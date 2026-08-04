Трусова и Валиева хотят зажечь в Японии? Это их первый международный старт после Олимпиады

Нам тоже не верится — но российские фигуристы действительно вовсю готовятся к первому зарубежному турниру. На «челленджер» Cranberry Cup International наши заявляться не стали, но зато в Токио собрался практически весь пьедестал последнего чемпионата России. А ещё больше интереса к соревнованиям добавляет тот факт, что среди участников, согласно сообщениям СМИ, планируют оказаться Александра Трусова и Камила Валиева. Рассказываем последние подробности о турнире, который станет первым международным стартом для наших фигуристов с момента отстранения!

Звёзды сборной собрались в Японию

Хедлайнерами соревнований станут именно Трусова и Валиева — уж больно громкие имена у этих талантливых спортсменок. У каждой из них свой путь: за четыре года с момента их выступления на Олимпийских играх и последнего появления на международных стартах соответственно случилось многое. Саша вышла замуж и стала мамой, а Камила пережила долгое разбирательство в суде по допинговому делу и отбыла дисквалификацию. Но ещё в начале 2026 года обе вернулись на лёд, восстановили элементы ультра-си, показали себя на внутренних турнирах. И теперь хотят снова начать побеждать! Но их возможное участие — только вишенка на торте.

Среди прочих имён — практически весь пьедестал чемпионата России. Нет только Аделии Петросян, чьё будущее в спорте на данный момент туманно, и многократных чемпионов России в танцах на льду — Александры Степановой и Ивана Букина. По экс-ученице Тутберидзе, в принципе, ситуация ясна — Аделе явно нужна перезагрузка, ради которой она, вероятно, пока что ставит карьеру на паузу. Во всяком случае, у фигуристки на данный момент нет ни тренера, ни новых программ. А у Степановой и Букина просто другие намерения — пара ещё ожидает решения по нейтральному статусу и планирует начать международный сезон в Европе.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Но зато остальные победители и призёры последнего чемпионата России — в деле. И это не может не радовать, а также не вызывать зависть у тех, кто планирует поехать в Токио зрителем — они смогут увидеть столько звёзд за раз! Однако важно понимать, что состав на Kinoshita Group Cup пока что предварительный. Не у всех россиян из списка, который обнародован в телеграм-канале «Лапидарность», уже есть нейтральный статус. Но это не повод для беспокойства — с момента решения ISU мы уже на протяжении месяца наблюдаем, как наши спортсмены порционно получают заветный билет на международные статусы. Буквально вчера появилась новая информация о спортсменах, среди которых уже есть призёры последнего чемпионата России – это Марк Кондратюк и танцевальная пара Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Да и важно учитывать, что планы спортсменов — на то и планы, чтобы иметь свойство меняться. Вскоре после информации об участии в турнире в Японии Валиевой появился комментарий её тренера, Светланы Соколовской:

«В первый раз слышу про Японию. У нас на турниры другие планы», — приводит слова специалиста ТАСС.

Но, как мы прекрасно знаем, в фигурном катании возможно абсолютно всё. И ни в чём нельзя быть уверенными на 100%, даже если это опровергнуто тренером. Такие дела.

Почему россияне выбрали Японию?

О том, что наши спортсмены могут начать свой сезон именно в Токио, говорили уже давно самые разные источники. Но почему наши фигуристы сделали такой выбор? Во-первых, виза. Она бесплатная и не требует долгого и сложного оформления — в среднем делается за четыре дня, однако для своего спокойствия стоит заложить на её оформление около двух недель. Как и на шенген когда-то, да…

Во-вторых, сама специфика страны. Фигуристы очень любят выступать в Японии из-за уникальной атмосферы, преданности местных болельщиков и огромной популярности этого спорта. Японские зрители создают тёплую обстановку на аренах, одинаково поддерживая всех спортсменов — как местных, так и иностранных. Ну и ни для кого не секрет, что к нашим спортсменам местные любители фигурного катания всегда относились с особой теплотой.

Александра Трусова на турнире в Японии в 2019 году Фото: Toru Hanai/AP/ТАСС

А у некоторых наших звёзд, например, у той же Александры Трусовой, в Японии даже есть свой фан-клуб, который открылся ещё в 2021 году. Об этом сообщила сама фигуристка на своей странице в социальной сети. Ну и, конечно же, Русская ракета уже неоднократно говорила, как здорово выступать в Японии:

«Япония — особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева также неоднократно с теплотой отзывалась о Японии и говорила о большой любви местных жителей к нашим фигуристам:

«Японцы любят многих наших фигуристов. И это взаимно. Фигурное катание популярно в этой стране, наверное, немного больше, чем в России. После следующих Игр будет новый всплеск уже других девочек, хотя я и продолжаю сотрудничать с японскими компаниями — это очень приятные в общении люди», – приводит «Бизнес.Онлайн» слова фигуристки.

Единственный минус — это отдалённость страны. С учётом текущей ситуации прямых рейсов в Токио, увы, нет. Да и разница во времени по сравнению с Москвой составляет целых шесть часов. Но разве всё это проблема, когда ты едешь на первый и столь долгожданный международный турнир после отстранения?

Медали россиянам не гарантированы

При всем позитиве, который исходит от новостей, есть один нюанс, который важно учитывать и понимать всем — и спортсменам, и болельщикам. Наших фигуристов на международных стартах не было достаточно много времени. Судьи нас не знают (или не помнят). А это значит лишь то, что нам придётся доказывать, что мы действительно хороши. Всё-таки для этого россияне и начинают ездить по мелким международным турнирам — чтобы заработать судейское доверие и международный рейтинг.

Поэтому совершенно не стоит надеяться на полный пьедестал россиян во всех дисциплинах. И будет прекрасно, если наши ребята выиграют хоть какие-то медали. В конце концов, здесь уже будет важен именно международный опыт — ведь у кого-то его нет от слова «совсем». И это только первый шаг на пути к большим стартам и медалям. К тому же соперников у наших спортсменов будет предостаточно. У сборной Японии на этот турнир предварительно планируется достаточно сильный состав:

мужчины: Као Миура, Рио Наката, Сюн Сато, Сота Ямамото;

Као Миура, Рио Наката, Сюн Сато, Сота Ямамото; женщины: Ами Накаи, Монэ Тиба, Юна Аоки, Мао Симада.

Мао Симада Фото: Mauri Levandi/Imago/ТАСС

Чего только стоит сильнейшая юниорка последних лет Мао Симада, которая наконец-то вышла на взрослый уровень и явно захочет продолжать свою победную серию. Ведь среди юниоров ей не было равных! А среди мужчин ожидается выступление призёра Олимпийских игр в Милане Сюна Сато. Который даже с ошибками легко обошёл нашего Петра Гуменника. Так что задачка предстоит не из простых.

Но, повторюсь: всё это только первый шаг к нашему полноценному возвращению. Нам предстоит вернуть квоты на крупных турнирах, набрать международный опыт, чтобы вновь доминировать в мировом фигурном катании. А для этого нужно время и огромное терпение — как у самих спортсменов, так и у болельщиков. Наша задача — адекватно оценивать ситуацию и от всей души поддерживать наших фигуристов. Им придётся непросто, однако мы-то знаем, кто в мировом фигурном катании круче всех.

Предполагаемый список россиян, которые выступят на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup (Токио, Япония) 4-6 сентября 2026 года: