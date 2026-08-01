Где продолжит карьеру Петросян после ухода от Тутберидзе? Обсуждаем возможных тренеров

Аделия Петросян неожиданно ушла из группы своего многолетнего наставника Этери Тутберидзе. При этом завершать карьеру фигуристка, судя по всему, пока не собирается. Как минимум из-за баллов в рейтинге, набранным благодаря выступлению на Олимпиаде в Милане, Петросян первой среди российских женщин претендует на участие в этапах серии Гран-при ISU сезона-2026/2027. В связи с этим возникает главный вопрос: где Аделия продолжит свою спортивную подготовку?

Совсем недавно появилась информация, что фигуристка не будет торопиться с выбором будущего тренера. Приоритет для спортсменки на ближайшее время — полностью залечить повреждение бедра, после чего она вернётся к полноценному тренировочному процессу. Уже сейчас Петросян рассматривает несколько вариантов, с кем захочет продолжить сотрудничество. В любом случае их не так много, но каждый выглядит по-своему логично.

Плющенко: громкий переход и максимум медийности

Первый вариант, который сразу приходит в голову, — академия Евгения Плющенко. Это самый громкий сценарий с точки зрения медиа. Любой анонс экс-фигуриста проходит ярко, а уж переход Петросян к двукратному олимпийскому чемпиону стал бы главной темой сезона ещё до его начала.

Плюсы понятны. У академии есть денежные ресурсы, свой лёд, шоу, в которых можно оттачивать свои навыки, и возможность собрать отдельную команду под спортсменку. Плющенко уже работал с фигуристками, которые уходили от Тутберидзе: Александрой Трусовой, Алёной Косторной, Вероникой Жилиной. Поэтому с такой ситуацией там знакомы.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

Для Петросян это мог бы быть хороший вариант, если ей нужны резкая смена обстановки и более индивидуальный режим. После тяжёлой Олимпиады, травм и публичных обсуждений результата со стороны бывших тренеров ей может понравиться формат, где она снова станет одной из многих.

Но минусы тут тоже очевидны. Переход к Плющенко сразу превратит её историю в новую серию противостояния с Тутберидзе. Вокруг Аделии будет ещё больше шума, а ей сейчас, возможно, нужен не громкий проект, а спокойная перезагрузка. К тому же спортивные результаты ушедших туда учениц Тутберидзе были очень разными, а у самого Плющенко уже есть своя прима — двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, которая совсем скоро появится на международной арене.

Навка и Соколовская: путь Валиевой может стать примером

Один из самых логичных вариантов — школа Татьяны Навки и группа Светланы Соколовской. Именно туда после ухода от Тутберидзе перешла Камила Валиева. Навка позже рассказывала, что была удивлена решением Камилы, но сама фигуристка объяснила его как взрослый и осознанный выбор. По словам Навки, Соколовская отличается от Тутберидзе «диаметрально противоположным подходом» к тренировочному процессу.

Для Петросян это важный аргумент. Если после Олимпиады ей нужна не новая гонка за ультра-си любой ценой, а более спокойная среда, Соколовская выглядит подходящим вариантом. Она уже работает с фигуристкой, которая прошла через тяжёлый разрыв с прежним штабом и большой психологический фон после Олимпиады.

Плюс у Навки есть сильная организационная база. Это не просто тренерская группа, а ещё одна школа с медийной и ресурсной поддержкой. Для спортсменки уровня Петросян это может быть важно: ей нужно не начинать всё с нуля, а быстро встроиться в рабочий процесс, поставить качественные программы у топ-хореографов и понять, готова ли она к полноценному международному сезону. Тем более и сама чемпионка Олимпиады в танцах на льду 2006 года говорила, что с удовольствием пригласит Аделию в своё шоу. А исходя из примера Валиевой, понятно, что где шоу — там и до полноценного перехода в школу недалеко.

Главный минус — конкуренция внутри самой группы. Там уже также есть основная ученица — Камила Валиева, ради результата которой работает вся команда. Если Петросян придёт туда, сразу возникнет сравнение двух бывших учениц Тутберидзе, которое можно закончиться в пользу более медийной и важной не только для спорта, но и для государства фигуры Камилы.

Мишин: сильная техника, но не самая спокойная ситуация

Если рассматривать переезд в Санкт-Петербург, первым на ум приходит заслуженный тренер России Алексей Мишин. Его школа ассоциируется с сильной прыжковой базой, вниманием к технике и умением, по примеру Елизаветы Туктамышевой, работать со взрослыми спортсменами. Для Петросян, которой нужно заново собирать форму после тяжёлого олимпийского сезона, такой вариант на бумаге выглядит логично.

Однако назвать его спокойной перезагрузкой уже не получится. Из группы Мишина недавно ушла Софья Муравьёва, а сам тренерский штаб сейчас явно делает акцент на Евгения Семененко — главного взрослого одиночника группы и одного из лидеров мужского катания в России. В такой системе Петросян точно не получила бы статус безусловного центра всей спортивной жизни.

Плюс остаётся вопрос, насколько Мишину вообще нужен такой переход. Петросян — фигуристка с именем, олимпийским опытом, травмами, большим медийным фоном и необходимостью быстро принимать решения по новому сезону. Это не точечная техническая консультация, а полноценный проект с высоким давлением, ради которого придётся заново перестраивать часть привычной рутины.

Поэтому вариант с Мишиным выглядит возможным только при чёткой договорённости: кто ведёт Аделию каждый день, кто отвечает за постановки, как будет выстроена работа с техникой и насколько тренерский штаб готов включиться именно в её карьеру. Без этого переход в Петербург может оказаться не спокойным новым стартом, а ещё одной зоной неопределённости как для спортсменки, так и для её нового тренера.

Рукавицын: взрослый подход, но не самый очевидный выбор

Ещё один петербургский вариант — Евгений Рукавицын. Его группа давно работает со взрослыми фигуристами, там умеют вести спортсменов не только через юниорский рывок, но и через длинную карьеру.

Для Петросян это могло бы быть интересно, если она хочет уйти от образа фигуристки из конвейера Тутберидзе и стать самостоятельной взрослой спортсменкой. В группе Рукавицына у неё было бы больше пространства для нового стиля, постановок и постепенного восстановления.

Но это менее очевидный вариант, чем Мишин. Рукавицын сильнее ассоциируется с мужским одиночным катанием, ведь под его руководством до сих пор катаются чемпион и вице-чемпион Европы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. Для Петросян, которой нужно быстро вернуться в борьбу на международном уровне, вопрос женской конкуренции и ультра-си и будет ключевым.

Алина Горбачёва Фото: РИА Новости

Федченко: есть прима Горбачёва и ещё более жёсткий подход

Вариант с Софьей Федченко тоже можно обсуждать, но он выглядит неоднозначно. С одной стороны, у неё уже есть сильная взрослая одиночница — Алина Горбачёва. Это значит, что в штабе понимают, как работать с фигуристкой уровня сборной.

С другой стороны, именно наличие Горбачёвой делает переход Петросян не самым очевидным. Аделия после ухода от Тутберидзе вряд ли захочет снова оказаться в ситуации, где нужно сразу делить внимание тренера с другой сильной одиночницей, которая не просто работает с тобой в одной группе, а даже живёт, путешествует и отдыхает вместе с тренером на постоянной основе.

Есть и ещё один важный момент — репутация самой Федченко как достаточно жёсткого в работе специалиста. В фигурнокатательной среде её воспринимают как тренера с очень требовательным, иногда даже более авторитарным подходом, чем у Тутберидзе.

Поэтому такой вариант вряд ли стал бы для Петросян спокойной перезагрузкой. Да, Федченко могла бы дать дисциплину, контроль и сильную конкурентную среду. Однако если Аделия уходит именно от давления, публичных претензий и ощущения, что прежняя система стала слишком тяжёлой, переход к ещё более жёсткому тренеру выглядит спорно.

Буянова, Царёва, Панова: московские варианты без громкого конфликта

Есть и более спокойные московские варианты: Елена Буянова, Анна Царёва, Светлана Панова. Это не такие медийные сценарии, как Плющенко или Навка, но именно поэтому они могут быть удобны. Они подойдут, если Петросян ищет не громкий бренд, а конкретного специалиста и более спокойный тренировочный режим. После Олимпиады и разрыва с Тутберидзе это может быть не менее важно, чем имя тренера.

Минус этих вариантов — вопрос масштаба. Петросян остаётся фигуристкой уровня сборной страны и первой потенциальной участницей международных стартов от России. Ей нужен штаб, который сможет не просто вести восстановление, а быстро вернуть её в борьбу с лучшими спортсменами мира.

А как вы считаете, кого было бы лучше выбрать Аделии Петросян в качестве своего будущего наставника?