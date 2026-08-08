С кем сразятся наши фигуристы после возвращения? Разбираем соперников Трусовой и Гуменника

Меньше месяца остаётся до первого взрослого старта российских фигуристов после возвращения! Kinoshita Group Cup в Японии – первые соревнования, на которых мы сможем увидеть россиян после решения ISU, причём полноценно, во всех видах, не в обрезанном формате, как на Олимпиаде. Пары и танцоры – тоже в деле!

Некоторые фигуристы уже подтвердили своё участие в турнире. Тренер Алексей Горшков информировал, что заявку на старт в Японии подали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Пётр Гуменник сообщил своему фан-клубу Best Gumennik, что также планирует принять участие в этих соревнованиях. Александра Трусова уже снялась с шоу Ильи Авербуха в начале сентября – продюсер заявил, что фигуристка сделала выбор в пользу выступления на соревнованиях, и её решение поняли и приняли.

С кем же предстоит сразиться нашим фигуристам?

Возвращение Жилиной и дебют Симады у женщин

В первую очередь нас ждёт возвращение спустя 3,5 года – на «челленджере» планирует выступить Вероника Жилина! После официального перехода в Азербайджан Вероника пока ещё нигде не не показывала свои программы, рейтинг и опыт она будет зарабатывать сразу на взрослых турнирах, хотя по возрасту проходит ещё и в юниорскую серию. Когда-то эта фигуристка демонстрировала запредельный технический контент, однако время без стартов не может не сказаться. Предсказать, как Жилина выступит на своём первом старте в качестве спортсменки сборной Азербайджана, невозможно.

Вероника Жилина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Японский десант в женском турнире ожидается максимально представительным – это главная юниорка мира Мао Симада, победительница чемпионата четырёх континентов Юна Аоки и Ами Накаи, бронзовый призёр Олимпиады в Милане. Также организаторы заявляют нынешнюю вице-чемпионку Монэ Тибу, но в это межсезонье японку беспокоили проблемы со здоровьем.

Мао Симада на данный момент владеет тройным акселем, она уже показывала его во время выступлений в текущем сезоне. С четверным тулупом у многократной чемпионки мира среди юниоров не ладится, однако Мао продолжает попытки: раньше она соединяла в произвольной и квад, и триксель. У Ами Накаи тоже всё в порядке с её фирменным прыжком: совсем недавно она выкладывала видео с тренировки, на котором уверенно исполняла тройной аксель. Юна Аоки в основном делает ставку на вторую оценку и на каскады с риттбергером, что выделяет её среди соперниц.

В отсутствие Кагиямы у Японии есть свои козыри

На перерыв ушёл только Юма Кагияма, а вот все остальные сильные японцы ожидаются в заявке. Во взрослые выходит Рио Наката, двукратный чемпион мира среди юниоров – он уже собирает в произвольной программе три четверных прыжка и два тройных акселя, а в короткой в прошлом сезоне побил юниорский мировой рекорд, который раньше принадлежал Илье Малинину!

Сюн Сато, бронзовый призёр ОИ-2026, тоже в порядке – снова поработал в межсезонье с Гийомом Сизероном, нарабатывает вторую оценку, ведь именно этого ему не хватало, чтобы обыгрывать Юму Кагияму даже при более сложном техническом наборе. Также организаторы заявили участие Као Миуры и Соты Ямамото: этих фигуристов нельзя назвать стабильными, особенно на старте сезона, однако иногда они выдают потрясающие выступления.

Будут ли конкуренты у танцоров и пар?

В парном турнире пока известно только об одной паре участников – это новые японские таланты Юна Нагаока и Сумитада Моригути, ученики русских тренеров Дмитрия Савина и Фёдора Климова. Вполне возможно, если бы олимпийские чемпионы Рику Миура и Рюити Кихара ещё продолжали карьеру, они бы могли показаться в Токио, но фигуристы официально завершили и занимаются собственным шоу.

В танцах на льду утверждены пока Утана Ёсида/Масая Морита, серебряные призёры Олимпиады-2026 в командных соревнованиях. Буквально на днях добавилось ещё несколько пар из Японии: организаторы объявили, что в турнире примут участие Рика Кихира и Синго Нисияма, Икура Кусида и Косиро Симада, Кахо Ямасида и Юто Нагата.

Если судить по прошлым годам, на Kinoshita Group Cup съезжались достаточно сильные парники и танцоры. Год назад на этом старте выступали и Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, и Эмилия Зингас/Вадим Колесник, и Ханна Лим/Е Куан. Так что и в этом году нашим спортсменам придётся биться со звёздами и показывать высокий уровень с самого начала.