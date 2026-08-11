«Cтараюсь мыслить максимально позитивно». Интервью с Николаем Морошкиным о новом сезоне

Традиционно перед началом нового сезона клуб Тамары Москвиной проводит открытую тренировку на курорте «Игора». После показательных выступлений и представления новых программ гостям предлагается выйти на лёд вместе с фигуристами. Прямо стоя на коньках мы пообщались с хореографом-постановщиком Николаем Морошкиным.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Николай поделился эмоциями от международного допуска, рассказал о настроении спортсменов перед ответственным сезоном и новых постановках.

«Программы Петра будут, как всегда, прекрасны»

— Как вам межсезонье, как прошёл отдых?

— Отдыхал я на Мальдивах. На самом деле, вы когда спросили, я про отдых уже забыл, потому что такое ощущение, что прошло слишком много времени. После отпуска мы сразу погрузились в работу, вернулись недавно с группами одиночного катания из Сочи, мы были в Сириусе, как обычно. Продуктивно, хорошо поработали. Нам помогала Елена Анатольевна Чайковская, особенно активно работали с Николаем Угожаевым.

В один из дней мне удалось организовать урок для Николая Угожаева от Никиты Кацалапова. Я считаю, что это было удачное решение, потому что Никита — один из лучших танцоров современности, в принципе эталонный фигурист. Поработать с мастером конька, послушать его мысли, постараться перенять его подачу — очень полезная возможность.

По возвращении в Санкт-Петербург сразу включился в работу с группами парного катания, потому что давно их не видел. Сейчас мы начали накатывать программы к прокатам. У Софии Дианы Касинс и Александра Брегея и у Альбины Камалдиновой со Степаном Маришиным они пройдут в Новогорске с 10 августа. Постепенно вливаемся в начальную, но уже стремительную часть сезона.

— София и Александр в этом сезоне ещё будут кататься по юниорам или перейдут во взрослые?

— Они приняли решение о переходе во взрослые вместе с их тренером Александром Смирновым. Но так как они представляют юниорскую сборную, они обязаны быть на прокатах юниорской сборной.

София Диана Касинс и Александр Брегей Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Получилось ли в межсезонье поработать с Петром Гуменником или он всё время был в Америке?

— Про Петра всё всем известно, где он и что делает. Этим летом он достаточно активен в социальных сетях. Очень ждали его возвращения, очень соскучились. Не терпится уже посмотреть на него.

— Как вам произвольная программа?

— У Петра есть уникальная особенность в дополнении и усилении любых постановок своими харизмой и интеллектом. Думается мне, что программы Петра будут, как всегда, прекрасны.

— Как отреагировали на новость о допуске наших фигуристов на международную арену?

— Радостно и сдержанно. Я сам по себе позитивный человек, стараюсь мыслить максимально позитивно и верить в лучшее.

— Изменилась ли из-за допуска подготовка спортсменов к сезону?

— Уверен, что все хотят показать себя в лучшей форме. Это тот эмоциональный положительный импульс, которого многие ждали, хотели вновь почувствовать, а некоторые вообще впервые.

— Есть ли уже понимание, на какие «челленджеры» или «бэшки» поедут ваши спортсмены?

— Очень много переменных, я стараюсь не думать об этом, ведь от меня мало что зависит. Есть только приблизительное понимание, слишком много но. Как быстро получат нейтральные статусы, насколько легко будет получить визу, количество квот и рейтинг внутри сборной.

«Все хотят по-доброму соревноваться и заново испытывать эмоции от международных побед»

— Как проходит подготовка Николая Угожаева к сезону?

— Настрой в этом году у Николая серьёзный, настроение хорошее. Он очень хочет показать себя в этом году с заявкой на самые высокие места, а мы хотим помочь в реализации его планов. С Дмитрием Хроминым они определили план по соревнованиям. Но запасной план тоже есть, всё зависит от возможности выступлений на международных соревнованиях, а дальше — только подстраиваться. Программы в этом году нам кажутся более удачными, экспериментов не будет.

Над короткой программой Николай поработал с Флораном Амодио, мы этому очень рады, это было наше коллективное, совместное с Дмитрием Хроминым, Валерией Чистяковой решение. Я вообще являюсь его фанатом, он для меня кумир ещё с тех времён, когда выиграл чемпионат Европы и катался у Николая Морозова. Я очень рад, что у Николая Угожаева получилось поработать с таким профессионалом, художником на льду.

— В ваш штаб в это межсезонье перешёл Фёдор Зонов, как вам работать с ним?

— Очень приятный парень, воспитанный, добрый и трудолюбивый. Считаю, что это человек с лучшими вращениями. Как он у нас оказался, я, честно говоря, не помню. Как-то он появился в один момент, и я понял, что нам придётся вместе что-то делать (смеётся). Сейчас потихоньку знакомимся, пробуем, ищем разные подходы друг к другу, пока могу оценить наше начало совместной деятельности только положительно.

— Я уже видела намётки его короткой программы, мне понравилось, очень интересная задумка.

— Да, мне очень спонтанно пришла идея по поводу его короткой программы. Пока что, понятное дело, стилистика для него совершенно новая и незнакомая, но я думаю, что мы быстро как-то «посадим» это на него.

Ему очень нужно будет о себе заявить, подойти к своим программам немного нестандартно, чтобы выделяться на фоне тех ребят, с которыми он будет соревноваться. И короткая программа поможет ему немного выделиться на фоне всего остального.

— И в плюс пойдёт повышенная значимость вращений…

— Да, и появление хореовращения тоже. Сложность вращений должна быть хорошим приростом к его оценке как за хореографическую составляющую, так и за техническую.