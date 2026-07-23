Сейчас фигуристка на сборах у группы Сергея Розанова — но может ли это говорить о переходе?

Ушла из сборной России и ищет себя в Европе? Где продолжает карьеру Софья Муравьёва

На фоне новостей с допуском российских фигуристов, нейтральным статусом и крупными трансферами немного потерялась Софья Муравьёва. О намерениях фигуристки сменить сборную все узнали ещё весной, но ни конкретного варианта с новой страной, ни тренера у Софьи не было.

Отчислившись из сборной России, фигуристка практически сожгла все мосты – сейчас представить её возвращение в нашу команду практически нереально. В мае в программе «Каток» фигуристка намекнула на то, что пропустит следующий сезон – а это недвусмысленно намекает на переход. Только вот куда? Рассказываем, где и как вице-чемпионка России перезапускает свою карьеру.

Первая остановка — Словакия

Первое время после ухода из группы Мишина Софья поддерживала форму самостоятельно – на катке рядом с домом, на массовых катаниях. Но тренироваться в таком режиме целый год в ожидании перехода невозможно – и логично, что Муравьёва уехала в тренировочный лагерь.

Сейчас Софья находится в кэмпе Skate+ – в Братиславе сборы продлятся с 29 июня по 8 августа. В качестве тренеров заявлены главный тренер Сергей Розанов, специалисты Полина Шубодёрова, Полен Гезмиц, Бибиана Србецка и Ваге Газарян. Как раз Газарян и опубликовал видео с тренировки Софьи, раскрыв её пребывание в Словакии.

Выбор в пользу Розанова, с одной стороны, удивляет – этот специалист известен своим жёстким подходом и не раз становился героем скандалов – а с другой стороны, выглядит как единственно возможный и правильный.

Тренировки в его лагере – не в России, а в Европе, и это возможность прощупать почву в других федерациях, с которыми тренер тесно сотрудничает. Розанов – хороший технический специалист, который поставил элементы ультра-си многим спортсменам, в частности – тройной аксель, которым Муравьёва владела и который так хотела вернуть. Серьёзная смена обстановки, смена подхода к тренировкам может дать свой толчок.

Кого сейчас тренирует Розанов?

Последние несколько лет Сергей Розанов работает за границей. Периодически он проводит сборы в той или иной стране Европы – в Турции, во Франции, в Словакии. После ряда скандалов в России тренер стал здесь фактически персоной нон-грата, но это не поставило на стоп его карьеру, он продолжает работать в других странах.

Периодически с Розановым сотрудничает Алина Горбачёва: в прошлом сезоне он стал постановщиком обеих её программ в олимпийский сезон – короткой «Лунная соната» и произвольной «Нотр-Дам де Пари». Также Алина отмечала, что работала с тренером над тройным акселем. «Много занимались им в Италии с Сергеем Александровичем. Для меня это непростой прыжок, самый сложный из всех ультра-си», – рассказывала Горбачёва. Этим летом Алина также была в Братиславе на сборах – до того, как врачи разрешили ей полноценные тренировки, фигуристка активно скользила и восстанавливалась.

Совсем недавно от Розанова ушла эстонская юниорка Элина Гойдина: теперь её официальным тренером значится Алексей Мишин. Под руководством Розанова Гойдина стала медалисткой этапа Гран-при среди юниоров и практически выучила тройной аксель – неоднократно выкладывала в Сеть успешные попытки с тренировок.

Очень активно Розанов работает с фигуристами из стран Восточной Европы. Сейчас его учениками являются чешская фигуристка Барбора Вранкова, словацкие фигуристы – сёстры Алиса и Оливия Ленгиеловы, братья Лукаш и Тадеас Вацлавики, венгерка Лена Эккер. Алиса Ленгиелова стала первой в истории словацкой фигуристкой, которой удалось выиграть медаль юниорского этапа Гран-при – как раз под руководством Розанова.

Сергей Розанов и его ученица Алиса Ленгиелова Фото: Из личного архива Розанова

Можно ли по этим сборам понять, в какой сборной может оказаться Софья? Может быть, в сборной Чехии или Словакии? Пока выводы делать рано: фигуристка только приехала на сборы в лагерь. Кто знает, может, чуть позже она окажется у Бенуа Ришо или ещё на каких-то сборах в Европе – а может, и осядет в Братиславе.