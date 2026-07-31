Наши звёздные юниоры собрались покорять мир «Болеро»! Каким будет их дебют?

Костылева и Лазарев отправятся на Гран-при и сделают ставку на количество ультра-си. Могут ли постановки убить весь потенциал?

Старт сезона в фигурном катании для российских спортсменов в этом году будет особенным. Допуск от ISU на международные соревнования означает, что наши атлеты наконец-то смогут представить миру результаты нескольких лет работы на внутренней арене, и первыми, кто будет отстаивать честь страны, станут юниоры.

Огромная задача стоит перед звёздными одиночниками в лице Елены Костылевой и Льва Лазарева, которые являются хранителями традиций русской школы фигурного катания и делают ставку на большое количество ультра-си в программах.

Правда, невероятный технический запас не обеспечивает тёплый приём для Лены и Льва. Есть риск, что постановки Костылевой и Лазарева станут их слабым местом.

Костылева и Лазарев отправятся на этап Гран-при в Китай

Гран-при ISU в Китае стартует 20 августа. Именно на этом старте состоится дебют россиян после возвращения на международную арену, и вся ответственность ляжет на плечи наших юниоров. На турнире мы увидим Елену Костылеву, Льва Лазарева, Полину Шешелеву и Егора Карнаухова, а также Марию Фефелову и Артёма Валова.

Основное внимание, конечно, будет приковано к одиночникам, потому что именно у них есть все шансы попасть на подиум, пробиться в финал серии и уже там побороться за победу.

В пользу Лены и Льва играют два фактора: способности самих спортсменов и уровень их соперников. Костылева и Лазарев — юниоры, специализирующиеся на многооборотных прыжках. При желании ученица Евгения Плющенко способна продемонстрировать набор из шести ультра-си, в которые входят четверные тулуп и сальхов и тройной аксель. Воспитанник Сергея Давыдова же и вовсе в один прокат произвольной программы может включать до четырёх квадов, включая старшие — лутц и флип. А на тренировках Лев штурмует и совершенно «дикие» технические комбинации: прыгал и квад-лутц с трикселем, и флип в четыре оборота, делал 4+4 с лутцем и тулупом, а также приземлял лутц в четыре оборота в комбинации с каскадом флип-риттбергер.

Ничего подобного от конкурентов россиян ожидать не стоит. Ни японцы Даию Эбихара и Хаято Окадзаки, ни канадец Грейсон Лонг, ни Яньхао Дуэйн Ли из Новой Зеландии, ни Пэтрик Блэкуэлл из США не выглядят предельно опасными фигуристами — в силу меньшего запаса в технике. Это что касается Лазарева, а вот против Костылевой выйдут японки Каоруко Вада и Карин Миядзаки, вице-чемпионка США среди юниоров Анника Чао, китаянка Шусянь Цзинь и ещё несколько экс-россиянок. Очевидно, что с прыжковой точки зрения ни одна не сможет дать бой Лене при условии пиковой формы последней, но есть вопросы к постановкам наших юниоров.

Столь сложные для интерпретации программы могут нивелировать преимущество Лены и Льва.

Нашествие «Болеро»: в чём риски для Костылевой и Лазарева?

С постановками у Лены и Льва получилась интересная история — выбор фигуристов пал на одну и ту же тему — «Болеро» Мориса Равеля. Яркая экспрессивная музыка из «золотого фонда» — кажется, это идеальный выбор для того, чтобы впечатлить придирчивую зарубежную судейскую бригаду, которая совершенно не знакома со стилем талантливых спортсменов.

Однако в этом и кроется главная проблема. В последние годы заметна тенденция делать ставку на проверенные временем композиции при подготовке к важным стартам. Эта стратегия работает на взрослом уровне, когда фигуристы, используя свой соревновательный, житейский, а также технический и хореографический опыт, могут представить оригинальную интерпретацию всем известного сюжета. На юниорском же уровне сделать это гораздо сложнее, даже имея «штучную» программу.

«Болеро» — тема сложная с точки зрения эмоциональности, и есть сомнения, что Костылева и Лазарев смогут её прочувствовать, прожить на льду.

Сложности могут возникнуть и с физикой — вполне может не хватить «дыхалки». Даже если учесть, что у фигуристов под ритмичную музыку будут короткие программы, сохранить темп и чистоту исполнения будет невероятно сложно, а ценой ошибки станет развалившаяся визуально программа.

Логика в выборе «Болеро» в целом есть: чтобы не сильно нагружать Лену и Льва изучением нового материала, тренерские штабы обоих могли дать им готовое решение — музыку, под которую выступали уже десятки раз. Но смогут ли в таком случае запомниться Костылева и Лазарев?

В этом плане обещанный «Маленький принц» у Льва выглядит более перспективным, так как эта тема не так изъезжена, может быть более понятна Лазареву, при этом способна стать его визитной карточкой — новое амплуа фигуриста для российской публики и совершенно незнакомое для иностранной.

Как показывает практика, удачные постановки делают юниоров более конкурентоспособными во взрослых. «Ангел» Косторной, «Девочка на шаре» Валиевой, «Мать драконов» Трусовой — эти образы нетленны, и для Костылевой хотелось бы такого же. Остаётся надеяться, что Иван Букин придумал для Лены запоминающуюся хореографию, которая лишь подчеркнёт её харизму, а постановщики Лазарева включат драматический накал в его короткую программу, не превратив её в набор ультра-си.