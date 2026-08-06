Сыну Трусовой уже год! А сама Александра вернулась и вовсю готовится войти в новый сезон

Александра и Макар Игнатовы впервые стали родителями в августе прошлого года. У пары родился сын Михаил — весом 3450 г и ростом 52 см. О рождении ребёнка фигуристы сообщили в соцсетях в тот же день, а спустя несколько дней Александра раскрыла имя малыша:

«Михаил. 06.08.2025. Мы тебя очень ждали», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Для Александры это стало началом новой главы. Фигуристка называла день рождения сына самым необычным и счастливым в своей жизни.

«Передать ощущения словами невозможно, поэтому просто скажу, что это был самый необычный и в то же время самый счастливый день в моей жизни. Привести в этот мир нового человека не так просто, как кажется, но все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки», — писала Саша.

Макар тоже делился эмоциями после рождения сына: «Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий… Это самый счастливый день», — признавался Игнатов.

Уже 10 августа Александра с малышом выписалась из клиники. А дальше поклонники начали следить не только за спортивной карьерой Игнатовой, но и за тем, как растёт маленький Михаил — ведь Саша с большой любовью делилась большими и маленькими успехами сына со своей аудиторией.

Первый месяц: колики, сон на руках и первые изменения

Первый большой пост о сыне Александра опубликовала, когда Михаилу исполнился месяц. Трусова признавалась, что время пролетело очень быстро, а сама она ещё не до конца осознала, что больше не беременна.

«Сегодня Мише исполнился месяц. Этот месяц пролетел слишком быстро, я в шоке… Кажется, до сих пор не успела осознать, что больше не беременна. Но несколько любопытных наблюдений у меня накопилось», — писала фигуристка.

Александра Игнатова празднует первый месяц сына Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Главным открытием месяца для неё стало то, как быстро меняется ребёнок. По словам Александры, Миша заметно подрос, изменился даже его взгляд — он стал более осмысленным.

При этом первые недели оказались непростыми. Проблему коликов семье почти удалось решить, но появилась новая сложность — Михаил хотел спать только на руках: «Самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Проблему коликов мы почти решили, но Миша оказался изобретательным — теперь он хочет спать только на руках», — рассказывала Трусова.

Два месяца: улыбки, «агу» и первая победа со сном

К двум месяцам Михаил уже заметно изменился. Александра опубликовала снимки с сыном в белом плюшевом комбинезоне и написала: «Мише два месяца! И он очень сильно вырос!»

Она рассказала, что мальчик стал улыбаться в ответ на улыбку, иногда отвечать на «агу» и внимательно смотреть в глаза. По словам фигуристки, он всё больше осознавал происходящее вокруг и уже точно разобрался, кто мама, а кто папа.

К этому моменту Миша увереннее держал голову, пытался ползти и начал засыпать сам, без укачивания. «Это, честно, победа. Всего несколько дней, но я уже очень рада!» — признавалась Александра.

Отдельной частью семейной жизни стали собаки Трусовой и Игнатова. По словам Саши, они обожали малыша и постоянно пытались облизать ему руки и ноги. Родители, конечно, не разрешали, но отмечали, что любовь у «хвостатых нянек» настоящая.

Три-четыре месяца: режим сна, перевороты и «маленький птеродактиль»

К трём месяцам в семье Игнатовых произошло важное изменение — у Михаила появился режим сна: «Пишу об этом и сама не верю… Самое важное изменение в нашей жизни за последний месяц — у Миши появился режим сна (и у нас даже получается его соблюдать). Нам говорили, что раньше трёх месяцев выстроить режим сна не получится, но Миша доказал обратное. Сейчас он уже может проспать ночью около пяти часов!» — рассказывала Александра.

Осознанности у Михаила тоже становилось больше: он следил взглядом за родителями, когда они проходили мимо люльки.

В четыре месяца Миша освоил новое умение — научился переворачиваться. После этого он сразу поставил перед собой новую цель и начал пытаться ползать: «Пока что не получается, и от недовольства он кричит, как маленький птеродактиль. Не будем говорить, в кого это он пошёл», — шутила Игнатова.

Александра Игнатова празднует четыре месяца сына Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Тогда же Миша стал громко и выразительно смеяться. А родителям пришлось привыкать к новому графику, ведь сын перешёл на три сна вместо четырёх, и свободного времени у Александры и Макара стало меньше.

Пять-шесть месяцев: попытки ползать, прикорм и собственный канал

К пяти месяцам Михаил уже «тренировался» вместе с родителями — учился ползать. Правда, сначала лучше всего у него получалось двигаться назад, чем вперёд. «Цели у него амбициозные», — писала об этом Александра.

В том же посте Игнатова призналась, что в быстром взрослении сына есть что-то грустное, ведь ещё недавно Миша впервые улыбался родителям, а теперь уже «самостоятельно записывает кружочки». Постепенно малыш стал появляться и в ледовых шоу. Александра рассказывала, что сыну нравилось наблюдать за фигуристами, декорациями и особенно – за большим экраном.

Тогда же родители начали вводить прикорм. Миша пробовал овощи, фрукты и каши, а Александра и Макар наблюдали, что ему нравится больше.

Александра Игнатова празднует шесть месяцев сына Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

К полугоду Миша уже учился ползать на четвереньках и пытался садиться, подтягиваясь руками за стульчик во время кормления. В рацион начали вводить мясо, хотя процесс шёл с переменным успехом.

Семь-восемь месяцев: сидит, ползает и встаёт у опоры

К семи месяцам новостей у семьи стало ещё больше. Михаил научился самостоятельно сидеть и ползать на четвереньках. Следующей целью стало умение вставать. «Лучше всего у него получается падать, поэтому теперь он постоянно в защитном рюкзаке. Манеж уже не спасает, отвернуться нельзя ни на минуту...» — рассказывала Игнатова.

Собаки по-прежнему оставались рядом. Особенно Миша подружился с Дымом. По словам Александры, они вместе пытались устроить «подкоп» в манеже с двух сторон.

В этом возрасте сын стал сильнее реагировать на звуки: резкие и громкие его пугали, а на плач других детей он реагировал особенно остро. Также Михаил начал требовать больше внимания мамы.

К восьми месяцам Миша научился стоять, держась за опору. Но только опорой ограничиваться не хотел и регулярно пытался вставать самостоятельно — иногда ещё и с игрушками в руках. «В очередной раз убеждаюсь, что страх падений появляется у людей только во взрослом возрасте», — шутила Александра.

Александра Игнатова празднует восемь месяцев сына Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Манеж к тому моменту окончательно перестал быть главным местом для игр. Михаилу стало интереснее ползать по всей квартире, а родители начали задумываться о замках на шкафы.

9-10 месяцев: первый зуб, путешествия, танцы и первое слово

В девять месяцев Миша научился стоять самостоятельно — пока максимум около 10 секунд. Также он уже хорошо ходил, держась за руки взрослых или за опору.

В этот период у малыша появился первый зуб, а второй был уже на подходе. Из-за этого, по словам Александры, ему стало необходимо тянуть в рот всё подряд. Особый интерес он начал проявлять к еде родителей. К тому моменту Саша призналась, что завершила грудное вскармливание и начала постепенно переводить сына с молока и смеси на обычную еду.

Девятый месяц получился насыщенным и в плане поездок: восемь перелётов, тысячи километров, новые города и первая новая страна в «послужном списке» Миши. «Мишаня уже по праву может считаться опытным путешественником, жаль только, бонусную карту на него завести нельзя», — писала Игнатова.

В 10 месяцев Михаил стал ещё увереннее стоять — его рекорд без опоры составил 20 секунд. Он начал ходить, держась за Александру одной рукой, а иногда даже делал несколько самостоятельных шагов — разумеется, под контролем родителей.

Ползал Миша уже почти профессионально. Коробки, чемоданы и даже лестницы он использовал как скалодром. Плавание тоже дало результат, ведь с кругом Михаил чувствовал себя в воде уверенно.

Александра Игнатова празднует 10 месяцев сына Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

К этому возрасту он начал танцевать под любимые песни, махать рукой на «привет-пока» и, по мнению Александры, сказал первое слово. «Разумеется, это было слово «мама» — с его любовью сидеть у меня на руках никто даже не удивился», — писала Игнатова.

11 месяцев: первые шаги, беговел, футбол и день рождения в Китае

В 11 месяцев главным достижением Михаила стали первые шаги. «Главное достижение месяца — Миша научился ходить! Всё ещё не слишком уверенно и на небольшие расстояния, но держится на ногах он уже хорошо. Каждый раз, когда я это вижу, удивляюсь, потому что он как будто ещё вчера недовольно кричал из-за того, что у него не получается ползать», — рассказывала Александра.

Кроме ходьбы, у Миши появились новые развлечения. Он начал осваивать беговел и учиться играть в футбол. Родителям стало легче с укладыванием — Михаил начал засыпать сам, пока Александра просто лежит рядом.

С едой проблем тоже не возникло. По её словам, сыну нравится практически всё, поэтому во время ужинов вне дома ему уже можно заказать что угодно.

Первый день рождения: ходит, путешествует и уже играет в догонялки

6 августа 2026 года Михаилу Игнатову исполняется год. Александра по традиции подвела итоги месяца, однако на этот раз пост получился не только про новые умения сына, но и про весь первый год материнства. «Вот уже год как у нас есть Миша, а мы есть у него!» — написала фигуристка.

Игнатова призналась, что ей сложно подобрать слова, чтобы описать любовь к сыну. По словам Александры, она почему-то была уверена, что первой у неё родится дочь, но теперь очень благодарна, что у них с Макаром появился именно сын. «Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире», — написала Саша.

Отдельно фигуристка поблагодарила Макара, маму, родных и друзей, которые помогали семье в течение этого года. Игнатова отметила, что трудные моменты в материнстве тоже бывают, но рядом всегда была большая семья, готовая прийти на помощь.

За год Миша сильно изменился. Александра написала, что он уже «самостоятельный человек»: уверенно ходит, знает, чего хочет, и с интересом путешествует по разным странам. Отдельно Трусову удивило, что у сына уже появились фанаты. По её словам, когда она спрашивала у организаторов поездки в Китай, куда во время дня рождения сына семья уехала на шоу, где можно купить шарики и всё для праздника, а ей ответили, что уже подготовились. «Очень радостно осознавать, что твоего сына любит столько людей просто за то, что он есть», — призналась Александра.

Александра Игнатова празднует первый день рождения сына Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

К первому дню рождения у Михаила появились и новые умения. Теперь он не только пинает мячик, но и ловит его, начинает включаться в игры с другими людьми и уже играет с родителями в догонялки — со смехом уползает, когда слышит слово «догоню».

Игнатова также рассказала, что Миша понимает всё больше слов. Сам он пока не говорит, но уже учится выражать свои желания. Родители с переменным успехом приучают его к горшку, и, по словам Александры, серьёзные подвижки уже есть. Ещё у Михаила вырос новый зуб, а три следующих — на подходе.

Первый год жизни сына Игнатовых завершился не только праздничными шариками в Китае, но и большим семейным итогом. За 12 месяцев Миша прошёл путь от новорождённого малыша до ребёнка, который ходит, путешествует, играет с родителями, узнаёт мир и уже собирает вокруг себя внимание болельщиков. А его мама успешно справляется со своей ролью, да ещё и успевает совмещать её со спортом и медийной активностью.

Совсем скоро мы вновь увидим Александру на соревновательном льду! А пока порадуемся её семейному счастью.