Больше 100 гостей и три платья за вечер! Какой будет свадьба Евгении Медведевой?

Это лето в фигурном катании очень богато на свадьбы и предложения! Невестой стала олимпийская чемпионка Анна Щербакова, за своего возлюбленного вышла замуж чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, внезапной свадьбой удивила вице-чемпионка последних ОИ Каори Сакамото… Впереди – свадьба двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой!

Ещё в ноябре прошлого года Женя получила от танцовщика Ильдара Гайнутдинова предложение руки и сердца. Их торжество состоится в Москве уже совсем скоро. Что известно о главной фигурной свадьбе года?

Когда Медведева и Гайнутдинов поженятся?

Дата свадьбы Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова пока доподлинно неизвестна. Фигуристка намекнула, что им с женихом нравится число 29, и многие предполагали, что торжество пройдёт 29 июня. Но ошибались – теперь остаётся надеяться на 29 июля (это среда) или 29 августа (это суббота).

В начале лета фигуристке пришлось перенести операцию на обеих ногах. Теперь, по признаниям самой Жени, у неё в ступнях по три титановых штифта, но до свадьбы точно всё должно зажить.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Зато благодаря этому у Евгении появилось больше свободного времени, чтобы готовиться к свадьбе. Сама подготовка, как отмечала фигуристка в интервью, проходит спокойно и не стала проверкой для отношений – у Жени и Ильдара во многом совпадают вкусы, поэтому нет никаких разногласий.

Каким будет торжество фигуристки и танцовщика?

Медведева отметила, что на свадьбе ожидается намного больше 100 человек, хотя сначала они с Гайнутдиновым планировали отмечать событие в узком кругу.

«У Ильдара много проектов, он работает в нескольких театрах и много гастролирует, у меня — тем более, поэтому у нас очень много хороших знакомых и друзей, и в нашем случае получился достаточно большой список гостей. Свадьба планируется крупная, но при этом она не будет чем-то медийным», – рассказывала Медведева.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Площадку подобрали прямо в центре Москвы – выездное торжество где-то за городом Женя и Ильдар даже не рассматривали, поскольку большинство гостей очень занятые и гораздо удобнее праздновать в городе. Медведева подчеркнула, что никаких отсылок к фигурному катанию или балету не будет: «Мы довольно быстро поняли, что совершенно не хотим думать ни о каких моментах, связанных с работой. Не хотим видеть атрибуты, которые будут нам о ней напоминать». По словам Ильдара, цветовой палитрой свадьбы будет тёмно-зелёные, тёмно-красные и кремовые оттенки – хотелось создать уютную и тёплую атмосферу.

Костюмы жениха и невесты Женя и Ильдар друг от друга пока скрывают. «Женя до сих пор не показывает мне свадебное платье, и я, если честно, сам не хочу его видеть раньше времени – пусть это станет для меня настоящим сюрпризом в день свадьбы. У меня тоже будет очень интересный костюм с сюрпризами для Жени – с небольшими «пасхалками». Его для меня шьют на заказ: с индивидуальной подкладкой, принтами и вышивками. Думаю, получится уникально и интересно», – рассказал Гайнутдинов.

Платье невесты уже готово – Женя отметила, что образов, скорее всего, будет три: два торжественных и ещё один – для того, чтобы можно было просто отдохнуть, потанцевать и насладиться праздником. Как именно всё будет выглядеть, кого из близких, друзей и коллег пригласили Женя и Ильдар, узнаем уже совсем скоро.