Дочь Грищук заявила о домашнем насилии. Её мать уже была замечена в подобных конфликтах

Дочь двукратной олимпийской чемпионки в танцах на льду Оксаны Грищук, 23-летняя Скайлер Мари Грейс, поделилась в социальных сетях откровением и обвинила мать в домашнем насилии: «Никогда не представляла, что мне придётся поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я всё же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Это было невероятно тяжёлое решение», — написала Скайлер на своих страницах в соцсетях.

Грищук-старшая никогда не славилась простым и спокойным характером, однако это заявление всё равно стало неожиданной новостью для широкой публики. Разбираемся, что известно о последней олимпийской чемпионке СССР и её взаимоотношениях с дочерью.

Оксана Грищук с дочерью Фото: Из личного архива Грищук

Грищук самостоятельно тренировала дочь

Скайлер Мари Грейс Грищук родилась в Америке. В детстве она занималась музыкой, плаванием и теннисом. С последним дела обстояли лучше всего: в 12 лет Скайлер стала второй ракеткой Америки в категории до 16 лет. Причём сначала теннисные тренировки проходили под руководством мамы Оксаны из-за финансовых трудностей:

«Мне пришлось самой выходить на корт, накидывать мячи, разрабатывать комплексы упражнений. Я загорелась мечтой так, как когда-то сама загорелась фигурным катанием. Когда мы стали ездить по различным международным турнирам, нужно было постоянно находить, с кем тренироваться, все приходилось организовывать самой. Как-то так получилось, что я превратилась в настоящего главного тренера для своей дочери, организатора поездок, турниров — в общем, всего, вместе взятого», — рассказывала Грищук для Sport24.

К слову, с Россией Скайлер связывают не только корни. Девушка также рассматривала возможность сменить спортивное гражданство на российское. А ещё она встретила 2026 год на Красной площади в Москве вместе с молодым человеком.

С отцом Скайлер Оксана рассталась практически сразу после рождения дочери, но какое-то время они поддерживали отношения. В 2021 году Грищук говорила, что для неё главное — помочь дочери с поступлением в колледж. В итоге Скайлер в 2024 году окончила Кембридж и сейчас продолжает обучение в Принстонском университете.

Оксана избивала партнёра коньками

На заявления дочери Оксана журналистам Sport24 ответила немногословно: «Не обращайте внимания. Это всё неправда».

Сейчас информации о великой фигуристке и её жизни не так много. В 2001 году она открыла собственную академию фигурного катания в США, в которой по сей день занимается и менеджментом, и тренерской работой. У Грищук была бурная молодость: она меняла имя на Пашу, пробовалась в кино, чуть не вышла замуж за Александра Жулина, а потом и за принца Монако Альбера, но в итоге сошлась с фитнес-тренером. От последнего Грищук родила дочь Скайлер Грейс, которую вырастила в одиночку – создать крепкую семью спортсменке не удалось.

Татьяна Тарасова, которая работала с дуэтом Оксаны Грищук и Евгения Платова, в своей книге «Красавица и чудовище» рассказывала о частых истериках фигуристки, сложном характере и издевательствах по отношению к партнёру, однако при этом не отрицала её талант: «Эта адская девочка психически не совсем здорова. Оксана — талантливейшая и гениальная катальщица, но её истерики могли измотать любого здорового человека, они были каждый день без перерыва».

Пара Грищук и Платова распалась по инициативе партнёра. Евгений рассказывал, что Оксана избивала его коньками на тренировках, и винил её в распаде пары: «У неё просто поехала крыша. Она связалась с голливудскими деятелями, которые пудрили ей мозги обещаниями карьеры в кино. Договориться о выступлениях в профессиональных шоу не удалось из-за финансовых запросов Грищук. У нас был миллион возможностей найти толкового агента, но Оксана никому не хотела платить проценты. Запрашивала тройную, а иногда и более высокую цену за выступление».

Узнать наверняка, говорит ли дочь Грищук правду о домашнем насилии со стороны матери, вряд ли удастся, однако некоторые предположения сделать можно. Оксана всегда отличалась тяжёлым характером и, по словам людей из её окружения, нередко прибегала к эмоциональному давлению. Не исключено, что во время становления профессиональной теннисной карьеры Скайлер переживала не только спортивный взлёт, но и непростой период рядом со вспыльчивой матерью-тренером.