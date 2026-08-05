Год без Александра Гришина. Кто теперь отвечает за комментарий фигурного катания в России?

5 августа — грустный день. Прошёл ровно год со смерти Александра Гришина — одного из главных комментаторов фигурного катания в России. Для многих зрителей именно с его голосом ассоциировались крупнейшие турниры последних лет, прокаты олимпийских чемпионов и победы российских фигуристов.

Гришин погиб в начале августа 2025 года. После этого российское фигурное катание осталось без человека, который много лет сопровождал главные старты и стал частью трансляционной культуры этого вида спорта. Его называли «голосом фигурного катания» не случайно: он знал спортсменов, тренеров, программы, элементы, контекст и умел говорить о прокатах так, чтобы его понимали не только специалисты.

Поэтому вопрос о замене Гришина с самого начала звучал очень болезненно. Первому каналу нужно было продолжать показ турниров, несмотря ни на что. Однако найти человека, который займёт место у микрофона, было уже не так легко. Ведь речь шла не только о функции комментатора, но и о доверии зрителей, спортсменов и всего фигурнокатательного сообщества.

Соловьёв стал главным голосом, а рядом появились эксперты-фигуристы

После смерти Гришина Первому каналу пришлось заново собирать комментаторскую команду. Обсуждались разные варианты: бывшие фигуристы, молодые эксперты, возможное возвращение Татьяны Тарасовой. В итоге выбор сделали в пользу Василия Соловьёва.

Он уже работал в фигурном катании до 2014 года и много лет комментировал вместе с Тарасовой. У него большой телевизионный опыт, в том числе олимпийский. Но возвращение всё равно выглядело непростым: за 10 лет без активной практики в фигурном катании поменялись спортсмены, правила, технический набор и сама среда.

В эфире Соловьёв занял скорее позитивно-нейтральную позицию. Он представляет спортсменов, объясняет темы программ, говорит о красоте прокатов и старается держать общий тон трансляций в привычной для Первого канала манере. При этом часто отдаёт пространство экспертам — Анне Щербаковой, Михаилу Коляде, Алексею Ягудину, Максиму Транькову, Алексею Тихонову, Никите Кацалапову и другим.

Именно специалисты-фигуристы заметно изменили эфиры. После ухода Гришина комментарий стал более коллективным. Если раньше зрители чаще слышали устойчивую единицу — Гришина, то теперь трансляция строится вокруг сочетания ведущего комментатора и бывших спортсменов, которые разбирают технику, уровни, недокруты, хореографию и эмоциональное состояние спортсменов.

Так кто же присоединился к комментаторскому цеху?

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова стала самой мягкой из экспертов. Она может отмечать недокруты, усталость или нервное исполнение, но почти всегда добавляет позитивный контекст: прогресс, удачные элементы, сложность программы, перспективу на сезон. Такой стиль не всем нравится, однако он хорошо вписывается в общий тон Первого канала.

Бронзовый призёр чемпионата мира Михаил Коляда оказался одним из самых удачных новых лиц в комментаторской бригаде — человек, из которого было крайне сложно вытащить слово в микст-зоне, буквально раскрылся с новой стороны. У него спокойный голос, понятная техническая экспертиза и умение объяснять элементы без лишней резкости. При этом он не всегда ограничивается комплиментами: если программа развалилась, Коляда может сказать об этом прямо. Самый заметный пример — его жёсткий комментарий по прокату Егора Рухина, которому он сам ставил программу.

Олимпийский чемпион 2006 года Алексей Ягудин, наоборот, стал самым критически настроенным экспертом в эфире. Он чаще других спорит с судейскими решениями, обращает внимание на недокруты, падения, ошибки корпуса и потерю уровней. В какой-то момент его роль стала почти очевидной: если Щербакова сглаживает, Коляда спокойно объясняет, то Ягудин говорит резко и часто берёт на себя функцию злого полицейского.

Остальные эксперты разбирают свой профильный вид. Как всегда, резкий Максим Траньков откровенно и по делу говорит о проблемах парного катания, а Алексей Тихонов сглаживает эти углы и, наоборот, ищет плюсы. Никита Кацалапов делает большой акцент на технике в танцах на льду, а Елизавета Худайбердиева и Софья Качушкина больше восхищаются успехами тех, кто совсем недавно катался вместе с ними.

Максим Траньков и Василий Соловьёв Фото: РИА Новости

В итоге после ухода Гришина у Первого канала появилась не одна прямая замена, а целая система. Первый год её работы показал неплохие результаты и дал возможность практически каждому зрителю найти комментатора себе по душе. Другой вопрос, что тренировались все исключительно на российском сезоне. Впереди нас ждут международные старты, а значит, появится иной уровень ответственности.

Гришина продолжают вспоминать спортсмены и болельщики фигурного катания

При всех изменениях главный вывод за прошедший год очевиден: Гришина не заменили в прямом смысле. Его место у микрофона заняли другие люди, но память об Александре не угасает.

Прошлой осенью Первый канал и Федерация фигурного катания России организовали вечер памяти Гришина. Фигуристы выступали безвозмездно, а собранные средства направили на помощь его семье. Каждый номер сопровождался записью голоса комментатора — поэтому в зале снова звучали фразы, с которыми зрители привыкли связывать главные прокаты российских спортсменов.

На лёд вышли Александра Трусова, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Алина Загитова, Евгения Медведева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие фигуристы. Камила Валиева, в то время отстранённая из-за допинга, представила номер «Танцы на стёклах» в записи. Дмитрий Алиев, в то время болевший туберкулёзом, подготовил видео, в котором прочитал стихотворение Юрия Левитанского «Всё проходит в этом мире».

На вечере звучали и слова коллег. Максим Траньков вспоминал, что Гришин дал многим спортсменам после завершения карьеры возможность попробовать себя на телевидении. Евгения Медведева назвала его не просто голосом фигурного катания, а голосом побед, поражений и всего, к чему стремились спортсмены.

Особенно тяжело потерю восприняла Татьяна Тарасова, много лет работавшая с Гришиным в паре. Она говорила, что они почти не расходились во мнениях и одинаково видели, что в прокате хорошо, а что плохо. Её фраза «замены ему нет» стала, наверное, самым точным определением того, как фигурнокатательное сообщество восприняло уход Александра.

Отдельно к зрителям обратилась супруга комментатора Анастасия Гришина. Она поблагодарила федерацию, Первый канал, фигуристов, зрителей и всех, кто поддерживал семью после трагедии. По её словам, этот вечер был не только памятью об Александре для болельщиков, но и памятью сыну о папе.

Завершилось шоу общим выходом фигуристов со свечами. Этот вечер стал не просто мемориальным мероприятием, а напоминанием, какое огромное место Гришин занимал в российском фигурном катании.

Прошёл ровно год. И память о Гришине живёт и будет жить дальше. В годовщину со дня смерти одной из первых к нему обратилась всё та же Татьяна Тарасова. В социальных сетях она выложила коллаж своих фотографий с комментатором и подписала их: «Помним. Любим. Скучаем. Год без Саши».