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Как прошли закрытые прокаты юниоров: Костылева, Лазарев, какие программы показали фигуристы, Болеро

Костылева и Лазарев показали себя федерации. Они уже готовы покорять серию Гран-при ISU?
Анастасия Рацкевич
Костылева и Лазарев показали себя федерации
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Как прошли закрытые прокаты юниоров?

Новый сезон в фигурном катании уже стартовал! На будущей неделе состоится первый турнир серии «челленджер» Cranberry Cup International. Наших фигуристов на нём не будет, но это не повод для расстройства — ведь совсем скоро мы увидим российских юниоров на этапах серии Гран-при ISU! В Китай отправится по одному представителю в каждом из видов. А кто конкретно поедет — будет известно совсем скоро. Пока что наши юные звёздочки выступили на закрытых прокатах и показали федерации свои новые программы. Решение об окончательном выборе участников этапа в Сиане будет обнародовано совсем скоро, однако, по информации источников «РИА Новости Спорт», в Поднебесную поедут чемпионы последнего первенства страны. Как показали себя ребята и в какой форме они находятся?

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Костылева готова к первому международному титулу?

Среди девушек выбор для федерации действительно сложный — с одной стороны, талантливая и упорная ученица Евгения Плющенко. Елена Костылева уже известна всей стране и дважды становилась победительницей первенства России среди юниоров. 14-летняя фигуристка владеет элементами ультра-си и на прокатах наглядно продемонстрировала это публике.

В короткой программе, которая поставлена, на секунду, многократным чемпионом страны в танцах на льду Иваном Букиным, под музыку из «золотого» фонда фигурного катания — знаменитое «Болеро» — Лена показала каскад с тройным акселем. Выезд получился не самым удачным и даже вызвал негатив среди некоторых пользователей Сети. К тому же Костылева неожиданно сорвала сольный лутц. Впрочем, в произвольной программе юная фигуристка показала, что всё это было досадной оплошностью.

Над второй постановкой Лена работала с Ильёй Авербухом, и их творение уже выглядело добротно — насколько можно судить по отрывкам в соцсетях. В программе Костылева показала пока что только три ультра-си — два тройных акселя и четверной сальхов. И после такого трикселя хейтерам уже нечего было возразить. А сама фигуристка скромно отмечала, что три элемента повышенной сложности — для неё обычное дело:

«Для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп. Надо было просто себя настроить, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка», – сказала Лена в эфире Первого канала.

Елена Костылева и Евгений Плющенко

Елена Костылева и Евгений Плющенко

Фото: fsrussia.ru

С другой же стороны на глазах федерации себя во всей красе показала прекраснейшая София Дзепка. У неё поставлена безумно красивая короткая программа на музыку из балета «Раймонда», в которой фигуристка выглядит очень гармонично и легко. Над постановкой спортсменка работала с Ильёй Авербухом и Артёмом Федорченко. Разве что падение и потеря каскада в прокате немного смазали впечатление. Но это всё-таки начало сезона.

Произвольная у Софии также поставлена Артёмом Федорченко — образ был выбран очень нестандартный: Тринити под саундтрек из фильма «Матрица». В прокате Дзепка показала четверной тулуп и по набору ультра-си пока что уступает Костылевой. Да и форма у Лены сейчас выглядит лучше. Выбирать между столь талантливыми спортсменками непросто, у каждой из них есть свои сильные стороны. Но кажется, что ФФККР остановит свой выбор на ученице Евгения Плющенко.

И это с учётом того, что на прокатах выступала ещё одна фигуристка, владеющая ультра-си и представляющая группу Этери Тутберидзе, — Виктория Стрельцова. Она показала две новые программы: короткую на интересную аранжировку русских песен, произвольную – «Жар-птицу» Игоря Стравинского. Обе поставлены Георгием Похилюком. В первый день спортсменка исполнила тройной аксель с тройным тулупом, но сделала «бабочку» на лутце, а во второй — показала два квад-сальхова и триксель, однако сорвала тулуп. По мнению некоторых любителей фигурного катания, Вика заслужила право поехать на Гран-при. Но окончательное решение всё же за ФФККР.

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Лазарев повзрослел и не растерял ультра-си

Весь прошлый юниорский сезон Льву не было равных — он регулярно обыгрывал своего главного конкурента, Арсения Федотова. За межсезонье фигурист, которому уже 16 лет, заметно вырос и возмужал. И неудивительно, что на российских стартах спортсмен планирует кататься по взрослым. Об этом говорит его прыжковый набор в короткой программе, которая поставлена под всё то же «Болеро», — фигурист исполнил сложнейший каскад с четверным флипом и тройным тулупом, сольный квад-лутц и тройной аксель.

Произвольная у Льва поставлена Артёмом Федорченко в образе «Маленького принца». И тут Лазарев, конечно, снял все сомнения федерации, если таковые вообще были: пять четверных прыжков, два из которых — в каскаде. Столь сумасшедший набор выглядит достойным международной арены, так что здесь можно даже к гадалке не ходить — выбор очевиден. Но сбрасывать со счетом Арсения Федотова точно не надо.

Алексей Мишин и Арсений Федотов

Алексей Мишин и Арсений Федотов

Фото: fsrussia.ru

В межсезонье фигурист решился на масштабные перемены — покинул штаб Этери Тутберидзе и переехал в Санкт-Петербург ради тренировок у Алексея Мишина. Пока спортсмен привыкает к новой жизни и набирает форму, так что текущий контент, который очевидно уступает Льву, далеко не всё, на что способен Арсений. Однако на данном этапе Федотов всё же выглядит слабее Лазарева: короткая выглядит хорошо, а в произвольной — пока что три четверных и тройной аксель.

При этом сами постановки у фигуриста довольно интересные: короткая в стиле «крамп», произвольная – «Шербурские зонтики». Обе были поставлены всё тем же Артёмом Федорченко, который стремился показать публике «нового» Арсения:

«Задача была показать Арсения с новой стороны. И когда я выбрал музыку для короткой программы, то, если честно, было страшновато скидывать её Алексею Николаевичу. Я работал с ним раньше и думал, что он не согласится на такой вариант. Но оказалось наоборот. Мишин ответил: «Какая интересная музыка. Думаешь, вывезет?» И я сказал, что сделаем так, что вывезет», — отметил Федорченко в комментарии для ФФККР

Юношей-одиночников было всего двое — и прокаты для них на данный момент расставили все точки над «i». Но сезон длинный, а лёд скользкий — так что нам остаётся только гордиться нашими талантливыми парнями и болеть за них от всей души.

Полина Шешелева/Егор Карнаухов

Полина Шешелева/Егор Карнаухов

Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

Парные виды выглядят готовыми и яркими

Все три пары, которые выступали на прокатах в Новогорске, тренируются в группе Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина в школе Этери Тутберидзе. Но особое внимание вызывают, конечно же, двукратные победители первенства России среди юниоров Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Ребята оставили короткую программу с прошлого сезона, но поменяли заходы на элементы и подстроились под новые требования. А произвольную им ставили специалисты из группы Дениса Самохина. И, конечно же, про ультра-си не забыли и планируют исполнять их на протяжении сезона. Их пара и до текущего момента выглядела, пожалуй, самой яркой среди всех юниорских дуэтов. Поэтому важнее было не столь сделать выбор, сколько убедиться, что пара уже готова покорять международную арену. А для начала сезона Полина и Егор выглядели довольно мощно!

Таисия Гусева и Даниил Овчинников показали новые программы, которые им ставил Сергей Плишкин: короткую на индийские мотивы, произвольную — на композиции «Ночь на Лысой горе» Мусоргского и «В пещере горного короля» Грига. Также ребята признались, что пробовали четверной выброс на удочке. Так что отставать от более титулованных коллег по тренерской группе они не планируют. Полина Сажина и Алексей Белкин также продемонстрировали новые постановки: над короткой работали с Георгием Похилюком в новом для пары стиле: плавном, лиричном. Произвольную же ставил Сергей Плишкин — это будет очередная версия «Матрицы» с новыми интересными поддержками.

Победители первенства России в танцах на льду Мария Фефелова/Артём Валов подготовили к новому сезону необычный ритм-танец вместе с Алексеем Горшковым и Екатериной Рязановой. Произвольный паре ставил Бенуа Ришо. Сами фигуристы оценили свои прокаты хорошо, однако отметили, что ещё есть над чем работать — что неудивительно, ведь сейчас только август. Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову вальс в ритм-танце и танго в произвольном ставил Сергей Плишкин. Ученики Ирины Жук и Александра Свинина Зоя Пестова и Сергей Лагутов будут катать блюз и вальс в ритм-танце, а в произвольном – постановку на музыку балета Стравинского «Жар-птица».

Окончательный выбор участников Гран-при ISU в Сиане будет объявлен в ближайшие дни. По данным «РИА Новости Спорт», руководители федерации остались довольны тем, что увидели на прокатах в Новогорске — и, по их мнению, юниорская сборная готова покорять международную арену. Выбор был лишь в одной дисциплине, но и там произвольная программа всё показала наглядно. В какой именно — источник не уточняет, однако тут вполне можно догадаться. А нам остаётся лишь болеть за наших спортсменов и наконец-то порадоваться тому, что мы таки вернулись на международную арену!

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