«Тренер решил слить». Косторная и Двоеглазова заочно объединились в поддержке Петросян!

Уход Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе стал одной из главных сенсаций межсезонья, хотя официально выглядел довольно спокойно. Фигуристка поблагодарила штаб, отметив вклад в её карьеру Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, а также написала, что это решение далось ей непросто.

Но в соцсетях уже вторую неделю подряд в добрый расход участников события верят далеко не все. После новости об уходе Петросян появилось много роликов, где её историю сравнивают с ситуацией экс-ученицы и когда-то одного из фаворитов штаба Алёны Косторной. Главная мысль — обе фигуристки были нужны команде в сложный период, однако затем оказались за бортом.

Одна из подписей к ролику звучала так: «Pov: вы тянули свой штаб в сложное время, но вас слили ваши же тренеры». В другом видео формулировка была ещё прямее: «Когда ты тащила весь свой штаб, но твой же тренер решил тебя слить». Почему всё это вдруг всплыло?

Косторная, ушедшая от Тутберидзе со скандалом, поддержала Петросян

Сравнение с Алёной появилось не случайно — ведь она когда-то тоже была одной из главных фигуристок группы Тутберидзе. Косторная выиграла финал Гран-при, чемпионат Европы и в сезоне-2019/2020 выглядела сильнейшей одиночницей мира. Тогда все пророчили ей победу и на мировом первенстве, правда, впоследствии его отменили из-за ковида. А затем начались переходы: уход к Евгению Плющенко, возвращение, новый разрыв со штабом и дальнейший переход вообще в другую дисциплину — парное катание.

У Петросян другой путь, но похожий статус внутри группы. После олимпийского поколения Пекина именно Аделия стала главной одиночницей штаба Тутберидзе. Она выиграла три чемпионата России, поехала на Олимпиаду в Милане и была фактически главным лицом женского направления группы в период отстранения. Однако после шестого места на Играх ситуация резко изменилась.

В интервью Тутберидзе начала говорить о чувстве упущенных возможностей при работе с Аделией и отмечала, что у них «как таковой нормальной работы и не было». Глейхенгауз тоже отмечал, что шестое место Петросян — это «не тот результат, который хотелось показать»:

«Понятно, так складывался сезон — обстоятельства, травмы, сложности в подготовке — не было такого, что мы туда едем побеждать. Как ездили на предыдущие две Олимпиады — с полной уверенностью, что едем за золотом, а то и за всеми тремя местами. Здесь не было такого ощущения. Но желание и надежда всё равно у тебя всегда остаются, поэтому всё равно немножко разочарован тем, что не получилось показать тот уровень, который всё это время показывали. Это скорее про внутреннее тренерское ощущение, что не смогли подтвердить статус лучшей команды в женском одиночном на мировой арене».

Вкупе с этим появились новости о продолжающейся травме фигуристки, отсутствии программ на новый сезон, неполноценной подготовке и окончательной точке — решении Аделии уйти из штаба, в котором она проработала много лет.

Неожиданно на этом сложном фоне именно Косторная одной из первых фигуристов дала Петросян публичную поддержку:

«Сейчас я на связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Я думаю, что Аделия — сильная и классная спортсменка. Она обязательно реализует себя, она покажет себя с разных сторон. В общем, моя огромная поддержка. Я всеми руками и ногами буду её поддерживать всегда», — приводит слова Косторной StarHit.

Прямой критики Тутберидзе здесь нет. Но сама интонация важна: Косторная не просто формально пожелала удачи, а подчеркнула, что общается с Аделией, поддерживает и успокаивает её. Для фигуристки, которая сама проходила через громкий уход из «Хрустального», такая реакция считывается особенно заметно.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Из личного архива Косторной

Двоеглазова лайкнула ролик про «слив» Аделии

Затем в этой истории появилась Алиса Двоеглазова. Лайк фигуристки заметили на одном из роликов, где Петросян и Косторную сравнивали через формулировку о том, что спортсменку «слили» свои же тренеры. Естественно, сам по себе лайк — никакое не заявление. Кто из нас не ставил какие-то лайки или не делал репосты случайно! Но интересно, что у Двоеглазовой уже была история, когда её активность в соцсетях воспринималась как позиция.

После чемпионата России — 2026, где Алиса заняла второе место вслед за Петросян, она репостнула несколько роликов с критикой судейства. В одном из них было написано: «Судейство [надоело], нервов не осталось, бедные девочки. #алисачр26дляменя».

В другом видео утверждалось, что Двоеглазова чисто откатала короткую и произвольную программы на дебютном чемпионате России, однако ей не дали золото из-за завышения оценок соперницы. В похожих роликах встречались фразы: «Для судей и сейчас хороший прокат ничего не значит, если за ним не стоит нужная фамилия» и «реальное серебро с золотым отливом».

Алиса Двоеглазова Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

После этого Алисе пришлось объясняться. Она написала, что уважает судей и под репостами в соцсетях и слезами после проката не имела в виду ничего подобного: «Я с большим уважением отношусь к оценкам судей и своим соперникам. Большое спасибо им за интересную борьбу».

Теперь ситуация разворачивается иначе. Тогда фанатские ролики фактически противопоставляли Двоеглазову Петросян. Сейчас Алиса лайкает видео, где уже Аделию показывают пострадавшей стороной.

Официально Петросян ушла из штаба спокойно: без обвинений, без резких формулировок и без публичного конфликта. Появившуюся в некоторых источниках информацию, что она сообщила о своём решении покинуть группу по телефону, сама же девушка резко опровергла. По поводу цветов, которые уходящие традиционно дарят Тутберидзе, информация разнится. Но кажется, что это всё равно не так важно. Важно то, что вокруг решения Аделии сложился довольно странный фон, подчёркивающий, что даже для фигурнокатательной среды их расставание не кажется красивым и спокойным. Так ли это на самом деле? Со временем точно узнаем.