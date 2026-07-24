Скандал вместо золота ЧМ. Бойкова и Козловский были в шаге от титула, но не справились

Яркая и амбициозная спортивная пара. За год до чемпионата мира — 2021 Бойкова и Козловский показали, что они не просто талантливые и перспективные — Александра и Дмитрий впервые в карьере выиграли чемпионат России и европейское первенство. Чемпионат мира в Монреале был отменён, а вскоре в группу Москвиной пришли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. И если для Тамары Николаевны работа с двумя дуэтами топ-уровня привычна, то Саша и Дима с появлением конкурентов слегка занервничали — сезон получился невнятным: бронза на этапе Кубка России, золото на Rostelecom Cup и серебро чемпионата страны.

Чемпионат мира в Стокгольме начался для Бойковой и Козловского хорошо: они пробили отметку в 80 баллов и с блеском выиграли короткую программу, оставив позади себя китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цу и Анастасию Мишину/Александра Галлямова. Казалось, первое в карьере золото у пары уже практически в кармане — просто нужно сделать то, что они умеют. Однако вместо блистательной победы у Александры и Дмитрия случилась настоящая драма. И без скандалов не обошлось. Вспоминаем один из самых тяжёлых моментов в карьере трёхкратных чемпионов России в рамках цикла «Фигурные драмы».

Не проба пера, а финальный экзамен

На мировое первенство Саша и Дима ехали в боевом настрое — всё-таки он уже не первый в их карьере. К тому же не самый удачный сезон, особенно на фоне триумфального предыдущего, сделал Бойкову и Козловского голодными до побед. Готовились ребята основательно — привезли в Стокгольм обновлённую короткую программу: совместно с тренерами было принято решение изменить мелодию из «Звезды пленительного счастья» на саундтрек к культовому японскому мультфильму «Ходячий замок».

«История о том, как мы её нашли, довольно забавная. В общем, мы все окунулись в поиск новых мелодий. В работе над короткой программой помогал нам Николай Александрович Морозов. Он предлагал свои варианты, но я наткнулась на одно видео из нашего «фанПаблика», где была нарезка нашей короткой программы под музыку из японского мультика. Подумала: выглядит очень хорошо, почему бы не предложить её. И наши тренеры сделали то же самое: наложили эту музыку, под которую мы сейчас катаемся, на прокат нашей короткой программы на чемпионате России, и взяли её. Получилось забавно и интересно», – рассказала Бойкова ФФККР.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Если учитывать тот факт, что сам по себе сезон получился непростым — чемпионат Европы был отменён из-за пандемии коронавируса, а у фигуристов, по сути, не было возможности показать себя международным судьям до самого чемпионата мира — ехать в Стокгольм было тяжело. Бойкова и Козловский всё это прекрасно понимали и осознавали:

«Сезон очень странный, и он уникален тем, что практически все спортсмены не имеют реального представления о системе оценивания собственных программ на крупных международных турнирах. Их не было. Никто не сталкивался на этапах серии Гран-при с сильными иностранцами, не было финала Гран-при, чемпионата Европы… И по факту это действительно первый опыт, когда на центральном турнире предолимпийского сезона все встретятся в первый раз и представят свои программы иностранным судьям. И получается, что спортсмены, участвующие в чемпионате мира, не имеют права на ошибку, потому что у всех единственный шанс — ключевой чемпионат, когда определяются квоты на Олимпийские игры, проводится сразу, без каких-либо международных турниров, которые предшествовали ЧМ. Это уже не проба пера, а финальный экзамен. Это очень сложно, это непросто», – заключил Козловский.

Боевой настрой у пары действительно был — он принёс им малое золото чемпионата мира после короткой программы.

Никто не мешал стать чемпионами мира в 2021 году

Запас от ближайших преследователей у пары был — китайцы проигрывали Бойковой и Козловскому три балла, Мишина и Галлямов — пять. Всё зависело от самих фигуристов, которые буквально сами отдали золото соперникам по группе. Суй и Хань допустили помарки. Анастасия и Александр выдали шедевральный прокат. Но Саша и Дима спокойно могли всех обыграть, просто чисто откатав своего уже полюбившегося публике Джеймса Бонда. Однако в этот раз он стал для них роковым.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Бойкова и Козловский начали уверенно — с хорошего сольного сальхова. Но затем произошло падение с тулупа, а как следствие, ещё и потеря каскада. На этом беды пары не закончились — у них случилась ошибка, которая преследовала их весь сезон. Тогда Александра и Дмитрий напрочь поссорились с выбросом флипом, правда, ошибались на нём чаще всего в короткой программе. В этот раз Саша не устояла на нём в произвольной. С таким прокатом ни о какой победе речи уже ни шло.

Своё поражение пара принимала тяжело. В зоне «кисс энд край» царило напряжение, которое разразилось бурей: Александра не смогла сдержать эмоций. После объявления оценок она в расстроенных чувствах развела руками и с явной обидой бросила в адрес легендарной Тамары Николаевны резкую фразу: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». А после этого Бойкова сняла с шеи тренера Артура Минчука аккредитации, кинула партнёру и удалилась.

После этого общественность буквально взорвалась, окрестив Александру «хамкой», которая нагрубила тренеру. А кто-то даже сравнил поведение Бойковой с реакцией Медведевой на поражение на Олимпийских играх. Евгения тогда бросила в адрес Тутберидзе фразу: «Теперь у вас есть олимпийская чемпионка. Поздравляю». Удивительное совпадение.

Через некоторое время Александра и Дмитрий всё же справились с эмоциями и довольно сдержанно высказались о бронзовой медали чемпионата мира:

«Мы не чувствовали ни напряжения, ни мотивации, просто готовились к произвольной. Так бывает. Места — не самое важное. Но в целом мы рады, что заняли третье место. Это наша первая медаль чемпионата мира», – сказали фигуристы.

Александра Бойкова покидает «кисс энд край» на ЧМ в Стокгольме Фото: РИА Новости

А спустя годы в интервью ТАСС уже вполне объективно высказались о произошедшем в Стокгольме: всё-таки никто не мешал им стать чемпионами:

«Ожидали мы другого, хотели мы другого, а возможности это реализовать не получили. А теми возможностями, что были, мы не сумели воспользоваться. Никто нам не мешал стать чемпионами мира в 2021 году. Были и другие упущенные титулы и медали. А новых возможностей в новой четырёхлетке нам просто не дали», – заключил Козловский.

Злость на самих себя

Но о чём эта история? Вовсе не о том, что интеллигентная петербурженка Александра Игоревна — хамка. И далеко не о том, что кто-то был хуже или лучше. Всё это в очередной раз показало и напомнило публике, что фигуристы — тоже живые люди. Мы привыкли видеть их красивыми, яркими, покоряющими сложнейшие прыжки и прочие элементы. А парное катание — это вообще особый уровень сложности, на который решится далеко не каждый.

Однако порой мы забываем, что у наших спортсменов есть свои ожидания, мечты. Они тоже способны испытывать эмоции, проявлять чувства. И почему-то у нас принято винить их за это и обсуждать из каждого утюга. Но разве Александра Бойкова была первой?

Нет, наши коллеги ещё в 2021 году отметили схожесть её высказывания с фразой Евгении Медведевой. Была ли она последней — тоже нет. После Саши эмоции спустя год не сдержала другая Саша — Трусова, которая просто улетела в космос с пятью четверными прыжками, но осталась без олимпийского золота.

Александра Трусова и Евгения Медведева Фото: РИА Новости

Эмоции были и дальше будут в спорте — они являются неотъемлемой его частью. А тот факт, что кто-то выражает чувства сильнее других, не делает их хуже или лучше. Это лишь говорит о том, что в моменте человеку было очень тяжело. Об этом и Саша Бойкова сама сказала уже после того, как страсти улеглись:

«Были ли тогда просто эмоции? Скажем так, это была злость. Но эта злость была в первую очередь на себя. Как мы уже сказали, мы прекрасно понимали, что всё зависело от чистоты проката. Комментарии? Стараюсь это не читать. Но, к сожалению, негатива в нашу сторону было очень много. И он иногда продолжается по сей день. Наверное, без этого никуда», — сказала фигуристка Sport24.

Всё это лишь является примером того, как бывает. В спорте может быть всё что угодно, важно лишь то, что любые трудности закаляют характер. Да, в карьере Бойковой и Козловского был тяжёлый сезон-2020/2021, после которого случился непростой сезон-2021/2022. А в сезоне-2022/2023 они вновь показали, что их пара — всё ещё топ-уровня. А дальнейший уход от Москвиной стал уже сложившимся пазлом.