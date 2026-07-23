«Допуск придал дополнительный стимул». Интервью с дочерью Слуцкой и её партнёром

О том, что наши юниоры – самые сильные, говорят многие специалисты. Уже который год на первенстве России уровень конкуренции настолько высокий, что борьба идёт за каждую сотую. Именно там и рождаются будущие звёзды.

Поговорили с ребятами, которые стремительно двигаются вверх по турнирной таблице. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров катаются вместе совсем недолго, но уже успели заявить о себе на крупнейших стартах страны: в свой первый сезон они были лишь 12-ми на первенстве России, однако в следующем году уже дышали в затылок тройке лидеров.

В эксклюзивном интервью Анне Щербаковой для «Чемпионата» ребята вспомнили прошедший сезон, поделились планами на будущее, а также рассказали о своей реакции на долгожданный допуск российских фигуристов до международных стартов.

«Конкуренция — это один из главных двигателей прогресса»

— Давайте поговорим о том, как образовался ваш дуэт. Поделитесь, как вы встали в пару.

Слуцкая: Когда я пришла в группу, то тренировалась без партнёра. Потом пара Глеба с Аней Румак распалась, и тренеры предложили нам попробовать покататься вместе. Смотрели долго, но в итоге утвердили нашу пару.

Гончаров: Помню, что моментально привыкли друг к другу. Всё было удобно и комфортно. И на моральном уровне сразу сошлись.

— Варя, на тот момент ты была новичком в группе Екатерины Борисовны Рублёвой и Ивана Александровича Шефера. Расскажи о своих первых впечатлениях от тренеров и группы.

Слуцкая: Когда я только перешла, первое, что меня удивило — это то, что здесь все ребята очень много работают. Для меня это было непривычно (смеётся). Но я достаточно быстро адаптировалась под новые условия. Старалась сильно, работала усердно, и в итоге удалось встать в пару с Глебом.

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров с тренерами Фото: fsrussia.ru

— Прошлый сезон у вас сложился очень удачно: на первенстве России вы остановились всего в шаге от пьедестала, а в финале Гран-при уже смогли выиграть бронзу. Поделитесь своими впечатлениями.

Слуцкая: Впечатления прекрасные! Мы очень рады, как всё для нас сложилось. Получили много эмоций от прошедшего сезона. Хочется отметить, что мы действительно много поработали в нём. И, как мне кажется, наш труд окупился. Надеюсь, что дальше — больше и следующий сезон будет ещё лучше.

Гончаров: Согласен с Варей. Сезон был в основном удачный. Мне точно запомнятся наши программы: любимый ритм-танец и классный произвольный (ритм-танец был поставлен под песни группы «Бонд с кнопкой», а произвольный — под лиричную композицию. — «Прим. «Чемпионата»). Они останутся в нашем личном топе надолго.

— Как вы оцениваете уровень конкуренции в российских танцах?

Гончаров: Он точно очень высокий. Все пары сильные и прогрессируют из сезона в сезон.

— Помимо соревнований, где неизбежно пересекаешься с соперниками, вы ещё и тренируетесь в одной группе с Дарьей Дрожжиной и Иваном Тельновым. Как общаетесь с ребятами?

Слуцкая: Отлично общаемся и желаем Ване и Даше только удачи. Пусть с каждым годом у них будет прогресс. Это будет нас только подстёгивать.

Гончаров: В любом случае конкуренция — это один из главных двигателей прогресса.

— То есть утверждение, что спарринг в тренировочном процессе помогает спортсменам лучше прогрессировать, вы считаете верным?

Гончаров: Я бы не сказал, что именно спарринг. Но здоровая конкуренция точно идёт только в плюс и помогает улучшаться.

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров Фото: fsrussia.ru

«Новогорск является местом силы — никогда не устанем тренироваться на этой базе»

— Совсем недавно у вас был отпуск. Как вы его провели?

Гончаров: Чудесно! Мы с семьёй отдыхали в России, а точнее, в Краснодарском крае. Нам очень понравилось. Удалось посетить пару локаций: горячие источники и, естественно, море. Только погода, к сожалению, не особо радовала, но нам это не помешало загорать, плавать и вкусно питаться. В общем, отдых удался.

Слуцкая: Я сначала была в Китае. Ознакомилась с местными достопримечательностями и немного узнала о культуре страны. Также посетила местный тропический парк, из него мне особенно запомнились лемуры. За ними никто не следит, и они прыгают на туристов практически на каждом шагу.

Потом ещё успела слетать в Дубай. Там тоже отлично отдохнула! Как и Глеб — плавала, загорала и вкусно кушала. И если выбирать между этими местами, я отдам голос в пользу второго. В Дубае и погода лучше, и инфраструктура более развита. Для меня такой отдых ближе.

Гончаров: Отпуск — это самый классный период в жизни! (смеётся).

— После продолжительного отдыха сложно возвращаться в режим — снова ранние подъёмы и многочасовые тренировки. Как у вас проходят первые рабочие дни в сезоне?

Слуцкая: В этот раз нам отчасти повезло, потому что после отпуска мы сначала вышли в Новогорск. Там тренировки начинались не слишком рано, и удавалось поспать подольше. Наверное, самый ранний подъём был в 7:30. Так что в плане сна было комфортно. Сейчас уже вернулись обратно в Сокольники, и приходится вставать раньше. Лично я открываю глаза в пять утра, так как живу далеко от катка. Это даётся тяжело.

Гончаров: Для меня после отпуска тяжелее не столько возвращаться к тренировочному режиму и ранним подъёмам, сколько вспоминать старые травмы. После отдыха тело отвыкает от нагрузки, и при её возобновлении старые «болячки» дают о себе знать.

— У вас уже не первый год проходят сборы в Новогорске. Не хотелось бы поехать на сборы в более отдалённое от Москвы место?

Гончаров: В Новогорске отличная база. Нам там всё нравится: много льда, хорошие условия для проживания, большой медицинский комплекс с врачами, которые всегда помогут. Отдельно от себя хочу поблагодарить Парасоцкого Ивана Евгеньевича!

Слуцкая: Солидарна с Глебом, там есть всё для продуктивной работы. Для меня Новогорск является местом силы, и я никогда не устану тренироваться на этой базе. Каждый раз возвращаюсь туда с горящими глазами и готова на сборы не только длиною в пару недель, но и в несколько месяцев.

Гончаров: Хотя отмечу, что мне для разнообразия разок хотелось бы съездить в другое место в межсезонье. Например, на спортивную базу в Кисловодске. Наша группа была там пару лет назад, сборы прошли отлично!

— Какие задачи поставили для своего дуэта в межсезонье?

Гончаров: Первоочередная задача — это накатать новые программы и отточить всё до блеска. К тому же работаем над физической формой, чтобы в сезоне выступления давались легко.

Слуцкая: Работы действительно сейчас много. Основной акцент делаем на очистку танцев и отработку элементов.

«В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным»

— В следующем сезоне в танцах на льду нас ждёт вальс. Что думаете об этом выборе?

Гончаров: Вальса давно не было в программном пуле. Его определённо интересно катать, так как пришлось «перестроить» логику всей программы под темп «раз-два-три». Это непривычно, потому что обычно идёт «квадрат». Мне пока что нравится, надеюсь, что по ходу сезона ничего не изменится.

Слуцкая: А мне вот больше нравятся более энергичные танцы, такие как румба и пасодобль, которые мы катали в прошедшие сезоны. К вальсу у меня пока душа не лежит.

Гончаров: Поддержу Варю насчет румбы, она определённо останется у нас одним из любимых танцев.

— А сложно так кардинально менять стиль после затянувшейся эры дискотек? Всё-таки и наполнение, и темп сильно отличаются.

Гончаров: Если учитывать то, что мы не всю карьеру катаем один танец, а всё-таки из сезона в сезон хоть и немного, но меняем стиль, мне было вполне комфортно.

Слуцкая: Я тоже не испытала трудностей. Образ вальса чувствую.

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров Фото: fsrussia.ru

– Ваша пара отличается яркими образами и интересными программами. Как проходила работа над новыми танцами?

Гончаров: В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным. Постановка проходила долго и тщательно. Но подробностей мы пока раскрывать не будем.

Слуцкая: А в ритме у нас, соответственно, вальс. Он поставлен в стиле, который близок нашему дуэту. Ждать осталось немного, скоро всё увидите!

— В танцах на льду каждый сезон принято выходить с новыми постановками. Как вы думаете, почему?

Слуцкая: Я думаю, это связано с тем, что в одиночном и парном катании скорее смотрят на техническую составляющую: прыжки, высокие поддержки. А танцы на льду скорее про искусство. Даже, я бы сказала, это некая игра в театр. Поэтому спортсменам в новый сезон интереснее выходить со свежими постановками, в новых образах.

— А как тогда удалось канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье выиграть бронзу на Олимпиаде с произвольным, который они уже показывали публике?

Гончаров: Вы представляете, насколько это нужно быть мастеровитым, чтобы удивить и восхитить танцем, который катаешь уже не первый сезон?!

Слуцкая: Я считаю их произвольный шедевром! Тут без вариантов, канадцы заслуженно стали бронзовыми призёрами.

«Надеемся, что с каждым сезоном всё больше и больше российских атлетов смогут участвовать в международных соревнованиях»

— 30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований под нейтральным статусом. Ожидали такое решение?

Слуцкая: На самом деле, я не ожидала. До последнего противилась этой мысли, чтобы не разочаровываться потом. Хотя новость и позитивная, но условий по допуску, к сожалению, очень много. Надеюсь, что с каждым сезоном всё больше и больше российских атлетов смогут участвовать в международных соревнованиях и составлять там конкуренцию.

— Какая была первая реакция, когда увидели эту новость?

Гончаров: Эмоции были смешанные. Думаю, что это связано с прошлым сезоном, когда объявили, что российских спортсменов допускают на Олимпиаду. Сначала все обрадовались, а по факту появилась куча ограничений, и поехать в Милан удалось лишь Петру Гуменнику и Аделии Петросян. Поэтому и нынешнюю новость я принял с осторожностью и ждал дальнейших разъяснений.

Слуцкая: Добавлю, что мне решение о допуске придало дополнительный стимул. Мотивация, конечно, и так всегда присутствует, но хорошие новости её ещё и усиливают.

– Совсем скоро состоятся юниорские прокаты, а после уже стартует новый сезон. Как цели вы ставите перед собой?

Слуцкая: Самосовершенствование!

Гончаров: Самосовершенствование!

— А теперь немного поговорим о вашей жизни вне спорта. Чем занимаетесь в свободное время?

Слуцкая: Ой, я люблю убираться в комнате под сериалы, часто хожу в кино. Но самое любимое — в выходные гулять по центру с подругами или мамой и вкусно кушать.

Гончаров: А я последнее время «вкусил» эмоции от картинга. С Егором (Гончаровым — братом Глеба. — Прим. «Чемпионата») часто проводим за ним время. Люблю проводить время с семьёй, часто по вечерам сидим у костра и болтаем.

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров Фото: fsrussia.ru

— Варя, я знаю, что у тебя много питомцев. Расскажи о них.

Слуцкая: Да, это так, и я могу говорить о них долго. У меня есть хомяк, которому я за два года так и не смогла придумать имя. Живёт он тихо и мирно, много ест, спит и больше ничего не делает, даже в специальном колесе не бегает. Есть две крыски — Булка и Побелка. Они тоже, к сожалению, неактивные. Я долго пыталась их приручить к рукам, но безуспешно. Также у нас живут три собаки, всех люблю. Ещё есть курицы, петухи, варан, змея и рыбки. Живности много.

Гончаров: Зоопарк! (улыбается).

— Глеб, многие спортсмены по окончании школы идут учиться на тренера. Однако ты поступил в РАНХиГС. С чем связан такой нетривиальный выбор?

Гончаров: Я не вижу себя тренером в будущем. Решил пойти по стопам Егора на факультет эффективного государственного управления. Надеюсь, что смогу развиваться в этой сфере.