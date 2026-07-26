Алиса Лью хочет продолжить карьеру! Кто составит ей конкуренцию в сезоне-2026/2027?

После двух золотых медалей на Олимпиаде в Милане Алиса Лью могла спокойно повесить коньки на гвоздь, ведь все главные медали в фигурном катании она уже выиграла. Тем более американка пропустила чемпионат мира — 2026 в Праге, а после Игр отлично вписалась в разные сферы за пределами фигурного катания: красные дорожки, премии, мода, новые контракты и огромная аудитория в соцсетях.

Но похоже, что на полноценный уход со льда она пока не готова. Тренер Лью Массимо Скали сообщил NBC, что фигуристка решила продолжать карьеру. Кроме того, сама Алиса на красной дорожке ESPY Awards рассказала, что у неё уже поставлены программы на новый сезон, а в списках Гран-при она заявлена на два этапа.

Сценарий №1: Лью полноценно выходит в сезон и снова становится лидером США

Самый спортивный вариант — Алиса действительно проводит полноценный сезон-2026/2027. В таком случае логика понятна: два этапа Гран-при, попытка выйти в финал серии, чемпионат США, затем — чемпионат мира.

По распределению ISU Лью получила Skate America в Эверетте и Finlandia Trophy в Хельсинки. Конкуренцию на этих турнирах ей составят Эмбер Гленн, Изабо Левито, Ами Накаи, Нина Петрыкина, Софья Самоделкина, Мао Симада и другие. Два этапа дают Алисе прямую возможность, выступая не на таких больших турнирах и ещё не ощущая на них огромной ответственности, триумфально начать новый цикл в статусе действующей олимпийской чемпионки и забрать оба золота. Тем более россиянок, некоторые из которых владеют элементами ультра-си, во взрослой серии сезона-2026/2027 с большой долей вероятности не будет.

Для сборной США продолжение карьеры Алисы на самых высоких местах особенно важно. Каори Сакамото ушла из спорта, часть лидеров после Олимпиады взяли паузу или пока определяются с планами, а американкам всё так же важно удерживать позиции в женском одиночном катании. Команда явно захочет побороться за максимальное количество квот после чемпионата мира — 2027 — а без Лью эта задача станет сложнее. Эмбер Гленн и Изабо Левито остаются сильными фигуристками, но именно Алиса после Олимпиады стала главным ресурсом сборной. Она — чемпионка мира — 2025, двукратная олимпийская чемпионка — 2026 и самая заметная фигуристка своего поколения.

Плюс у Лью уже готовы программы. Это важная деталь, ведь на олимпийский сезон она решила оставить обе постановки с прошлого года. Но сейчас, судя по её словам, штаб всё-таки подготовил новый материал. Если это действительно так, значит, речь идёт не о случайном возвращении «по инерции», которая свойственна многим олимпийским чемпионкам, а о нормальном входе в сезон.

Этот сценарий выглядит наиболее логичным, если Алиса хочет не просто продлить карьеру, а закрепиться как лидер и цикла и даже, возможно, целой эпохи своего вида спорта. Четырёхлетку, на протяжении которой россияне были отстранены от участия в международных стартах, тяжело назвать именем Алисы Лью. Всё дело в том, что как раз после первого чемпионата мира без наших спортсменов — в 2022 году — американка выиграла заветную для себя бронзовую медаль, а потом ушла из большого спорта. И вернулась лишь осенью 2024 года. В связи с тем, что за это время четыре раза чемпионат мира брала именно японка Каори Сакамото, многие связывают прошедший цикл, скорее, с её именем.

Алиса Лью Фото: Jamie Squire/Getty Images

После ухода её ключевой соперницы у Алисы есть шанс исправить ситуацию и создать цикл, принадлежащей исключительно себе. Тогда сезон-2026/2027 станет для Лью первой проверкой на прочность: сможет ли она выиграть у молодого поколения, у вернувшихся на международные турниры россиянок, чтобы наконец-то взять победу на старте, на котором соревновались все лучшие из лучших.

Сценарий №2: Алиса выбирает медийный режим и выступает точечно

Есть и другой вариант. Лью может не уходить из спорта полностью, но перейти в более мягкий режим: отказаться от этапов Гран-при, а значит, не выступить в финале серии, но выйти на главные старты или же вообще взять паузу на сезон-два.

Поводов для такого сценария достаточно. После Олимпиады она стала не просто чемпионкой, а полноценной американской селебрити. Лью выиграла ESPY в номинации «Прорыв года», появилась на крупных красных дорожках, например, на «Оскаре», и прямо говорила, что ей нравится выходить за пределы привычной спортивной рутины.

Ещё одна линия — мода. Алиса посещала TIME100, говорила, что любит красиво одеваться и интересуется fashion-индустрией. После Милана она примерила на себя роль глобального амбассадора известного французского люксового бренда Louis Vuitton, став первой фигуристкой, отмеченной в таком статусе. У неё появилась огромная новая аудитория, особенно среди зумеров, и теперь фигурное катание для неё уже не единственный способ оставаться в центре внимания.

Поэтому заявка на Гран-при пока не гарантирует, что она реально проведёт весь сезон. В фигурном катании списки могут меняться: спортсмены снимаются с этапов, корректируют календарь, отказываются от соревнований из-за формы, травм или личных планов. Для Лью это особенно актуально, потому что после двух олимпийских золотых мотивация для продолжения уже не выглядит столь очевидной.

Но у этого сценария есть важное ограничение. Алиса сама говорила о желании попробовать поучаствовать в следующей Олимпиаде, которая пройдёт в 2030 году во Французских Альпах. В этом случае совсем выпадать из спорта на несколько сезонов ей невыгодно. Новый цикл — короткий только на бумаге: потеря первого года может быстро отразиться на рейтинге и судейском восприятии, особенно в связи с выходом на лёд нового поколения и сильных россиянок с элементами ультра-си.

Так что самый вероятный компромисс — не полный пропуск, а аккуратный сезон. Лью может выйти на этапы Гран-при, проверить программы, но не гнаться за максимальной нагрузкой. Для неё сейчас важнее не доказать всем, что она всё ещё сильнейшая, а понять, насколько ей вообще нужен ещё один полноценный олимпийский цикл.

Кто составит конкуренцию Лью в сезоне-2026/2027?

Даже без Каори Сакамото женское одиночное катание не осталось пустым. У Лью будет сразу несколько групп соперниц.

Каори Сакамото Фото: Steve Christo/Getty Images

Американки

Главные внутренние конкурентки — Эмбер Гленн и Изабо Левито. Гленн тоже думала о возможности уйти после олимпийского сезона-2026/2027, но всё же решила продолжать карьеру и заявилась на этапы в США и Японии. Левито выступит в Канаде и США. Для Алисы это важно: даже внутри сборной ей нельзя просто вечно жить в статусе олимпийской чемпионки. США нужны постоянные сильные результаты. Например, та же Изабо в начале прошедшего олимпийского цикла котировалась выше всех сокомандниц, взяв серебро ЧМ, но потом быстро растеряла свои позиции и на Олимпиаде в Милане даже не попала в командный турнир.

Японки

После ухода Сакамото у Японии начинается новый этап, но глубина состава никуда не исчезла. Монэ Тиба заявлена на этапы в Японии и Китае, Ами Накаи — во Франции и США. Главная интрига — Мао Симада. Она наконец выходит во взрослые после доминирования на юниорском уровне и получила этапы в Канаде и Финляндии. У Симады есть тройной аксель, а раньше был и четверной тулуп, что может стать важным козырем при соперничестве с Лью.

Россиянки

Отдельный фактор сезона — возвращение российских фигуристок на международные старты. Главная интрига здесь связана с Аделией Петросян, однако её ситуация пока неопределённая: после Олимпиады в Милане она покинула группу Этери Тутберидзе, не объявила нового тренера и, по данным СМИ, не поставила программы на новый сезон. Если Аделия всё-таки продолжит карьеру и выйдет на международные турниры, она автоматически станет одной из самых опасных соперниц для Лью.

При этом Петросян — не единственный вариант. В России остаются Камила Валиева, которая после дисквалификации перешла в группу Светланы Соколовской, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Софья Акатьева, Алина Горбачёва. У многих из них есть или был опыт ультра-си, а значит, при чистом исполнении они могут быстро поднять техническую планку. Для Лью возвращение россиянок важно не только по именам, но и по самому типу конкуренции: рядом снова могут появиться фигуристки, которые будут пытаться обыгрывать её не стабильностью и компонентами, а базовой сложностью.

Европейки

Среди соперниц остаются Нина Петрыкина, Нина Пиндзарроне, Анастасия Губанова и Софья Самоделкина. Петрыкина получила этапы в Канаде и Финляндии, Пиндзарроне — во Франции и Америке, Губанова — во Франции и в Китае, Самоделкина — в Канаде и США. Для Лью это не обязательно главные претендентки на олимпийский уровень, однако именно такие фигуристки могут забирать медали на этапах и влиять на расклад в финале Гран-при.

Новые взрослые

Кроме Симады, во взрослые выходят и другие сильные юниорки: кореянки Ким Ю Сон и Ким Ю Чэ с тройными акселями, американка Софи Джолин фон Фельтен с другими ультра-си. Они также могут довольно быстро изменить технический уровень женского одиночного катания.

Главный вывод — простой: Лью возвращается не в пустое поле. Да, после Милана она стала главным лицом женского одиночного катания. Но в сезоне-2026/2027 ей придётся отвечать уже на спортивный вопрос: она хочет остаться лицом своего спорта или именно лучшей фигуристкой планеты.

Пока всё указывает на то, что Алиса не собирается сразу уходить. Но мы знаем, как быстро меняются планы Лью, которая и в олимпийском сезоне заявляла элементы ультра-си и две новые программы, поэтому формат продолжения карьеры всё ещё открыт. Именно это станет одной из главных интриг первого года нового олимпийского цикла.