Алиса Лью теперь совершеннолетняя по законам США! Она звезда или переоценённый феномен?

Алисе Лью 21! Её спортивный путь нельзя назвать обычным: в подростковом возрасте она была настоящим вундеркиндом, затем неожиданно ушла из большого спорта, а спустя два года вернулась и совершила одно из самых впечатляющих возвращений в истории современного фигурного катания. В день рождения двукратной олимпийской чемпионки вспоминаем её путь и разбираем её феномен.

Девочка-сенсация

Лью росла без матери и на свет появилась с помощью суррогатного материнства (яйцеклетку пожертвовал анонимный донор). Её отец, Артур Лью, привел дочь на лёд в 2010 году, когда ей было всего пять лет, так как был фанатом фигуристки Мишель Кван. С самого начала у Алисы были заметны необычные способности. Она быстро осваивала сложные элементы и уже в юном возрасте начала выступать на серьёзных соревнованиях. Одним из её главных преимуществ была техническая сложность программ: Лью стала известна благодаря тройному акселю, а позднее экспериментировала и с четверными прыжками.

В 2019 году, когда Алисе было всего 13 лет, она выиграла чемпионат США. Таким образом, она стала самой молодой чемпионкой США в женском одиночном катании. Её победа стала настоящей сенсацией и сделала Лью одной из главных надежд американского фигурного катания. После успеха на национальном чемпионате карьера Алисы стремительно развивалась.

Она выступала на международных соревнованиях и постепенно превращалась из перспективной юниорки в одну из сильнейших американских фигуристок. Алиса стала первой одиночницей, исполнившей в одной программе тройной аксель и четверной лутц на этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде.

Пьедестал чемпионата мира среди юниоров: Дарья Усачёва, Камила Валиева, Алиса Лью Фото: РИА Новости

В сезоне-2019/2020 она дебютировала на международном юниорском уровне и соревновалась с нашими сильнейшими фигуристками. На своем первом юниорском финале Гран-при она уступила только Камиле Валиевой, а на юниорском чемпионате мира стала третьей: её обошли ученицы Тутберидзе – Дарья Усачёва и Камила Валиева.

Однако вместе с успехами росло и давление. От молодой спортсменки всё больше ждали побед, идеальных прокатов и постоянного прогресса. Фигурное катание постепенно переставало быть для Алисы только любимым занятием и превращалось в огромную систему ожиданий. Спустя годы Лью и вовсе назвала это время одним из самых ужасных в своей жизни.

«Тот период моей жизни был настолько ужасным, что я просто не хотела его вспоминать. Тренировки были очень серьёзными. Я плакала после каждого падения на прыжке. Команда, которая меня окружала, была очень строгой. Я постоянно находилась в режиме «бей или беги». Мне не нравилось быть на катке с семи утра до семи вечера каждый день, но каталась каждый день, потому что боялась, что потеряю все свои прыжки и навыки, если возьму выходной», — приводит слова Лью Rolling Stone.

Слишком ранний уход

Перед своим первым взрослым сезоном-2021/2022 Алиса столкнулась с пубертатом и сильными изменениями в теле, поэтому ей заново пришлось собирать прыжки. Четверной она так и не восстановила, но тройной аксель исполняла, хоть и не всегда успешно. Правда, для конкуренции с сильнейшими спортсменками тогда этого всего оказалось недостаточно.

В феврале 16-летняя Лью отправилась на свои первые зимние Олимпийские игры, где она заняла шестое место (после дисквалификации Камилы Валиевой), а затем поехала на чемпионат мира, где взяла бронзу. Казалось, что для неё все дороги открыты и она будет продолжать кататься и показывать высокие результаты — особенно с учётом отстранения россиян. Но Алиса приняла решение, которое удивило многих поклонников фигурного катания: она объявила об уходе из соревновательного спорта и решила сосредоточиться на учёбе.

Такое решение обычно обговаривается с федерацией, тренерами и родителями, но, как признавалась сама Алиса, выбор она сделала самостоятельно. В американских медиа писали, что она «слишком молода, слишком талантлива, слишком рано уходит». Однако причин, как оказалось, было много. У Алисы практически не было детства, так как она непрерывно тренировалась с пяти лет, и ей казалось, что она отдалена от своих сверстников. Лью хотелось найти друзей, не связанных со льдом.

Также фигуристке не нравилось, что она никак не могла влиять на свою спортивную карьеру, график тренировок и смену спортивных штабов, так как всем процессом руководил её отец, который вкладывал миллионы долларов в её развитие. При этом давление на семью выходило далеко за рамки спорта: из-за политической деятельности Артура Лью и публичных высказываний самой Алисы в поддержку уйгуров семья, по данным американских властей, стала объектом преследования со стороны китайских спецслужб.

Алиса Лью Фото: РИА Новости

Накануне пекинской Олимпиады связанные с Китаем агенты пытались получить личные данные Алисы и её отца, выдавая себя за сотрудников спортивных организаций, а за семьёй также установили физическую слежку. Во время Игр в Пекине незнакомец даже пытался убедить Алису пройти с ним в личные апартаменты. ФБР предупредило семью об угрозе, а самой фигуристке на время Олимпиады организовали скрытую охрану. Всё это происходило на фоне и без того огромного давления, которое она испытывала из-за спорта, отца и внимания к своей персоне. После Олимпиады у неё произошло эмоциональное выгорание.

«Это были безумные 11 лет. Много хорошего и немало плохого – всё было. У меня появилось очень много друзей и много хороших воспоминаний, которые останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, никогда не думала, что достигну так многого, я счастлива. Довольна тем, как сложилась моя карьера. И теперь, когда наконец достигла своих целей в фигурном катании, буду двигаться дальше по жизни — буду проводить всё свободное время с семьёй и друзьями, а также учиться. Спорт научил меня гораздо большему в жизни, чем я ожидала. Очень рада, что каталась», — написала Лью тогда в соцсетях.

В 2023 году Алиса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) – один из самых престижных государственных вузов США. Фигуристка выбрала в качестве своей специальности психологию. Лью хотела попробовать жить иначе, получить новый опыт и понять, чего она действительно хочет от своей жизни.

«Для меня большая честь выиграть золото и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же. Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», – приводит слова Лью Olympics.com.

Возвращение, которого никто не ждал

Однако уход Алисы оказался временным — в 2024 году она снова начала кататься. На первом курсе университета Лью осознала, что соскучилась по льду, и вновь приступила к тренировкам. Но это была уже совсем другая фигуристка: она вернулась не как маленькая девочка, от которой все требуют медалей, а как уверенная в себе взрослая спортсменка, которая сама пишет свою историю. Помимо смены тренерского штаба, она поменяла своё отношение к спорту. Алиса снова начала получать удовольствие от самого процесса катания.

Она вернулась в период отстранения российских фигуристов и без элементов ультра-си. Никто не знает, что было бы, если бы она соревновалась с нашими, однако в свой первый сезон на чемпионате мира она смогла обыграть действующую трёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото и взять золото. Оно стало первым для американской женщины в одиночном катании почти за два десятилетия. Настоящая сенсация!

В следующем сезоне-2025/2026 фигуристка стала второй на этапе Гран-при в Китае, где уступила соотечественнице Эмбер Глен, которая дважды успешно приземлила элемент ультра-си (тройной аксель), но через неделю Лью уже выиграла этап Гран-при в Канаде. В декабре Алиса подтвердила статус лидера и стала победительницей финала Гран-при.

Перед Олимпиадой-2026 на национальном чемпионате она не стала первой, однако запомнилась своим совершенно другим образом, который максимально не соответствовал традиционным представлениям о фигурном катании: сделала смелое окрашивание в полоску и запустила новый тренд среди фанатов. Многие делали себе такие же волосы, чтобы поддержать любимую фигуристку.

Для Алисы Олимпиада в Милане стала второй, и её отношение к соревнованиям сильно изменилось по сравнению с Пекином. Она приехала на Игры с большим опытом и, главное, с совершенно другим внутренним настроем – как она сама признавалась, ей просто хотелось получить удовольствие: «Мне не нужна медаль. Я просто хочу быть здесь. Мне нужно здесь присутствовать, нужно показать людям, что я буду делать», – приводит Golden Skate слова Лью.

Фаворитом на Играх была лидер олимпийского цикла — японка Каори Сакамото, которая обошла Лью в короткой программе, но не была первой. На верхней строчке после коротких программ оказалась юная японка Ами Накаи, которая успешно приземлила тройной аксель. Его же приземлила и Эмбер Гленн, однако американка допустила другую грубую ошибку – вместо тройного риттбергера сделала «бабочку» – из-за чего оказалась лишь 13-й по итогам коротких программ. В произвольной Каори осталась без каскада, просто забыв об элементе, Ами Накаи тоже допустила помарки, а Алиса тем временем выступила безукоризненно и по сумме двух программ стала победительницей.

Так Алиса смогла выиграть два золота на одной Олимпиаде, что для женского одиночного было впервые. Её победа стала кульминацией невероятного возвращения: ещё несколько лет назад она считала свою соревновательную карьеру законченной, а теперь поднялась на вершину олимпийского пьедестала.

Чемпионка-звезда

После главной победы в своей карьере Алиса пропустила чемпионат мира и начала больше времени уделять своей личной жизни и медийной карьере. Она не вернулась к активным тренировкам, а уделяла время прогулками с друзьями, посещала светские мероприятия и стала самой популярной фигуристкой среди нынешнего поколения – её профиль в известной социальной сети насчитывает уже более 8 млн подписчиков. Многие считали, что олимпийская чемпионка вновь захочет пропустить сезон или вообще завершит карьеру. Но Лью не собирается заканчивать заниматься тем, что действительно любит, поэтому совсем скоро мы увидим её на этапах Гран-при.

В олимпийский сезон постановки Алисы называли «программами 10-летней давности», а о её победе до сих пор спорят, так как она не приземлила ни одного элемента ультра-си, хотя та же Ами Накаи, которая взяла бронзу, чистейше выполнила два тройных акселя и в короткой, и в произвольной программах. Однако по компонентам американка оказалась сильнее. В этом и есть её феномен — без особой сложности она просто выходит на лёд и берёт своё.

Путь Алисы показывает, что иногда человеку необходимо остановиться, чтобы понять, чего он действительно хочет. В спорте принято считать, что спортсмен должен постоянно тренироваться, побеждать и двигаться только вперёд. Она показала, что спорт – это не только слёзы, упорные тренировки и боль. Своим зумерским взглядом она смогла вызвать резонанс в привычном нам фигурном катании. На её примере мы увидели, что можно получать удовольствие, не гнаться за элементами ультра-си и при этом достигать вершин.

Материал подготовила Катарина Жихор