Трусова будет покорять мир с лучшей программой? Глейхенгауз с Тутберидзе очень постарались

Сезон в фигурном катании уже вот-вот начнётся! Появляются первые заявки на старты, спортсмены анонсируют программы и оттачивают свои элементы.

Красиво обнародовала свою новую постановку и Александра Трусова. Её произвольная программа поставлена на музыку из сериала «Очень странные дела» – это приключенческая драма с элементами ужасов, в которой множество отсылок на произведения Стивена Кинга.

Ставили программу дуэтом – свои идеи вложили и Этери Тутберидзе, и Даниил Глейхенгауз. Что же тренеры придумали для вице-чемпионки ОИ в сезон её возвращения к стартам?

Как будет выглядеть новая произвольная Трусовой?

Блокбастеры для Трусовой – знакомая и добротная тема. В её карьере были и «Пятый элемент», и злодейка Круэлла Де Виль, и мать драконов Дейнерис Таргариен, и даже Чудо-женщина в показательном номере. Теперь Саша перевоплотится в Оди – так сокращённо называли Одиннадцать, одну из главных героинь «Очень странных дел».

«Мне кажется, это 100% попадание в Сашу. Во-первых, мне как хореографу всегда приятно, когда мы тренируемся, и Саша говорит, что у неё не получился прыжок во второй половине программы не потому, что устала, или ещё что-то, а потому, что так нравится песня и музыка, и поэтому забыла собраться на элемент», – рассказывал в интервью Даниил Глейхенгауз.

Одиннадцать в самом начале сериала – это жертва лабораторных экспериментов, которая обладает сверхспособностями. Оди сбегает из лаборатории и помогает главным героям в поиске их друга, которого, предположительно, унёс монстр – такова завязка истории, растянувшейся на пять сезонов и восемь лет съёмок. Последние серии вышли в свет в декабре 2025 года, так что тема весьма актуальная и обсуждаемая. С программой «Игра престолов» вышло точно так же – после премьеры последнего сезона в штабе Тутберидзе Саше поставили программу.

Перед объявлением темы новой произвольной фигуристка устроила прогрев в соцсетях, намекая на образ. В одном из видео Саша повторила сцену из сериала, где Оди с помощью телекинеза останавливает вентилятор. В руках у Саши было мороженое – его героиня как раз таки очень любила. С первоисточником фигуристка уже ознакомилась. «Её мучили, чтобы она супергероем стала, мне её жалко», – так высказалась Саша о Оди.

Александра Трусова анонсирует новую произвольную программу Фото: Из личного архива Трусовой

Программа обещает быть насыщенной – сама фигуристка отмечала в процессе постановки, что подобный темп в последний раз у неё был в «Пятом элементе», когда ей было 14, – ту программу она катала в свой последний юниорский сезон.

Из ролика о постановке мы узнали, что Даниил Глейхенгауз не забывает о фан-базе в своей работе. «Вот этот твой проезд – это твои эдиты потом», – отметил хореограф. В целом такой подход имеет право на жизнь, ведь ролики в TikTok привлекают к фигуристам большое внимание, а Саша – едва ли не самая популярная фигуристка в TikTok. Видео с нарезками её программ и интервью продолжают набирать миллионы лайков, хотя она уже давно не принимала участие в соревнованиях и только готовится вернуться.

Кто раньше показывал «Очень странные дела»?

Несмотря на то что сериал стал хитом Netflix, в фигурном катании музыку и образы оттуда брали не так часто.

Под легендарный трек Running up that hill совсем недавно каталась Вакаба Хигути – правда, в её произвольной он был нарезан вместе с саундтреком из «Чужого». Тему из сериала брали для своей последней короткой программы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер — это был трек Separate Ways (Worlds Apart) от Journey. C этой программой американская пара взяла серебро финала Гран-при и чемпионата мира.

В олимпийском сезоне тему из сериала брала Мария Сенюк из сборной Израиля, ученица Полины Цурской.

Мария Сенюк на Олимпиаде в Милане с произвольной программой «Очень странные дела» Фото: Elsa/Getty Images

Какой будет короткая Александры?

Короткая программа Трусовой была поставлена знаменитым французским хореографом Бенуа Ришо под композицию из кинофильма «Лара» (Lara OST) — Arash Safaian feat. Alice Sara Ott. И, по словам самой Саши, она намерена показать себя с другой стороны:

«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», — написала фигуристка.

По тому тизеру, что показала публике Александра, уже видно, что программа будет совершенно другой по настроению, по сравнению с произвольной. Трусова стала взрослой, и увидеть её в лиричной постановке под столь чувственную музыку будет как минимум интересно.

После перерыва Саша возвращается обновлённой – с более насыщенной произвольной программой, заточенной во многом не под прыжки, а под движения в музыкальный акцент. В короткой программе фигуристка покажет себя с новой стороны. Она вновь мотивирована и серьёзно выкладывается на тренировках, она восстановила четверной лутц. Осталось только посмотреть на то, как это всё будет смотреться в совокупности, до контрольных прокатов сборной России осталось меньше двух месяцев.