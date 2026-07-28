А ведь когда-то они с Иваном Ригини общались и вместе выступали в шоу…

«Принижать меня публично — это про слабость и двуличие». На Загитову наехал хореограф!

Не успела Алина Загитова всё-таки открыть собственную школу, как вокруг этого проекта олимпийской чемпионки разгорелся новый скандал. Хореограф Иван Ригини достаточно резко высказал свои сомнения в том, что из Алины получится хороший тренер – и она не стала молчать.

Загитова и Ригини неоднократно работали вместе, В прошлом году они выступали в юбилейном шоу Татьяны Навки, показывали номер из спектакля «Спящая красавица» – а громко сейчас ругаются в интернете.

Под одним из видео про грядущее открытие центра фигурного катания в Казани по проекту Загитовой в соцсетях Ригини написал следующий комментарий:

«Вопрос в том, кого она наберёт, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили, а остальное всё – класс».

Хореографу ответили болельщики фигуристки, однако Иван продолжил свои рассуждения, напомнив, что он ставил программы олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову:

«Я поработал с человеком, кто есть олимпийский чемпион, на минуточку. И не как подмастерье, а как ведущий концерта. В чём заключается уровень хореографа? Количество спортсменов или фактор научить спортсменов быть лучшей версией себя и достичь результата? Количество курток или медалей? Думаю, что уровень уже неплохой с олимпийскими программами. Я считаю, что хореограф становится великим не из-за медалей, а из-за способности сотворить чудо и найти то самое для каждого из них, а не под копирку что-то делать. Я никому никогда не завидовал. Настоящему хореографу не нужен готовый проект, чтобы стать элитой».

Как только на слова Ригини обратили внимание в СМИ, последовала и реакция Загитовой.

«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то общались. Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: «Главное — не количество, а качество». И мужчину определяют его поступки — здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я и могу передавать другим. А чего добился ты, как говорится?» — написала Алина.

Публичный наезд олимпийская чемпионка терпеть не стала, пусть он и случился где-то в комментариях под старым видео.

Школа олимпийской чемпионки откроется в Казани чуть больше, чем через месяц. Пока идут последние приготовления к открытию, завершается строительство комплекса. По официальным данным, на проект было потрачено более 1 млрд рублей. Загитова неоднократно подчёркивала, что будет самостоятельно заниматься подбором кадров, а также тренировать. В этом году она как раз получила диплом спортивного вуза, и ничто не мешает ей начать работу.

Алина Загитова на стройке центра фигурного катания в Казани Фото: РИА Новости

Со стороны кажется, что в этом интернет-споре нет правых, ведь спортивная карьера совсем не определяет, каким тренером ты станешь, нужно работать здесь и сейчас, не оглядываясь на то, что было раньше. Есть пример той же Этери Тутберидзе: её карьеру в профессиональном спорте точно нельзя назвать удачной, но она стала сильным тренером. Её бывшая ученица Полина Цурская закончила достаточно рано, она всего на год старше Загитовой – и в 2026 году Полина уже выводила свою ученицу Марию Сенюк на олимпийский лёд в Милане.

Ещё одна бывшая воспитанница Тутберидзе Юлия Липницкая закончила очень рано, после чего взяла перерыв, а потом начала потихоньку строить тренерскую карьеру в «Ангелах Плющенко» – и пришла к тому, что выводит ученицу на чемпионате России. Сейчас у неё своя команда тренеров и добротная группа, в которой множество талантливых учеников – при этом сразу после окончания карьеры Юлия признавала, что тренером быть не хочет.

Каким тренером станет Алина Загитова и станет ли она тренером вообще, покажет только время. Может быть, центр в Казани будет работать автономно, а может быть, чемпионку действительно затянет этот проект с головой.