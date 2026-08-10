«Этот ненормальный человек узнал мой адрес». Кошмар Туктамышевой со сталкером продолжается

Елизавета Туктамышева уже не в первый раз рассказывает о том, что её преследует сталкер. Впервые она рассказала об этой ситуации в интервью Евгении Медведевой ещё в 2024-м году. Но тогда это прозвучало не так страшно — будто обычная история из жизни:

«Да, один мужик преследовал. Около дома стоял, ждал около калитки. Несколько дней постоянно стоял. Я выходила, он шел за мной. Чуть ли не убегала от него. Он предлагал мне куда-то уехать вместе, что он меня в аквапарк отвезет, ха-ха! Я думала: это так круто. Не знаю, что он думал. Мне пришлось звонить менеджеру, чтобы она как-то разрулила эту ситуацию, потому что реально страшно было.

Я же выхожу из дома, а тут мужик этот стоит — фиг знает, что может случиться. Ему в итоге написали письмо, что если это продолжится, то мы можем подать в суд подать. И он отстал».

Однако в интервью уже Вите Кравченко осенью прошлого года оказалась, что история с преследованиями стала ещё серьёзнее. Всё началось в январе 2025 года с приглашения выпить кофе: некий мужчина подкараулил Елизавету у машины и позвал на свидание. После отказа он не успокоился и продолжил свои навязчивые попытки связаться с Туктамышевой. Сталкер нашёл адрес фигуристки и до сих пор продолжает звонить, передавать цветы и подарки.

Сама Лиза надеялась, что огласка поможет остановить преследования, но мужчина не остановился. Разбираемся, как чемпионка мира пытается защитить себя и помогает другим женщинам справляться там, где закон бессилен.

Дарит подарки и цветы с жуткими записками

Вся эта ситуация изначально не выглядела здоровой. Сталкер узнал номер и марку машины Елизаветы, не хотел уходить после отказа, да так, что фигуристке пришлось агрессивно скрываться от него: «На следующий день опять пришёл к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе. Я говорю: «Нет, отойдите». Ну, начинаю как-то активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он как-то очнулся. После этого у меня начался страх, он был оправдан, потому что я выходила с шоу, и этот человек, пока были новогодние праздники, стоял и ждал после шоу меня около машины каждый день», — призналась Туктамышева Вите Кравченко.

Теперь же преследователь оставляет цветы и подарки не только на шоу и у машины, но и прямо дома у фигуристки. Елизавета рассказала, что нашла розу во входной двери квартиры: «В какой-то момент я пришла [домой], увидела розу около моей квартиры на дверной ручке. Поняла, что этот ненормальный человек узнал мой адрес… Он может просто ходить вокруг моего дома, ожидая, когда я приеду. И это ужасно. И он знает не только мой адрес, но и семьи в Питере. И если меня нет дома, он может туда отправить какие-то открытки или ещё что-то», — рассказала Туктамышева в интервью «Коса. Медиа для женщин».

К цветам прилагались и открытки с жуткими посланиями: сталкер не принимает отказы Туктамышевой и по-прежнему надеется увидеться с фигуристкой: «Полтора года пытаюсь пригласить тебя узнать друг друга получше. Я, конечно, в эти игры продолжаю играть, но это несерьёзно, малышка. Твои левые страницы в сетях легко вычислить. Может, давай уже по-серьёзному?! Ты можешь встретиться со мной или избавиться от меня. Как? Ты знаешь».

Записки сталкера Фото: Из личного архива Туктамышевой

Законно решить проблему сталкинга не получается

На видео, когда Елизавета рассказывала об этой проблеме, она оборачивалась, пугалась каждого резкого движения, а её голос дрожал. Фигуристка живёт в состоянии постоянного стресса и тревоги уже полтора года и не может с этим справиться: «Ты выходишь на улицу, и ты сначала оглядываешься, есть он или нет. Самое ужасное, если ты оглядываешься и видишь, что он стоит у твоей машины, и тебе нужно всё равно выйти, тебе нужно ехать на работу. Проверяешь, закрыл дверь на ключ или не закрыл, и в холодном поту просыпаешься, думаешь: «Так, а дверь закрыта вообще?» Но это неправильно. Человек не должен так существовать».

Решать проблему насилием девушка не хотела, ведь так и самой можно напороться на статью. Первое время Елизавета ходила вместе с охраной и крупными фигуристами-парниками. Со сталкером пытались поговорить друзья, коллеги и даже молодой человек фигуристки — Пётр Гуменник, но эти попытки не увенчались успехом.

«Никто не смеется как бы над этим. Сестра прекрасно понимает, что это ненормально. Мама тоже, — подчеркивает фигуристка. — Я все жду, что этот человек сам поймет, что это затрагивание личной территории, и ни к чему хорошему это не приводит. Но пока человек не понимает», – добавила Елизавета.

К сожалению, закон здесь бессилен: в России нельзя наказать человека за сам факт преследования, пока он сам не совершает противоправных действий, хотя заявление в полицию Туктамышева пыталась подать — его не приняли. Статья 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») работает только тогда, когда угроза является реальной, прямой и исполнимой. А привлечь преследователя за «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ) крайне сложно.

Личный опыт подтолкнул Туктамышеву освещать проблемы женщин

С такими проблемами сталкиваются не только медийные личности, но и обычные женщины. Они, в отличие от знаменитой фигуристки, не могут придать делу такую огласку и справляются с проблемой своими силами. Елизавета поддерживает женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Она часто передаёт средства в благотворительные фонды, выступает против закона о запрете абортов и даже посвятила номер на «Русском вызове» теме домашнего насилия. «Я очень рада, что существуют проекты, которые помогают девушкам не молчать и дают им возможность рассказать свои истории», — пишет фигуристка в соцсетях.

В интервью Вите Кравченко Туктамышева говорила, что в России женщины в принципе не чувствуют себя в безопасности: «Из-за того что у нас невозможно защитить себя, защитить слабый пол от плохих браков, от насилия в семье. И от этого, конечно, очень много несчастных девушек и женщин остаётся». Именно сталкеринг, с которым столкнулась фигуристка, помог ей обратить внимание на проблемы женщин и заставил чаще высказываться на тему гендерного неравенства.

При этом для самой Туктамышевой, к сожалению, проблема проблема приобрела уже повседневный характер. Полтора года преследований изменили её привычки и заставили постоянно думать о собственной безопасности. Огласка, на которую фигуристка рассчитывала как на способ остановить сталкера, не решила проблему. Чемпионка мира продолжает рассказывать о происходящем публично — в надежде не только остановить собственного преследователя, но и привлечь внимание к проблемам, с которой сталкиваются многие женщины в России.