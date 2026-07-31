Последний танец Клеопатры. Карьера Загитовой завершилась настоящей драмой!

Сейчас олимпийская чемпионка Алина Загитова в свои 24 года – телеведущая, продюсер ледовых шоу, самая настоящая фигуристка-селебрити. Её спортивная карьера, её победы на льду стали шикарным плацдармом для дальнейшей карьеры в медиа. С другой стороны, очень грустно, что спортивная карьера фигуристки оказалась такой короткой, а точка – такой смазанной.

Последним турниром для Алины Загитовой стал финал Гран-при в Турине в декабре 2019 года. Тогда во взрослые уже вышли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная – девочки, которые перевернули взгляд на женское одиночное катание, открывшие новую эпоху. И в этой новой эпохе Алине как будто не нашлось места…

«Чемпионат» продолжает цикл «Фигурные драмы» – а последний соревновательный прокат олимпийской чемпионки вышел именно таким.

Загитова попрощалась с публикой уже в короткой программе?

Вероятность попадания на пьедестал трио Трусова — Щербакова — Косторная была огромной – именно эти фигуристки взяли шесть из шести золотых медалей серии. Но при этом Загитова тоже продолжала бороться – на двух этапах серии она завоевала две медали и квалифицировалась в финал. Да, шансов на попадание в призы было не так много, но, как говорят, лёд скользкий – и чемпионке просто нужно было делать своё.

Алина Загитова Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Короткую программу в Турине Алина откатала блестяще, на 79,60 балла – в турнирной таблице она шла второй, сразу за Алёной Косторной с тройным акселем. Выступать Алине пришлось уже после мирового рекорда одногруппницы, но она не дрогнула и выдала отличный прокат. В том сезоне Загитова каталась под пронзительный вокал Ясмин Леви, под песню с названием «Я ухожу», которая оказалась пророческой.

Максим Траньков тогда отметил, что короткая программа в исполнении Загитовой стала украшением этого финала Гран-при, а Татьяна Тарасова подчеркнула, что теперь Алина каталась как взрослый человек – а ведь раньше была кроха в красном платье.

В день произвольной программы Алина вышла на тренировку и выдала чистый прокат – без элементов ультра-си ей очень нужна была стабильность и безупречность, ведь только так можно было цепляться за пьедестал. Казалось, ничто не предвещало беды…

После падения весь зал замер – и погнал Загитову вперёд

На произвольную программу Алина выходила сразу после Алёны Косторной. Та набрала немыслимые 247 баллов – и, по сути, на тот момент уже выиграла турнир, потому что перебить такой результат без квадов и тройного акселя было невозможно.

Фирменный каскад лутц — риттбергер фигуристка сделала, но с неуверенным выездом со второго прыжка – позже судьи нашли на нём большой недокрут с понижением базовой стоимости. Сразу следом Алина неудачно упала с двойного акселя, приземлившись на бедро. Было видно, что Загитовой непросто, – но впереди её ждала практически целая программа.

Алина Загитова в финале Гран-при в Турине Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Весь прокат «Клеопатры» получился, как говорят, в борьбе, фигуристка старалась не отдавать прыжки, но было видно, как ей тяжело. Слабины в непрыжковых элементах себе олимпийская чемпионка не дала – все вращения и дорожка были сделаны на четвёртый уровень и на огромные заслуженные надбавки, фигуристка очень старалась держать скорость и не уступать музыке. Только вот лишь два прыжковых элемента судьи отплюсовали; на повторах они увидели недокруты и оценка тут же поехала вниз. В итоге за технику Алина тогда получила чуть менее 58 баллов.

После провального проката Загитова снялась с показательных выступлений. «Мне очень жалко, что я не смогла выступить на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо за это», – заявила она перед гала-шоу.

Алина Загитова с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом после произвольной программы на ФГП-2019 Фото: РИА Новости

Позже Алина обратилась и к болельщикам, которые устроили большой флэшмоб в её поддержку: «Я видела ваши плакаты АLINA и российские флаги — это невероятно. Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд. Большое спасибо тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову, а также моей семье».

Вместе с тем прокатом Загитовой завершилась целая эпоха

Таких ошеломляющих прокатов в карьере Алины единицы. После неудачного дебютного ЧМ в Милане казалось, что всё ещё впереди, ведь она только-только выиграла Олимпиаду. После ЧР в Саранске выяснилось, что Алина выступала с сильным ожогом ноги, так что в каком-то смысле неудачные прокаты были объяснимы. После провала на ЧЕ в Минске все были уверены: Загитова соберётся и возьмет реванш на ЧМ, ведь именно этого титула не хватало фигуристке для «золотого шлема».

А вот после финала Гран-при, в котором произошёл такой ошеломляющий триумф юных девушек с ультра-си, за дальнейшую карьеру Алины было боязно. Весь пьедестал заняли юные спортсменки с элементами ультра-си – и даже с чистыми прокатами уровня ЧМ-2019 Загитова могла рассчитывать только на бронзу, да и то из-за ошибок Александры Трусовой, которая пошла на риск в обеих программах и сделала запредельное количество ультра-си.

Золотое трио Тутберидзе – Трусова, Щербакова и Косторная – на подиуме ФГП-2019 Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Новое поколение выносило конкурентов техникой – точно так же как юная Алина когда-то выносила техникой своих соперниц, делая все прыжки во второй половине произвольной. Чтобы выдерживать конкуренцию и побеждать снова, нужно было добавлять в технике, но были ли на это силы у организма?

На момент этого проката Алине было всего 17 лет. Кто знал тогда, что всего несколько дней спустя олимпийская чемпионка в эфире Первого канала объявит о приостановке спортивной карьеры…

Уже потом Этери Тутберидзе в одном из интервью прямо говорила – тот сезон должен был стать последним для Загитовой в спорте. «Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Вот это оскорбление… Ради них мы кого-то сливали. Да нет, мне кажется, мы максимально Алину провели. И уже осознавая, что вот всё, мы ей поставили программу Me Voy – «Я ухожу», чтобы она перед зрителями была честна. И опять нас обвиняли, зачем мы ей поставили такую программу «Я ухожу», если она хочет продолжать кататься», – заявила тренер.

С этим прокатом, по сути, ушла целая эпоха, благодаря которой фигурное катание в России стало мегапопулярным. Через пару недель после финала Гран-при случился и последний прокат Евгении Медведевой. Вряд ли Алина понимала тогда в Турине на сто процентов, что это её последние соревнования – и от того, наверное, вдвойне грустно, ведь честного и красивого прощания с публикой не получилось. А олимпийская чемпионка этого заслуживала.