – в официальной заявке на первый этап Гран-при ISU среди юниоров! В Сиань отправятся наши лучшие молодые фигуристы – Елена Костылева, Лев Лазарев, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а также Мария Фефелова и Артём Валов. Все они получили нейтральный статус и появились в базе Международного союза конькобежцев как представители команды AIN2.

Уже 20 августа наши юниоры начнут борьбу в серии Гран-при ISU. С кем им придётся сразиться после возвращения на международную арену – в обзоре «Чемпионата».

В соперниках у Костылевой – экс-россиянки и японки

Елена Костылева, действующая чемпионка России среди юниоров, заявлена основной участницей этапа в Сиане, на замене – София Дзепка и Виктория Стрельцова.

Из известных соперниц в списке две представительницы Японии: Каоруко Вада и Карин Миядзаки. Вада выиграла серебряную медаль финала Гран-при среди юниоров в сезоне-2024/2025, а на чемпионате мира тогда же году стала восьмой. Миядзаки же пока только выходит в юниоры.

Есть в списке и несколько русских фамилий: это Василиса Богомолова (Кипр), ученица Леонида Свириденко, Злата Саприна (Кыргызстан), ещё одна спортсменка из «Ангелов Плющенко», а также Виктория Барахтина (Канада), сменившая спортивное гражданство пару лет назад. Сейчас Барахтина тренируется в знаменитом «Крикет клабе» в Торонто у Брайана Орсера. Также присутствует в заявке и Елизавета Гращенкова из сборной Узбекистана.

Конкуренцию может составить и вице-чемпионка США среди юниоров Анника Чао – она тренируется на том же катке в Ирвайне, где работает Рафаэль Арутюнян, но с другими специалистами. При этом у США на этот этап заявлено очень много запасных – кто знает, может быть, команда ещё сделает замену.

Лазарев даст бой японцам и американцам

В заявке на мужской турнир Лев Лазарев значится основным участником, а Арсений Федотов – запасным. Льву предстоит сразиться с представителями США, Японии, Южной Кореи и даже Новой Зеландии.

Япония заявила на первый этап двух фигуристов – Даию Эбихару и Хаято Окадзаки. Эбихара в прошлом году участвовал в ЮЧМ и занял девятое место, а также ранее становился медалистом этапов Гран-при, при этом в финал не отбирался.

От Канады на этап поедет 19-летний Грейсон Лонг, ученик Брайана Орсера. Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии ранее брал медали этапов Гран-при и отбирался в юниорский финал, но на ЮЧМ пока выше восьмого места не поднимался.

От команды Беларуси на этап заявлен Василий Бороховский – мы неоднократно видели его на этапах Гран-при России в период отстранения. Бороховский, по сути, сейчас второй номер взрослой сборной Беларуси, однако по возрасту ещё проходит на юниорские этапы.

Также в заявке есть американец Пэтрик Блэкуэлл – действующий чемпион США среди юниоров, однако в ЮЧМ-2026 не участвовал, вместо него отправили Джейкоба Санчеса. Ранее в карьере Пэтрик брал медали на этапе Гран-при и на более мелких турнирах.

В парах и танцах у нас нет конкурентов или придётся побороться?

Чемпионы России среди юниоров Полина Шешелева и Егор Карнаухов заявлены основным дуэтом в парном катании, в запасе – Полина Сажина и Алексей Белкин, обладатели серебряных наград прошлого сезона. Шешелева и Карнаухов зарекомендовали себя как исполнители самых сложных программ, неоднократно исполнив четверную подкрутку на четвёртый уровень сложности.

Полина Шешелева/Егор Карнаухов Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

Мария Фефелова и Артём Валов – наши главные надежды на медали в танцах на льду, в прошлом сезоне они выиграли все свои старты. Дарья Дрожжина и Иван Тельнов стоят в запасе на этап, на первенстве России они были шестыми, в финале Гран-при России – четвёртыми.

В парном катании основными соперниками россиян станут представители Китая: Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн – вице-чемпионы прошлогоднего финала Гран-при. США выставили на этап в парном катании три дуэта – это София Ярмок/Люк Витковски, Алена Керр/Сэм Херберт и Байлен Тайч/Николай Аптер. Аптер – сын первого мужа Этери Тутберидзе Николая Аптера-старшего.

В танцах тоже есть знакомые фамилии: от США на этапе выступят Джейн Кэлхун и Марк Жёлтышев, который год назад перебрался из России за океан. Также американцы выставили пару Аннелиз Стаперт/Максим Коротков, партнёр родился уже в США и там же начал спортивную карьеру. Кира Листкова из Нижнего Новгорода теперь выступает на Францию с Таори Тадде-Дюгом, Лилия Литенко, пропустившая последний год, – за Израиль в паре с Александром Рыженковым – они запасные.

Мария Фефелова и Артём Валов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат

С 28 по 31 июля в Новогорске состоятся закрытые прокаты юниорской сборной России – на них отсмотрят готовность фигуристов к первому международному старту. А в августе состоятся уже привычные нашей публике открытые прокаты.