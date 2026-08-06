Бойкова и Козловский выбрали хореографа олимпийских чемпионов. Агенауэр создаст им шедевр?

Действующие чемпионы страны в парном катании уже успели сделать анонс своей новой произвольной программы: её Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому поставили ещё в мае Албена Денкова и Максим Ставиский. А вот короткая у ребят ещё не готова. А планы на неё у пары были по-настоящем грандиозные. Оказалось, что для постановки Саша и Дима обратились к зарубежному специалисту — Ромэну Агенауэру. Французский хореограф является одним из из ключевых тренеров и постановщиков в Академии в Монреале. Чего ждать от сотрудничества одного из лучших постановщиков в мире танцев на льду с нашей топовой спортивной парой?

Неделя на постановку

Александра и Дмитрий хотели оставить в секрете свою работу с Агенауэром по понятным причинам. Однако их визит в Монреаль не оказался незамеченным, и коллеги-журналисты раскрыли истинную причину приезда пары. Как сообщила у себя в телеграм-канале «Всем лутц!» журналист Майя Багрянцева, Бойкова и Козловский приехали для постановки короткой программы. Всего пара пробудет в Канаде неделю.

«Хотели немного повременить с этой новостью… Но раз уже раскрыли все карты, то, да, сейчас мы находимся на постановке короткой программы в Монреале. Безумно рады возможности поработать с одной из лучших школ в мире над нашей программой, получить новые знания и навыки», — сообщила Александра на своей странице в соцсетях.

Времени на постановку более чем достаточно — как известно, поставить программу в фигурном катании можно и за пару дней. Гораздо больший срок займёт её вкатывание: «чистка», доработка и как следствие — уверенное исполнение. Вот этот процесс уже может идти неделями и даже месяцами. Но до ближайшего старта у Бойковой и Козловского ещё время есть: по информации источников «РИА Новости Спорт», Александра и Дмитрий планируют выступить на Kinoshita Group Cup в Токио, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

Также стоит отметить, что трёхкратные чемпионы России уже далеко не первые российские фигуристы, которые обратились для постановки программы к зарубежному хореографу. В межсезонье наши спортсмены работали с такими специалистами, как Бенуа Ришо, Флоран Амодио, Ше-Линн Бурн. Программами от иностранных специалистов радовать публику будут Александра Трусова, Камила Валиева, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Мария Фефелова/Артём Валов — и это только те, о которых мы знаем.

Хореограф чемпионов

Агенауэр известен по работе с лидерами мировых танцев на льду – двукратным олимпийским чемпионом Гийомом Сизероном и двумя его партнёршами – Лоранс Фурнье Бодри и Габриэлой Пападакис, трёхкратными олимпийскими чемпионами Тессой Вирту и Скоттом Мойром. Именно Ромэн создал такие шедевры, как произвольный танец Габи и Гийома To Build a Home, который стал настоящим манифестом нового времени в фигурном катании, их олимпийские постановки, которые принесли французскому дуэту золото Олимпиады в Пекине. С программами Агенауэра к триумфальному золоту Игр в Пхёнчхане пришли Тесса Вирту и Скотт Мойр. И это лишь малая часть его творений.

При этом Ромэн никогда не планировал становиться хореографом и начинал с чисто тренерской деятельности — работал с танцевальными парами. А параллельно успел набраться опыта у специалистов по балету, современному танцу и прочим направлениям:

«Я начал тренировать и ставить программы в 1997-м, вскоре после окончания любительской карьеры. Никогда не мечтал работать хореографом! За время карьеры я поработал со многими тренерами и танцевальными педагогами: по классическому балету, контемпу и так далее. Помню педагога по современному танцу Доминик Одан [Dominique Audin], с которой мы много занимались творческой работой. Эта работа очень помогла мне в дальнейшем, когда я начал тренировать и ставить программы», – признался Агенауэр в интервью Sports.ru.

Ромэн Агенауэр Фото: РИА Новости

Также важно отметить, что у французского специалиста довольно интересный подход к работе: он представляет себя доктором, который буквально ставит диагноз своим спортсменам. Ромэн в процессе постановки ищет баланс, в котором фигурист сможет показать свои самые сильные стороны и скрыть недостатки.

«Когда я только начинаю работать с парой, то всегда нахожу одни проблемы, и мне всегда кажется, что пара выглядит не очень. Я немного похож в этом плане на доктора, который ставит диагноз своим пациентам: ты не можешь двигаться, не можешь танцевать, не можешь держать партнёра, и так далее. Задача заключается в том, чтобы найти тот баланс, при котором одновременно используются твои сильные стороны и прячутся недостатки. В процессе такого поиска я всегда держу в уме происхождение и культурные ценности своих фигуристов. И многому учусь сам!» – добавил специалист.

Пока сложно предположить, что получится у Ромэна с Бойковой и Козловским — всё-таки он специализируется на танцевальных дуэтах. Но в любом случае это будет что-то новое для Саши и Димы, которые не боятся никаких экспериментов и любят удивлять публику яркими программами.