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Елена Костылева не выступит на этапе Гран-при ISU в Сиане: причины, замена, травмы, София Дзепка

«Лена не хочет подводить сборную». Почему лучшая юниорка России отказалась от Гран-при?
Анастасия Рацкевич
Елена Костылева
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Дебют Костылевой на международной арене откладывается.

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева без вопросов доказала на контрольных прокатах, что именно она заслуживает поехать на первый для россиян этап Гран-при за долгое время. Она была настроена по-боевому, готовила несколько ультра-си в программах и выглядела достаточно готовой к международному дебюту. После контрольных прокатов Федерация фигурного катания России заявила, что замен не будет — в Сиань поедут победители последнего юниорского первенства. Но меньше чем за пару недель до турнира стало известно, что Лену в Китае заменит София Дзепка — а Костылева не выступит по медицинским показаниям. Что случилось с лучшей юниоркой страны и почему ей так внезапно потребовалась замена?

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Неожиданная травма

По данным источников «РИА Новости Спорт», у Елены Костылевой действительно возникли проблемы со здоровьем. После контрольных прокатов 14-летняя фигуристка повреждила ногу и залечивала травму. Однако до конца восстановиться спортсменка просто не успела. Информацию о повреждении также подтвердила мама Лены, Ирина Костылева:

«Во избежание всяких домыслов, которые начала сегодня читать, хочу сообщить, не дожидаясь официальных сообщений от тренерского штаба. Лена последний месяц много падала и ударялась с четверных прыжков о лёд, восстанавливая их. Вы знаете, что падение с четверного приравнивается к падению с третьего этажа. Лена отбила правую ягодичную мышцу, которая воспалилась и не даёт возможность тренироваться. И рост здесь, как уже начали писать, совсем ни при чём.

Елена Костылева

Елена Костылева

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Когда Лена прошла обследование в израильской клинике в Сколкове, выяснилось интересное и про её рост. Зоны роста у Лены практически закрылись. Это говорит о том, что рост Лены сейчас 1,53-54 м, таким и останется, может, 2-3 см прибавит. Лена лечится, снимает воспаление препаратами, уколами, физиопроцедурами. Лена не хочет подводить российскую сборную, кататься с травмой и на обезболах.

Это не гарантирует прокатов и прыжков высокого класса. И поэтому, чтобы не подвести Россию, она уступает своё место здоровой участнице. Эту информацию я дала вам во избежание надуманных версий снятия. А так, ждём официальную версию снятия Лены с этапа Гран-при в Китае от тренерского штаба».

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А что с Леной будет дальше?

Но нельзя сказать, что Костылева из-за травмы совсем лишает себя возможности дебютировать на международной арене. Да, в случае успеха Софии Дзепки в Сиане и её попадания в топ-3 — именно такую задачу перед участниками Гран-при ISU ставит федерация — замена на последующих этапах будет маловероятна. Да, Лена была отлично готова (если судить по отрывкам её прокатов), и очень обидно сниматься с соревнований в такой ситуации.

Но у Лены по-прежнему останется шанс на юниорский чемпионат мира. Да и остальные турниры у неё никто не отнимал. Так что мир клином не сошёлся на этапах Гран-при. К тому же международная арена только-только открывается для наших спортсменов — впереди у Костылевой будет ещё много стартов. Главное — залечить все травмы, чтобы здоровье позволяло наконец-то ворваться в зарубежную повестку. Чего мы фигуристке от всей души и желаем.

София Дзепка

София Дзепка

Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

А если говорить с точки зрения предполагаемого результата, мы всё-таки почти ничего не потеряли. София Дзепка, может, и обладает меньшим количеством элементов ультра-си в арсенале, но всё же готова удивить публику четверным тулупом. Да и помимо прыжков, 16-летняя фигуристка обладает красивым скольжением, что также имеет значение.

Конечно, нашим фигуристам ещё только предстоит показать зарубежным судьям себя и завоевать их любовь. София с этой задачей справиться способна — программы у неё поставлены как минимум интересные: короткая на музыку из балета «Раймонда», в которой фигуристка выглядит очень гармонично и легко, а в произвольной она выступит в образе Тринити под саундтрек из фильма «Матрица». Так что желаем Дзепке огромной удачи — перед ней стоит непростая задача. Благо до этапа Гран-при в Сиане ещё около 10 дней.

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