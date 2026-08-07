«Думала, это конец моей карьеры». Как Косторная билась за ЧМ изо всех сил — и проиграла

В это непросто поверить, но одна из самых талантливых фигуристок своего поколение пока так и не побывала ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде. Будучи одиночницей, Алёна Косторная ещё с юниорских стартов выделялась шикарным скольжением, отличным качеством элементов, блестящей презентацией – её достоинства можно перечислять очень долго. Она стояла на пьедестале чемпионата России ещё с Алиной Загитовой и Марией Сотсковой, когда те отбирались в Пхёнчхан, Алёне же тогда было всего 14!

Но карьера этой спортсменки сложилась так, что на годы её расцвета выпала пандемия коронавируса. К ЧМ-2020 в Монреале Алёна подходила в качестве лидера сезона: она установила мировой рекорд в короткой программе, выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, обойдя при этом соперниц с четверными прыжками. Но турнир отменили, вся планета села на карантин, и год спустя Косторная уже не смогла пройти отбор на главный старт сезона.

Один из самых эмоциональных стартов в карьере Алёны – в нашей рубрике «Фигурные драмы».

Новые программы с прицелом на Олимпиаду

Сезон-2020/2021 для Алёны складывался очень хаотично. Фигуристка вышла с карантина на сборы группы Этери Тутберидзе в Новогорск, ей поставили новые программы, всё вроде бы шло своим чередом… Но в конце июля случился внезапный уход в академию «Ангелы Плющенко». Там всё пошло по-новой: другие программы, другая система подготовки, привыкание к новой обстановке.

В 2020-м Алёна выступила на контрольных прокатах и на двух официальных стартах: на этапе Кубка России в Казани и на этапе Гран-при ISU в Москве. Оба раза фигуристка брала серебро, по разу проиграв Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой. Тройного акселя с ней на тот момент не было, прыжок находился лишь в процессе восстановления.

После этапа Гран-при пошла череда неудач – Алёна заболела коронавирусом и возобновила тренировки только перед началом чемпионата России. О главном старте сезона пришлось забыть: фигуристка просто-напросто не успела войти в форму и восстановить прыжки. В начале января Евгений Плющенко сообщил, что Алёна полностью восстановилась после ковида, но на Кубке Первого канала через месяц фигуристка так и не выступила: тренер подчеркнул, что по медицинским показаниям Косторная выступить не сможет.

Алёна Косторная с медалью этапа Гран-при ISU в Москве Фото: РИА Новости

Все силы были брошены на подготовку к финалу Кубка России. При этом Алёна вышла на этот старт с совершенно новыми программами – снова, как и в начале сезона, от Ше-Линн Бурн, отражающими душевные терзания спортсменки. Времени на их накатывание было не так много, но Плющенко отмечал – до глубокого вечера фигуристка остаётся на льду, чтобы отрабатывать новые постановки.

Чтобы отобраться на чемпионат мира, нужно было показать блестящие выступления. Место на турнире себе гарантировали медалистки ЧР-2021 Анна Щербакова и Александра Трусова. А вот ещё одно место оставалось вакантным: из-за болезни на чемпионате России не очень удачно выступила Елизавета Туктамышева, а Алёна и вовсе не смогла кататься в Челябинске.

«После сегодняшнего завтра уже нет»

На тренировке перед короткой программой Косторная откатала без ошибок: на тройной аксель она не заходила, сделав ставку на чистоту, и в этом был свой смысл. Казалось, что если и возникнут какие-то проблемы, то в произвольной программе – там нужна выносливость, с которой после болезни у многих фигуристов возникали проблемы. Однако ошибок в короткой вряд ли кто-то ждал. Даже сама Алёна.

В короткой программе на финале Кубка России Алёна выходила под последним номером. Основная соперница – Елизавета Туктамышева – на тот момент уже откаталась и сделала в короткой программе тройной аксель. Алёне без ультра-си необходимо было выдавать максимум, чтобы вырываться вперёд, и вряд ли это на неё не давило.

Алёна Косторная в короткой программе на ФКР-2021 Фото: РИА Новости

С двойным акселем Косторная справилась без труда, с тройным лутцем проблем тоже не возникло, но коронный каскад подвёл. Тройной флип-тройной тулуп Алёна обычно исполняла пролётно, амплитудно, на высокой скорости – а здесь выезд с первого прыжка не получился, и фигуристка даже на секунду растерялась, только через тройку прицепив двойной тулуп. Казалось, остальную часть программы она ехала уже на автомате, понимая, что совершила слишком дорогую ошибку.

После проката Алёна не могла сдержать слёз. Евгений Плющенко напоминал спортсменке, что ей нужно прийти в себя и думать о завтрашнем дне. «После сегодняшнего завтра уже нет», – в сердцах бросила Алёна в ожидании оценок.

С результатом в 70,14 балла Алёна стала шестой после первого дня соревнований. Впереди была не только Елизавета Туктамышева, но и сильные юниорки – Камила Валиева вообще чуть ли не пробила отметку в 90 баллов! С чистым прокатом выше оказались Дарья Усачёва, Майя Хромых и Анна Фролова.

«У неё после ковида была жёсткая ангина, снова лечилась. Получается, пока она не может восстановить былую форму. Ангина была три недели назад», – отметил после проката Евгений Плющенко. Алёна не стала общаться с журналистами, однако её тренер подчёркивал: Косторная собирается бороться до конца.

Произвольную программу Алёна проехала на тренировке без прыжков, сэкономив силы на прокат. В разминке Косторная каталась первой, и это отставание немного раскрепостило спортсменку. Почти за каждый прыжковый элемент фигуристке пришлось бороться, однако она делала это гораздо увереннее, чем сутки назад. Проблемы начали возникать ко второй половине, но каскад 3-3 Алёна собрала – да и программа выглядела очень взрослой, красивой и с прицелом на Олимпийские игры.

Алёна Косторная в произвольной программе на ФКР-2021 Фото: РИА Новости

Доехав до конца, Косторная очень тяжело дышала. Все свои силы она оставила на льду и больше уже не могла повлиять на происходящее. Выходит, всё-таки «завтра», которого она перед собой не видела, состоялось?

«Думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры»

После произвольной программы Алёна уже смогла найти силы, чтобы пообщаться с прессой и поделиться эмоциями. «Были ли мысли сняться? Были, потому что я долго болела. Сначала – корона, потом – Новый год, у меня была травма. Вышла, покаталась два дня и слегла с ангиной. Программу катать было времени мало. Было тяжело. Я выходила в таком шоке, думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры. Очень рада, что хоть что-то смогла перебороть», – рассказала фигуристка. Кажется, в тот момент она уже всё понимала.

Последнюю путёвку на чемпионат мира ФФККР отдала Елизавете Туктамышевой: она в «Мегаспорте» стала первой среди взрослых. Алёна оказалась первой запасной, Евгений Плющенко отмечал, что она продолжит готовиться и поддерживать форму. Но уже 3 марта грянула очередная новостная бомба: Алёна может вернуться к Этери Тутберидзе! Разбирательства по контрактным обязательствам, «We didn’t decide yet» от Даниила Глейхенгауза в ответ на слухи и, в конце концов, интервью в прайм-тайм Первому каналу – всё это уложилось в несколько мартовских дней.

В эфире Первого канала Алёна тогда отметила, как её задело шестое место в финале Кубка России: «Это чётко даёт понять, что ты не то что что-то сделал, не так… У тебя всё в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения».

Сейчас у Алёны Косторной абсолютно другая жизнь. Фигуристка счастлива в браке с Георгием Куницей и собирается выходить в сезон. Она уже несколько лет как парница, а ещё уже почти год как мама – и снова тренируется в «Ангелах Плющенко». Карьера фигуристки продолжается несмотря ни на что, а тот драматичный старт служит напоминанием о красивых программах и непростом времени, через которое Алёна смогла пройти и пошла дальше.