Что будет с Петросян и как вернутся россияне? 5 интриг нового сезона в фигурном катании

Постолимпийский сезон в фигурном катании наступает семимильными шагами! До возвращения россиян на международные старты осталось две недели – уже 20 августа в Сиане стартует юниорская серия Гран-при ISU. Взрослые начнут свой путь в серии «челленджеров» менее чем через месяц – на турнир в США никто из россиян не отправился, зато в Японию показать себя поедут лучшие из лучших.

Предыдущие четыре года к сентябрю спортсмены только-только выходили на прокаты – программы и костюмы ещё дорабатывались, кому-то вообще приходилось всё менять после судейских отзывов, полный контент совсем не требовался… А сейчас наши фигуристы должны быть во всеоружии. С другой стороны, они все так долго этого ждали, что нынешние хлопоты им нипочём – главное, что появилась возможность наконец-то показать себя миру.

Что подарит нам этот уникальный сезон? Каким получится возвращение россиян на международную арену и чьего камбэка ждут больше – Александры Трусовой или Камилы Валиевой? Как допуск повлияет на наши внутренние старты? «Чемпионат» собрал мнения экспертов по всем животрепещущим вопросам!

Как сложится для российских фигуристов первый за долгое время международный сезон?

Обычно постолимпийский сезон проходит для многих фигуристов расслабленно – все восстанавливаются после Игр, пробуют что-то необычное в музыке или хореографии, экспериментируют с контентом… Но для российских фигуристов наступающий сезон едва ли не важнее олимпийского.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник стали первыми ласточками в прошлом году Фото: РИА Новости

Наконец-то появилась возможность показать себя на международной арене, причём не только юниорам, но и взрослым. Нужно набирать рейтинг, возвращать квоты и показывать, что за четыре года фигурное катание в России не просело.

Алёна Леонова вице-чемпионка мира — 2012 «Ожидания от возвращения, наверное, приятные. Всё-таки все соскучились, все будут рады видеть российских спортсменов на международных стартах. Российские фигуристы, особенно юниоры, для меня сильнейшие в мире на данный момент. В первую очередь ждём возвращения юниоров, надеемся, что они займут самые высокие места. Дальше потихоньку будем ждать и возвращения взрослых спортсменов, которые начнут вливаться в мировой топ. Думаю, у них это получится».

Илья Авербух серебряный призёр ОИ-2002 «Наши ребята будут выступать! И это замечательно. У нас хорошая команда, и будем болеть за них и желать им удачи. Я думаю, все окрылены этой возможностью выступать на международных стартах. Очень долго её ждали. Большая работа была проведена федерацией, чтобы удержать уровень, очень высокий уровень нашей команды. Считаю, что мы вправе ожидать сразу достаточно высоких результатов, если ребята будут кататься по своим силам. Уверен, что они быстро вернут себе лидерство в юниорском спорте».

Есть ли прямо сейчас у сборной России очевидные лидеры?

За четыре года отстранения в российском фигурном катании многое изменилось – лидеры делали паузы, кто-то всё-таки завершил карьеру, а кто-то, наоборот, успел за это время сделать себе имя и поближе подобраться к пьедесталу. Можно ли уже сейчас назвать топ-1 в каждом виде, на которых мы будем рассчитывать на международных стартах?

Катарина Гербольдт тренер по фигурному катанию, бронзовый призёр ЧР-2009 «Наверное, в парном катании у нас остаются два безусловных лидера – это Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду тоже безусловные лидеры – Александра Степанова и Иван Букин. Что касается девушек, первая пятёрка, может быть, даже и больше – абсолютно конкурентоспособные на международной арене. Одиночники очень подтянулись за то время, пока мы не выступали, и тоже огромная борьба была на чемпионате России за попадание в сборную. Все знают, откуда эти ребята, так или иначе они будут защищать честь нашей страны, у нас очень сильная сборная. Уверена, все ребята достойны, и они справятся, в первую очередь с психологической составляющей».

Аналогичного мнения относительно лидеров сборной придерживается и Алёна Леонова: «Для меня, наверное, в танцах это Александра Степанова и Иван Букин, в парах, судя по прошлому сезону, это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – думаю, что они не будут снижать планку, наоборот, будут бороться. В остальных видах сложно выделить».

По первой подтверждённой информации, уже на «челленджере» в Японии в начале сентября мы увидим лучших из лучших – планируются выступления и сильнейших одиночников ЧР-2026, и пар, и танцоров, а в женском турнире мы ждём возвращения Александры Трусовой! Фигуристка уже снялась с шоу Ильи Авербуха в Краснодаре, которое должно пройти как раз в даты турнира.

Что станет с нашими внутренними соревнованиями – грозит ли им падение интереса?

После отстранения российские турниры получили ту финансовую и информационную поддержку, которой не было ранее. Этапы Кубка России превратились в серию Гран-при, переместились, где это возможно, на арены клубов КХЛ, участники начали получать приличные призовые. Сейчас лидеров начнут отправлять на международные старты – и пока непонятно, как будут выглядеть старты внутренние.

Александр Энберт серебряный призёр ОИ-2018 в командном турнире Я жду всплеска мотивации у спортсменов, а также роста зрелищности наших турниров. Не думаю, что внимание к нашим стартам снизится из-за допуска к международным соревнованиям. Во-первых, у нас сейчас очень много спортсменов, которые классно катаются и показывают красивое фигурное катание. На это всегда приятно смотреть, независимо от того, выступают они только у нас или у нас и где-то ещё. Во-вторых, долгое отсутствие на международных турнирах позволило нашим спортсменам выйти на новый уровень.



Жду, когда россияне встретятся на одной арене с призёрами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Был маленький тизер во время Олимпиады прошлого года. Там было всего два наших спортсмена. Но даже это добавило огромное количество интереса для болельщиков не только в России, но и во всём мире».

Алёна Леонова также предполагает, что внимание к нашим турнирам не снизится – наоборот, к экранам могут прильнуть и болельщики из других стран: «Все ждали, все очень хотели этого возвращения, на мой взгляд, это только плюс к популяризации вида спорта во всём мире. Насчёт того, станут ли эти соревнования менее конкурентными – думаю, вряд ли. У нас тоже очень серьёзная конкуренция, но на мировой арене, спустя столько лет, уровень будет примерно такой же. По моим ощущениям, на международной арене нашим спортсменам будет полегче, чем на домашних стартах».

Чьего возвращения ждут больше – Александры Трусовой или Камилы Валиевой?

Вместе с международными стартами в большой спорт возвращаются титаны женского одиночного катания. Камила Валиева уже пробно выступила на Кубке Первого канала, но на полноценных соревнованиях зрители в последний раз видели её в декабре 2023 года. Александра Трусова же выступала с программами в соревновательном формате аж в ноябре 2022-го!

Последним международным стартом для Камилы и Саши была Олимпиада в Пекине Фото: РИА Новости

Теперь обе фигуристки настроены серьёзно – они явно ещё не всё сказали в спорте. Алёна Леонова не стала выделять кого-то, возвращение обеих фигуристок, по её мнению, обещает быть грандиозным: «Знаю, что обе усиленно готовятся и работают. И той, и другой низкий поклон за то, что они делают, продолжают нас радовать своим присутствием на соревнованиях». Аналогичного мнения придерживаются и Катарина Гербольдт, и Александр Энберт.

Катарина Гербольдт тренер по фигурному катанию, бронзовый призёр ЧР-2009 «Каждая из этих спортсменок уникальна, в любом случае это будет очень интересное возвращение и очень интересное противостояние. Они обе – особенные спортсменки в моём понимании как тренера, пропустить столько времени и вернуться, а Саша ещё успела родить – это не так просто. Это уникальные спортсменки, которые могут продолжать кататься на таком уровне очень ярко и очень хорошо».

Александр Энберт серебряный призёр ОИ-2018 в командном турнире «Валиева и Трусова делают невероятную работу для фигурного катания. Они возвращают четверные прыжки после взросления, после того как уже стали серьёзными спортсменками. Раньше казалось, что в детстве прыгаешь четверные, потом выходишь на взрослый уровень, четверных уже нет, и ты проигрываешь новым молодым спортсменкам, которые их прыгают. Сейчас девушки доказывают, что и во взрослом возрасте можно прыгать четверные. И у них это может отлично получаться. Нельзя сказать, чьего возвращения я жду больше.



Они обе делают очень важный шаг для фигурного катания. Независимо от того, кто из них победит или победит кто-то из нового поколения. Это пока не важно. Важно, что в сознании людей появляется мысль, что такое возможно. Жду возвращения Камилы и Александры, потому что это очень важно для фигурного катания».

Увидим ли мы в этом сезоне на соревнованиях Аделию Петросян?

После невероятно тяжёлого олимпийского сезона на перезагрузку ушла лучшая российская одиночница – сейчас Аделия Петросян находится без тренера и занимается восстановлением здоровья. Решение максимально верное, ведь для будущих стартов пригодятся и силы, и уверенность в себе. Но, с другой стороны, мир теперь открыт, у Аделии есть нейтральный статус, а понимания, увидим ли мы фигуристку на стартах в этом сезоне, пока нет.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Пока только появилась информация, что фигуристка нашла нового менеджера – теперь она будет сотрудничать с пиар-специалистом гимнасток Авериных Ниной Пономарёвой. По тренерскому штабу никакой информации нет, есть только предположения, что Аделия вряд ли будет переезжать из Москвы, поэтому рассматривает специалистов в родном городе. Эксперты в один голос заявили – Петросян точно стоит продолжать, несмотря на всё то, что случилось на Олимпиаде, ведь она топ-спортсменка со своим лицом.

Катарина Гербольдт тренер по фигурному катанию, бронзовый призёр ЧР-2009 «Открывается международная арена, и, на мой взгляд, как-то глупо было бы заканчивать, исчезать из мира спорта. Тем более она только что вернулась с Олимпийских игр. Да, возможно, там не всё удалось, но всё равно на сегодняшний день она является лидером сборной. Считаю, что такая яркая спортсменка должна продолжать кататься, тренироваться, выступать и радовать нас своими результатами».

Алёна Леонова отмечает, что после такого непростого сезона фигуристка вполне может остановиться, чтобы набраться сил перед новым рывком: «По поводу Аделии Петросян сложно что-то сказать, потому что пока непонятно, где она планирует кататься. Насчёт того, увидим мы её или нет, также сложно сказать, мы не знаем, готовится она или не готовится. Возможно, после тяжёлого олимпийского сезона она имеет право взять какую-то паузу и потом с новыми силами в новом тренерском штабе показывать себя».