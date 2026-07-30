Плющенко и Тутберидзе сравнивают и спорят о Зале славы. Но Евгений должен быть там первым!

Возвращение россиян на международную арену могло стать очень красивым, если бы зарубежное сообщество оценило заслуги отечественных специалистов и подтвердило их огромный вклад в развитие дисциплины, включив в Зал славы фигурного катания Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Но этого не произошло.

Тутберидзе и Плющенко не включены в Зал славы

Иронично, что эти два тренера идут рука об руку, хотя, надо признать, что их достижения всё же носят разный характер. Наши эксперты ждали, что Тутберидзе наградят почётным статусом за работу с одиночницами: несколько чемпионок и призёров Олимпиады — серьёзная заявка для включения в Зал славы. Тем временем Плющенко могли бы отметить как двукратного олимпийского чемпиона, причём сделать это в первую очередь, ведь Евгений прославил Россию гораздо раньше Этери.

Решение американской организации (Зал славы фигурного катания был основан в Колорадо-Спрингс в 1976 году. — Прим. «Чемпионата») вызвало недоумение у российских специалистов. Одной из первых за Этери и Евгения вступилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которую, к слову, саму включили в Зал славы в 2008 году за её тренерские успехи.

«Это неожиданно, потому что они оба достойны попадания туда. Как тренер я очень хорошо понимаю, насколько тяжёлая у них сейчас работа. Лично для меня попадание в этот список было одним из приятных результатов многолетнего труда.

Странно, что Женю Плющенко не отметили попаданием в Зал славы ещё за достижения в годы его профессиональной карьеры.

Считаю, что и его, и Этери Тутберидзе однозначно нужно включить в этот список. Они оба сделали для мирового фигурного катания достаточно, чтобы быть в этом ряду», — сказала Тарасова в беседе со Sport24.

Того же мнения придерживалась и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина:

«Плющенко и Тутберидзе не включили в Зал славы фигурного катания? Если честно, я никогда не понимала, по каким критериям туда попадают люди. Сама я являюсь членом Зала славы, но так и не разобралась в этом вопросе. Поэтому меня удивляет отсутствие в списке некоторых специалистов и спортсменов. Плющенко и Тутберидзе точно относятся к таким людям», — цитирует Роднину Sport24.

Ягудин есть, Плющенко — нет, Рудковская негодует

С Ириной можно согласиться относительно нелогичности некоторых принятых жюри решений. Наших соотечественников в Зале славы предостаточно, однако даже так не хватает нескольких сильных спортсменов. Например, кажется странным, что Алексей Ягудин был избран комитетом, а его соперник — нет.

Из топ-фигуристов разных лет включены в Зал славы были Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Артур Дмитриев, Наталья Мишкутёнок, Оксана Казакова, Елена Валова и Олег Васильев, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. Причём это было сделано в разные годы — не сразу после ярких выступлений спортсменов. Что уж говорить, если Николая Панина-Коломенкина «вспомнили» только в 2009 году!

Среди тренеров комиссия отметила достижения Тамары Москвиной, Алексея Мишина и Еленой Чайковской. Казалось бы, Этери Тутберидзе вписывается в этот ряд, а Плющенко — в группу фигуристов-рекордсменов. Но увы.

Такая ситуация не оставила равнодушной супругу Евгения — Яна Рудковская нашла причину невключения двукратного олимпийского чемпиона в список.

«Евгения Плющенко хотели включить в Международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Насколько я знаю, об этом действительно шёл конкретный разговор. Это было в 2022 году. Конечно, это огромная несправедливость. Надеюсь, что скоро она будет исправлена.

Евгений однозначно заслужил место в Зале славы. За последние 100 лет только у него есть четыре медали на четырёх разных Олимпиадах. Он доминировал на международной арене на протяжении четырёх циклов. Здесь даже не может быть никаких вопросов. Действующие российские фигуристы не просто так назвали его лучшим в истории с большим отрывом», — сказала она.

Пока что же и Плющенко, и Тутберидзе предстоит продолжить работу, и, возможно, в уже ближайшем будущем их результаты с юными воспитанниками заставят комиссию пересмотреть своё решение и оценить их вклад в фигурное катание.