Малинин собрался на ОИ-2030, Шайдоров анонсировал программы, дебют Плющенко за Азербайджан

Казалось бы, только недавно закончился олимпийский сезон, а уже совсем скоро мы будем должны открыть новый фигурнокатательный цикл! Спортсмены не спят: некоторые успели анонсировать программы, другие отправились к топовым хореографам, третьи выбрали первые турниры, а кто-то намекнул не просто на участие в сезоне-2026/2027, а сразу на Олимпиаду-2030.

Особенно интересно за этим следить на фоне возвращения российских фигуристов на международную арену. Наши спортсмены снова появляются в зарубежных шоу, ездят на сборы и планируют первые старты за пределами страны. Разбираем главные новости последних недель на международной арене.

Малинин всех напугал, но оказалось, что просто хотел анонсировать продолжение карьеры

Главная интрига постолимпийских месяцев была связана с Ильёй Малининым. Американский фигурист сначала анонсировал важное заявление и написал в соцсетях: «Серьёзное объявление. Понедельник, 27 июля. Пришло время для чего-то нового. Конец одного — всегда начало другого».

На этом фоне многие болельщики начали гадать, о чём именно пойдёт речь. Вариантов было несколько: от объявления новых программ до возможной паузы в карьере. Малинин и сам ранее не раз говорил, что может пропустить сезон, поэтому интрига выглядела вполне серьёзной.

Позже фигурист опубликовал видеообращение:

«Привет, ребята. Просто хочу поговорить с вами. Последние несколько лет были для меня насыщенными, просто хочу сказать, что очень благодарен за то, что сделал, и за то, что все вокруг меня сделали, чтобы помочь мне достичь этого. Никогда не думал, что буду заниматься этим прямо сейчас, однако, думаю, пришло время. Конечно, я всегда верил, что за каждым концом следует новое начало, но действительно думаю, что пришло время. Пришло время для чего-то нового. Пришло время для чего-то другого», — сказал Малинин.

В итоге до завершения карьеры или полноценной паузы дело, похоже, не дошло. Уже 28 июля Илья опубликовал подборку фотографий с соревнований с подписью «Взгляд на 2030-й». Так фигурист фактически намекнул, что собирается продолжать карьеру и держит в голове следующие Олимпийские игры.

Затем появилась ещё одна важная новость: Малинин приехал на каток в Калифорнии, где работает Рафаэль Арутюнян, для постановки программ на сезон-2026/2027. Ранее Арутюнян сотрудничал с Ильёй на постоянной основе, однако летом 2025 года его фамилия исчезла из профиля фигуриста на сайте Ассоциации фигурного катания США. В прошлом сезоне тренерами Малинина были только его родители — Роман Скорняков и Татьяна Малинина, которые в одиночку хотели привести сына к заветному личному золоту Олимпиады. Но не срослось. И, видимо, Илья осознал, что отказ от услуг Арутюняна был преждевременным.

Кроме того, стало известно, что как минимум одну программу на новый сезон Малинину поставит Ше-Линн Бурн. Их совместное фото появилось в соцсетях. Топовый канадский хореограф работает с американцем уже несколько лет. А программа от неё может практически уверенно подтвердить, что соревновательные планы у Ильи на сезон-2026/2027 действительно серьёзные.

Российские фигуристы готовятся к международному сезону за границей

Для российских фигуристов подготовка к новому сезону тоже получилась необычной. После нескольких лет изоляции наши спортсмены снова начали появляться на международных сборах и работать с зарубежными специалистами.

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов две недели провели на международных сборах в Бергамо в компании своего тренера Тамары Москвиной. Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отправились в Монреаль, где поставили короткую программу у топ-специалиста в танцах на льду Ромэна Агенауэра. Для парного катания это особенно интересно: работа с иностранным хореографом, специализирующимся на другой дисциплине, может дать дуэту новые скиллы перед столь важным сезоном.

Участник Олимпийских игр 2026 года Пётр Гуменник провёл 2,5 месяца в Калифорнии у Рафаэля Арутюняна. На тот же каток на стажировку приезжала призёр чемпионата России Мария Захарова. При этом летом там же готовился и олимпийский чемпион Милана Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко вместе с Алексеем Мишиным дважды ездили в ледовый кэмп к Бенуа Ришо. Недавно Камила Валиева, готовящаяся к выходу в свой первый сезон после дисквалификации за допинг, тоже прилетала к Ришо в Анже — накатывать программу, которую французский хореограф поставил ей ещё в мае.

Интересно, что этот процесс работает и в обратную сторону. Итальянский одиночник Николай Мемола весь август проводит на сборах в Санкт-Петербурге. Александр Галлямов уже успел познакомить его с настоящей русской баней.

Александр Галлямов и Николай Мемола Фото: из личного архива Александра Галлямова

Семененко выступит в шоу Ришо, а Трусова и Игнатов — в Китае

Российские фигуристы появляются не только на сборах, но и в зарубежных шоу. Евгений Семененко выступит в ледовом шоу Бенуа Ришо во Франции, которое пройдёт 9 августа.

Среди участников также заявлены двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров, чемпион Европы Ника Эгадзе, Стивен Гоголев и другие. Для Семененко это логичное продолжение сотрудничества с Ришо: ранее француз поставил ему произвольную программу на сезон-2026/2027, а сам Женя вместе с Алексеем Мишиным работал на сборах хореографа в Италии.

Российские фигуристы также заявлены и в шоу Magic On Ice в Пекине, которое пройдёт с 7 по 9 августа. В списке участников — Александра и Макар Игнатовы, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Марк Кондратюк, Мария Захарова, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Для четы Игнатовых эта поездка в Китай получается особенно символичной, ведь именно в эти дни её сыну Михаилу исполнился год, так что свой первый день рождения он отметил именно в азиатской стране.

Шайдоров, Эгадзе, Сяо Хим Фа и Самоделкина анонсировали новые программы

Иностранные фигуристы активно анонсируют программы на сезон-2026/2027. Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров сообщил, что поработал с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой:

«Готовлюсь к новому сезону. Огромная честь и крутой опыт — поработать на льду с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой. Очень благодарен за эту совместную работу. Как думаете, в каком стиле будет новая короткая программа?» — написал Шайдоров в соцсетях.

Также Михаил работал с Бенуа Ришо, видимо, уже над произвольной: «Мой первый сезон, когда программы создают специалисты, которых я всегда считал лучшими в своём деле. Рахмет за этот опыт, Бенуа ағай! С нетерпением жду начала сезона», — отметил фигурист.

Михаил Шайдоров и Бенуа Ришо Фото: из личного архива Михаила Шайдорова

Грузинский одиночник Ника Эгадзе планирует удивлять публику в новом сезоне. Ранее он уже рассказывал о новой короткой программе, поставленной под саундтрек к «Криминальному чтиву», а теперь анонсировал произвольную по мотивам серии фильмов Marvel о Человеке-пауке. Тизер он сопроводил фразой: «С большой силой приходит большая ответственность».

Француз Адам Сяо Хим Фа показал анонсы сразу двух программ. В короткой француз будет кататься под джазовую композицию Дейва Брубека Take Five, а в произвольной — под песню Патрика Уотсона Here Comes The River. Обе программы, само собой, ему поставил бессменный хореограф Бенуа Ришо.

Экс-россиянка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, тоже поработала с топовым хореографом. Ше-Линн Бурн поставила ей сразу две новые программы на сезон-2026/2027: «Программы готовы! Не терпится познакомить вас с этими двумя историями», — написала Самоделкина под совместным фото с Бурн.

А Александр Плющенко-младший анонсировал короткую программу под Turn Down for What DJ Snake и Lil Jon. Для него это будет особенный сезон: в мае стало известно, что сын Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и с нового сезона будет выступать за Азербайджан. Александр уже получил право представлять страну на турнирах под эгидой ISU. Он заявлен на юниорские этапы Гран-при в Турции и Грузии, которые пройдут в сентябре.

Наши взрослые спортсмены планируют начать международный сезон в Японии

Одной из главных интриг остаётся первый международный старт российских фигуристов, выступающих по взрослым, после долгожданного возвращения. По предварительной информации, многие наши спортсмены могут продемонстрировать свои прокаты на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, который пройдёт с 4 по 6 сентября 2026 года.

Ожидается очень сильный состав. Среди россиян в списках фигурируют Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Александра Трусова, Камила Валиева, Мария Захарова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Впрочем, состав пока предварительный. Не у всех спортсменов уже есть нейтральный статус, а планы могут меняться. Например, после сообщений о возможном участии Камилы Валиевой в Японии её тренер Светлана Соколовская заявила: «В первый раз слышу про Японию. У нас на турниры другие планы».

Соперники у россиян тоже будут серьёзные. По предварительным данным, Япония выставит всех топов: у мужчин — Као Миуру, Рио Накату, Сюна Сато и Соту Ямамото, у женщин — Ами Накаи, Монэ Тибу, Юну Аоки и Мао Симаду.

Отдельная интрига — танцы на льду. По сообщениям нескольких источников, на турнир могут заявиться Марин Хонда и Сёма Уно, совсем недавно вставшие в дуэт, а также, возможно, бронзовые призёры Олимпиады канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Решение последних особенно интересно, так как сами канадцы ранее сообщили о пропуске как минимум первой половины будущего сезона-2026/2027.