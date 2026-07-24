Тутберидзе винила Петросян за провал на Олимпиаде, но ошиблась сама. Это причина разрыва?

Разрыв сотрудничества Этери Тутберидзе и Аделии Петросян стал главным событием недели, но вовсе не неожиданным. Решение фигуристки покинуть лучший тренерский штаб страны лишь кажется поспешным и непродуманным.

Спортивные перспективы Аделии теперь могут пошатнуться, но и в группе Этери Георгиевны будет спокойно, если учитывать, что у потери талантливой ученицы вполне могут быть катастрофические последствия.

Так стоило ли Петросян прощаться с Тутберидзе? Причина определённо была.

Тутберидзе выжила Петросян после провала на Олимпиаде?

Классически в сообщении о завершении сотрудничества с Этери Тутберидзе от Аделии Петросян не прозвучало ни одного обвинения. Но статистика говорит против тренера: лишь Алина Загитова из всех учениц «Хрустального» не принимала подобного решения. Конечно, в том, что отношения в дальнейшем не складывались, могли быть виноваты и Юлия Липницкая, и Евгения Медведева, и Камила Валиева, и Александра Трусова, да даже Анна Щербакова, которая считалась самой преданной воспитанницей специалиста. В конце концов, ответственность наверняка лежит и на Аделии Петросян.

Однако трудно не заметить определённую логику в происходящем: как только происходит какой-то сбой на главном старте четырёхлетия, будь то провал в личном турнире в 2014 году, драматическое серебро в 2018-м, допинг-скандал и проигрыш с «пятиквадкой» в 2022-м, работа прекращается. На Олимпиаде в Милане Петросян собственноручно прервала победную серию Тутберидзе и, видимо, поплатилась. Изначально Аделию поддержали, посетовали на несправедливость зарубежных судей, и лишь затем начались публичные размышления о том, насколько психологически не готова оказалась спортсменка.

«Всё-таки я предполагаю, что всё это шло от головы, когда постоянно что-то беспокоило, что-то болело», — говорила Тутберидзе в интервью Оkko, намекая на симулирование и одновременно снимая с себя ответственность.

И давление со стороны тренера не прекратилось.

«Ну, у меня эмоции остались прежними. Чувство упущенных возможностей. Чувство того, что мы не реализовались.

…как будто она не понимала, что это огромный шанс в её жизни. Возможно, единственный. Как будто бы недообъяснили ей, что это очень важно, что ей нужно приложить для этого все усилия. Она очень эмоциональная девочка, и эти эмоции после объявления составов на Олимпиаду только нарастали. И это очень мешало работе. Её как таковой нормальной и не было», — сообщала специалист в беседе с журналистом Алеко Надиряном.

Подобная уничижительная риторика могла сильно ударить по фигуристке, которая, как известно, страдает от повышенной тревожности. И её вполне можно понять. Продолжать занятия, где вместо поддержки возникают подобные упрёки, вынесенные на всеобщее обозрение, — тяжело. И, вероятно, Аделия, последовав примеру Камилы, Саши или Жени, решила продолжить карьеру в более спокойной обстановке.

Этери Тутберидзе и Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Работа Тутберидзе с Петросян была неудовлетворительной

Если анализировать произошедшее, можно было бы сделать вывод, что межличностные отношения в очередной раз погубили профессиональный тандем, но это неверно. Сама Тутберидзе заявила, что работы со спортсменкой не было, «было много ошибок и столько упущено в программе», а ведь хотелось «показать, что мы хоть и отстранены, но у нас всё здорово». Только вот Этери Георгиевна переложила вину за всё это на воспитанницу, в то время как результат во многом стал следствием её ошибок.

Можно много спорить о том, смогла бы Петросян без ультра-си стать чемпионкой — наверное, в этом тренер была права, и нет, это было невозможно, но взойти на пьедестал — вполне. Опыт неверного подбора контента с Трусовой ничему не научил Тутберидзе. Да, Саша с её характером «продавила» свой вариант, однако Аделия точно так не поступила бы, поскольку чётко следовала инструкциям. В данном случае сыграл максимализм главы «Хрустального», а значит, несёт ответственность за результат исключительно она.

Но была и более глубокая проблема — в том, что, как бы ни хотелось это признавать, Этери Георгиевна, вопреки всему, не смогла найти личный подход к Петросян. При всём уважении и к тренеру, и к спортсменке, олимпийские программы не были выдающимися. Аделия на фоне фигуристок прошлых поколений выглядела блёкло, обычно, не сумев войти в историю с оригинальным образом, хотя фишка, о которой все говорили ранее (её зажигательные вращения), всё ещё была при ней.

И, предвосхищая едкие комментарии, что это особенность конкретной одиночницы, стоит заметить, что юные звёзды Тутберидзе так же не блещут художественной выразительностью, и тренер это постоянно подчёркивает. Это сильные атлетки, доверившиеся профессионалу, который наконец оправдал обвинения в свой адрес и поставил фигуристок на поток.

Кто пострадает больше — Петросян или Тутберидзе?

Верные «Хрустальному» эксперты, такие как Алексей Железняков, уже вовсю прочат крах карьеры Петросян, как было со всеми ушедшими. Аделии и правда будет тяжело кататься на высочайшем уровне, если учитывать проблемы с квадами и трикселем, обострением травм, солидный возраст и усилившееся давление из-за принятого решения. Тем не менее повода для паники пока нет — фигуристка получила нейтральный статус, она может продолжать выступления на международных стартах свободно. Завершать со спортом в таком случае было бы контрпродуктивно.

Что же касается Тутберидзе, то на первый взгляд её репутация останется непоколебимой, но, если быть откровенными, то тень всё же падёт на её штаб. Лишиться единственной одиночницы, которая знакома с нынешним пулом арбитров за рубежом и имеет какой-никакой авторитет и рейтинг, — не самая приятная история. Трудно будет, если Алиса Двоеглазова не восстановится, а ещё сложнее — если (а не когда) Александра Трусова сможет пробиться наверх, потому что все достижения Русской ракеты будут принадлежать только ей. И выдержит ли это профессиональная гордость Этери Георгиевны — большой вопрос.