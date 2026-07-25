Разминка, лёд, зал, вдох-выдох — и всё заново. Колонка Анны Щербаковой о сборах фигуристов

Лето в самом разгаре! Спортсмены, отдохнувшие и полные сил, возвращаются из отпуска. И, не переводя дыхания, разъезжаются по различным тренировочным базам, чтобы провести максимально продуктивные сборы и заложить прочный фундамент физической формы.

Болельщики, если вы мечтали заглянуть за кулисы и больше узнать о таинствах подготовки спортсменов в межсезонье, то читайте колонку фигуристки, в которой я поделилась подробностями внутренней «кухни».

Что вообще такое сборы у фигуристов?

По своей сути это те же рабочие будни. Только проходят они не в обычном режиме и родных стенах — вовсе нет! Спортсмены предпочитают менять обстановку и уезжать на специальные базы. Там для них выстраивают график тренировок, по которому они смогут максимально эффективно набрать форму и подготовиться к грядущему сезону.

В этот период весь день вращается исключительно вокруг спорта: разминка, лёд, зал, вдох-выдох — и всё заново. На тренировках — тоже монотонная работа: «очистка» элементов до блеска, накатывание новых программ и прокачка мышц в зале. Такой режим можно охарактеризовать по-разному — день сурка или рутина. Однако, к сожалению, как я думаю, многим спортсменам без строгой дисциплины, многочисленных повторений и изнурения своего организма желанных высот в спорте добиться невозможно. Увы и ах!

Наверное, для полноты картины стоит привести ассоциации, которые приходят на ум, когда я думаю о сборах. Это боль в теле, проверка нервов на прочность и осознание того, что только через внутреннее преодоление появляется прогресс. Там нет места для жалости к себе и лени. Приветствуются только труд, упорство и постоянное самосовершенствование. И терпение! Как я могла забыть? Это же основное! Без него упомянутые ранее труд и упорство быстро превратятся в желание сменить род деятельности.

Ну что?! Мне удалось вас напугать? По вашему телу побежали мурашки, а в руках начался лёгкий тремор?

Ха, моя миссия выполнена! Ладно, не бойтесь. Всё не так плохо. Просто воспоминания о сборах (которые у нашей группы закончились совсем недавно) ещё свежи в моей памяти. Я могу быть отчасти предвзята и не отличаться объективностью.

Анна Щербакова и Егор Гончаров Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Взгляд с другой стороны: плюсы и достоинства сборов

Теперь, чтобы вы не думали, что спортсмены (или именно я) только страдают, хочу рассказать о позитивных моментах. Ведь, как это часто бывает, у медали есть две стороны.

Во-первых, хоть часов, проведённых на льду и в зале, становится больше, спортсмены не тратят время и силы на дорогу. А это, между прочим, дополнительные полтора часа (в моём случае) жизни каждый день. И их можно провести за невероятно полезными занятиями. Например, полежать в абсолютной тишине в постели, которая после изнурительных тренировок кажется мягче самого пушистого облака. Или просто поныть в подушку. Да, это тоже необходимо для психического здоровья и восстановления.

Во-вторых, нельзя не упомянуть, что сборы определённо сплачивают коллектив. Усталость распространяется на всех без исключения, и с ней вместе приходят единство и желание поддержать сокомандника. Видишь, что товарищ устал и помрачнел? Подойди к нему, попробуй развеселить, по-дружески ударь по плечу — и это реально поможет! Только со смехом, улыбками и самоиронией и надо трудиться. Мне кажется, самые остроумные шутки, которые кочуют с нашей группой из сезона в сезон, рождались именно на сборах, причём в конце рабочей недели. За это спасибо мужской части нашей команды: они те ещё остряки.

К тому же, несмотря на многочасовые тренировки, вечером всё-таки остаётся немного свободного времени, которое можно посвятить приятным занятиям.

Допустим, пойти в баню — дать расслабиться мышцам и отдохнуть голове. Душевно поболтать и посоревноваться, кто дольше просидит в этой жаре (всё в разумных пределах, без ущерба для здоровья). Или можно поиграть в настольный теннис. Кстати, у нас в группе есть абсолютный чемпион в этом виде спорта — непобедимая и непревзойдённая Даша Дрожжина. Разносит всех в пух и прах. Не знаю, кто является лучшими игроками в настольный теннис, но на их месте я бы уже начала бояться такого соперника.

В-третьих, тренировочные базы подразумевают наличие медицинского комплекса. Там спортсмены могут записаться на массаж, физиотерапию и другие восстановительные процедуры. Созданы все условия для быстрого восстановления после нагрузок. А главное — не нужно ехать через весь город, стоять в пробках или жаться между людьми в метро. Всё в шаговой доступности: снял коньки — и вперёд! И если спортсмена что-то беспокоит, будь то шея, спина или даже вена на ноге (и такое бывает), медицинский персонал всегда поможет и подлатает.

Группа Рублёвой, Шефер и Плишкина на сборах Фото: fsrussia.ru

Стоит ли игра свеч?

Сборы — это весьма противоречивая штука. С одной стороны — работа до седьмого пота и стонущие мышцы, с другой — прогресс и путь к успеху. Но, несмотря на все расписанные мною ужасы, я искренне люблю этот период и искренне наслаждаюсь изматывающими тренировками и внутренними переживаниями. Это же спорт! Без преодоления — никуда!

Да, бывает трудно, но от этого еще интереснее. Такое своеобразное пари с самим собой: выдержишь — станешь сильнее, не выдержишь — есть над чем работать. Совершенству нет предела!

Определённая магия появляется в тот момент, когда приходишь с тренировки, падаешь на кровать без сил, однако внутри понимаешь, что сегодня ты стал лучше: может, получился элемент, который давно тренировали, или удалось чисто проехать более длинный кусок программы. И именно это чувство внутреннего роста пленит и опьяняет. Как раз благодаря ему хочется работать и уставать снова и снова.

Надеюсь, уважаемые читатели, мне удалось немного рассказать вам о закулисье сборов и межсезонья у фигуристов или хотя бы отвлечь от ожидания начала сезона. Ждать осталось недолго, дорогие. Наберитесь ещё немного терпения. Спортсмены вовсю готовятся, чтобы вас удивлять!